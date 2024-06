Quando iniziano i saldi estivi 2024, le date per ogni regione

Si avvicina la data di inizio dei saldi estivi 2024, un’occasione che tanti consumatori aspettano per fare acquisti a costi ridotti, anche per beni che non servono nell’immediato ma potendo così risparmiare un po’. Durante i saldi i negozi maggiormente presi d’assalto sono senza dubbio quelli di abbigliamento, che è anche il settore a cui si riferisce in via principale questa misura.

I saldi, infatti, sono concepiti per facilitare la vendita di tutti quei prodotti che presto potrebbero subire un evidente deprezzamento. In questo modo, gli acquirenti sono incentivati all’acquisto per via dello sconto e i commercianti limitano la perdita. Non a caso, questa peculiare promozione si suddivide in due momenti, per l’appunto i saldi invernali con la merce invenduta della stagione primavera/estate e i saldi estivi con la merce invenduta nella stagione autunno/inverno.

I saldi, ad oggi, riguardano molti altri settori oltre all’abbigliamento e le calzature. Il settore dell’elettronica, per esempio, ma anche l’arredamento per interni ed esterni, gli articoli sportivi e così via. In ogni caso, la normativa nazionale regola precisamente i saldi e i relativi obblighi dei negozianti, lasciando a ogni regione autonomia nella scelta della durata. In linea generale, i saldi estivi hanno inizio il primo sabato di luglio, mentre come vedremo il giorno finale è diverso a seconda delle regole locali. Cambia quindi la durata degli sconti, indicativamente di 6 settimane. Le province autonome, inoltre, scelgono liberamente anche la data di inizio.

Di seguito le date per ogni regione.

Abruzzo

Dal 6 luglio 2024 al 3 settembre 2024.

Basilicata

Dal 6 luglio 2024 al 6 settembre 2024.

Calabria

Dal 6 luglio 2024 al 4 settembre 2024.

Campania

Dal 6 luglio 2024 al 3 settembre 2024.

Emilia Romagna

Dal 6 luglio 2024 al 3 settembre 2024.

Friuli Venezia Giulia

Dal 6 luglio 2024 al 30 settembre 2024.

Lazio

Dal 6 luglio 2024 al 17 agosto 2024.

Liguria

Dal 6 luglio 2024 al 19 agosto 2024.

Lombardia

Dal 6 luglio 2024 al 3 settembre 2024.

Marche

Dal 6 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

Molise

Dal 6 luglio 2024 al 3 settembre 2024.

Piemonte

Dal 6 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

Puglia

Dal 6 luglio 2024 al 15 settembre 2024.

Sardegna

Dal 6 luglio 2024 al 3 settembre 2024.

Sicilia

Dal 6 luglio 2024 al 15 settembre 2024.

Toscana

Dal 6 luglio 2024 al 3 settembre 2024.

Umbria

Dal 6 luglio 2024 al 3 settembre 2024.

Val d’Aosta

Dal 6 luglio 2024 al 30 settembre 2024.

Veneto

Dal 6 luglio 2024 al 31 agosto 2024.

Provincie autonome di Trento e Bolzano

I commercianti possono scegliere discrezionalmente le date di inizio e fine dei saldi estivi, dunque non ci sono date fisse. Nella maggior parte dei comuni dell’Alto Adige, tuttavia, i saldi estivi vanno dal 19 luglio 2024 al 16 agosto 2024. Fanno eccezione i comuni turistici, dove i saldi estivi durano dal 16 agosto 2024 al 14 settembre 2024.

In particolare, i saldi vanno dal 19 luglio 2024 al 16 agosto 2024 a:

Bolzano;

Andriano;

Terlano;

Nalles;

Meltina;

Laives;

Vadena;

Bronzolo;

Ora;

Egna;

Montagna;

Termeno;

Magrè;

Cortaccia;

Cortina;

Salorno;

Aldino;

Trodena;

Anterivo;

S. Genesio;

Fiè;

Sarentino;

Appiano;

Caldaro;

Cornedo;

Nova Ponente;

Nova Levante;

Merano;

Moso in Passiria;

San Leonardo in Passiria;

S. Martino in Passiria;

Rifiano;

Tirolo;

Scena;

Lagundo;

Caines;

Parcines;

Avelengo;

Marlengo;

Verano;

Plaus;

Cermes;

Lana;

Postal;

Gargazzone;

San Pancrazio d’Ultimo;

Ultimo;

Proves;

Lauregno;

Tesimo;

Senale/S. Felice;

Naturno;

Bressanone;

Rio Pusteria;

Fortezza;

Varna;

Rodengo;

Naz-Sciaves;

Luson;

Velturno;

Chiusa;

Funes;

Barbiano;

Laion;

Ponte Gardena;

Vipiteno;

Brennero;

Racines;

Campo di Trens;

Val di Vizze;

Villandro;

Vandoies;

Brunico;

Perca;

Valdaora;

Rasun Anterselva;

Monguelfo-Tesido;

Valle di Casies;

Braies;

Villabassa;

Dobbiaco;

San Candido;

San Lorenzo di Sebato;

Falzes;

Chienes;

Terento;

Gais;

Selva dei Molini;

Valle Aurina;

Predoi;

Campo Tures;

Sesto;

Glorenza;

Curon Venosta (tranne Resia e San Valentino alla Muta);

Sluderno;

Lasa;

Castelbello-Ciardes;

Martello;

Silandro;

Laces;

Malles;

Tubre;

Prato allo Stelvio;

Senales (tranne Maso Corto).

Dal 17 agosto 2024 al 14 settembre 2024 a:

Tires;

Castelrotto;

Renon;

Ortisei;

S. Cristina;

Selva Gardena;

Marebbe;

San Martino in Badia;

La Valle;

Badia;

Corvara;

Stelvio;

Maso Corto;

Resia;

San Valentino alla Muta.