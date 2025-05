Quanti soldi ha (davvero) il Vaticano?

Quanti soldi ha il Vaticano? Ora che Robert Francis Prevost è stato eletto come nuovo Papa scegliendo come nome Leone XIV, tutte le attenzioni sono calamitate sul soglio di San Pietro dopo che il Conclave per giorni ha occupato le prime pagine dei giornali di tutto il mondo.

Papa Leone XIV di certo dovrà affrontare molte sfide durante il suo pontificato - oltre al Giubileo in corso e la delicata situazione geopolitica mondiale, la Chiesa dovrà decidere se proseguire lungo la strada del cambiamento tracciata da Papa Francesco o tornare a una visione più tradizionale -, ma Prevost dovrà fare i conti anche con le traballanti finanze del Vaticano.

Non occorre infatti scomodare la ben nota frase del controverso cardinale americano Paul Marcinkus - “ la Chiesa non si regge sugli Ave Maria ” - per scoprire che oltre a quello spirituale c’è un aspetto ben più materiale che interessa il Vaticano.

La Chiesa cattolica al momento può contare su 1,4 miliardi di fedeli sparsi in tutto il mondo, ma la sua ricchezza deriva anche da un potere millenario e da un ingente patrimonio artistico e immobiliare, senza contare gli introiti generati dalle donazioni e dal turismo in Vaticano.

Di recente però i conti della Santa Sede vengono descritti come in rosso, anche se il Giubileo 2025 di certo andrà a portare un’autentica boccata d’ossigeno per le casse vaticane; più di un esperto però ha fatto notare come l’aspetto delle finanze sarà una dei nodi più intricati che Papa Leone XIV sarà chiamato a sciogliere.

Cerchiamo allora di fare i conti in tasca alla Chiesa e di vedere quanti soldi ha il Vaticano e perché, secondo più fonti, le sue finanze sarebbero da tempo in crisi.

Quanti soldi ha il Vaticano Determinare con esattezza quanti soldi ha il Vaticano non è una cosa semplice come abbiamo già specificato, anche perché bisogna considerare che lo Stato del Vaticano e la Santa Sede non sono esattamente la stessa cosa. Lo Stato del Vaticano è un paese indipendente - il più piccolo al mondo - che ha nel Papa il suo monarca (elettivo) assoluto; possiede un inestimabile patrimonio artistico e uno altrettanto consistente immobiliare, potendo contare anche su entrate derivanti dal turismo - i Musei Vaticani sono visitati da 6 milioni di persone ogn anno -, dai souvenir, dalle donazioni e da investimenti finanziari e immobiliari. La Santa Sede invece è l’organizzazione religiosa e comprende l’insieme degli uffici e dicasteri che guidano la Chiesa cattolica nel mondo, potendo contare dal punto di vista economico sull’Obolo di San Pietro (donazioni di fedeli), sovvenzioni da diocesi e conferenze episcopali sparse in tutto il mondo e anche delle rendite provenienti da investimenti e immobili. Per comodità però spesso quando si parla di soldi si fa riferimento al Vaticano in generale intendendo il patrimonio complessivo della Chiesa che, in riferimento al 2023-2024, ha avuto un bilancio tra gli 800 e i 900 milioni di euro. I Musei Vaticani in genere producono ogni anno ricavi pari a 100 milioni di euro, l’Obolo di San Pietro raccoglie oltre 50 milioni di euro l’anno e un ottimo ritorno economico è garantito anche dai circa 5.000 immobili di proprietà in tutto il mondo. Complessivamente invece il patrimonio del Vaticano è stimato in oltre 4 miliardi di euro, ma non è possibile dare un valore alle sue ricchezze artistiche o monumentali: quando potrebbe valere la Cappella Sistina o una delle tante Basiliche in suo possesso? Nessuno saprebbe dare una risposta. Visti questi numeri e considerando che la maggior parte della sua ricchezza non è dovuta a beni liquidi, cerchiamo di capire allora perché le finanze del Vaticano sarebbero in crisi.