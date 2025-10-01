Abbonati

Quando aprono gli impianti sciistici in Italia? Le date del 2025

Ilena D’Errico

1 Ottobre 2025 - 00:55

Ecco il calendario completo con le date di apertura degli impianti sciistici in Italia per la stagione 2025/2026.

Quando aprono gli impianti sciistici in Italia? Le date del 2025

L’autunno è appena iniziato e già gli italiani non stanno più nella pelle per l’apertura degli impianti sciistici. Una fretta comprensibile anche per evitare la corsa alla prenotazione dei soggiorni e magari contenere la spesa, oltre che per godere finalmente di questo sport nelle più belle località d’Italia. Pressoché tutti i comprensori hanno già comunicato le date di apertura per la stagione sciistica 2025/2026, quindi vediamo di seguito il calendario completo per non perdere neanche un giorno sugli sci. Si invita comunque a consultare con attenzione le comunicazioni ufficiali prima di organizzarsi e prenotare, visto che le variabili delle condizioni meteorologiche possono cambiare le previsioni.

I primi impianti sciistici ad aprire

Cominciamo dagli impianti sciistici in Italia che aprono per primi, per i quali l’attesa è decisamente ridotta. Oltre a Passo Stelvio, Cervinia - Breuil e Venales che sono già aperti, le prossime aperture sono:

  • Solda/Sulden 14 novembre 2025;
  • Merano 2000 21 novembre 2025;
  • Tre Cime Dolomiti 22 novembre 2025.

Verso la fine del mese la lista si allunga notevolmente. Uno dei giorni più importanti è infatti il 29 novembre, quando apriranno gli impianti di:

  • Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone;
  • Aprica;
  • Borno;
  • Cavalese - Alpe Cermis;
  • Chamois;
  • Cortina d’Ampezzo;
  • Courmayeur;
  • La Thuile;
  • Livigno;
  • Madesimo;
  • Madonna di Campiglio;
  • Obereggen - Pampeago - Predazzo;
  • Passo Brocon-Marande;
  • Passo Rolle;
  • Plan de Corones;
  • San Pellegrino - Falcade;
  • Sestrière;
  • Torgnon;
  • Valtournenche.

Gli impianti sciistici che aprono a dicembre

Nonostante qualche apertura precoce, la stragrande maggioranza degli impianti sciistici italiani apre anche quest’anno nel mese di dicembre, soprattutto in concomitanza dell’Immacolata e delle festività natalizie. Tra questi apre le danze il 3 dicembre 2025 Pinzolo, seguito il giorno successivo da Alta Badia e Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina. Il 5 dicembre si aggiungono anche:

  • Alpe di Siusi/Seiser Alm;
  • Chiesa Valmalenco;
  • Fun. Speikboden/Berg. Speikboden;
  • Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles.

Il 6 dicembre 2025 è invece la volta di:

  • Abetone;
  • Alagna Valsesia - Monterosa Ski;
  • Alba - Ciampac - Buffaure;
  • Alpe di Mera;
  • Andalo - Fai della Paganella;
  • Antagnod;
  • Arabba Marmolada;
  • Asiago;
  • Bardonecchia;
  • Belpiano;
  • Brusson;
  • Campitello di Fassa - Col Rodella - Sellajoch;
  • Campo Imperatore;
  • Campo Staffi;
  • Canazei - Belvedere;
  • Carezza Ski;
  • Caspoggio - Valmalenco;
  • Champoluc - Monterosa Ski;
  • Champorcher;
  • Colere;
  • Comprensorio Ski Civetta;
  • Domobianca;
  • Febbio;
  • Folgarida - Marilleva;
  • Foppolo - Carona - Brembo Ski;
  • Forni di Sopra;
  • Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski;
  • Gressoney-Saint-Jean - Monterosa Ski;
  • Ladurns;
  • Lavarone - Rivetta;
  • Macugnaga;
  • Malga San Valentino / Haideralm;
  • Moena-Alpe Lusia-Bellamonte;
  • Monte Bondone;
  • Monte Pora;
  • Ollomont;
  • Ovindoli;
  • Passo Lanciano - Majelletta;
  • Passo Lavazè - Oclini;
  • Passo Mendola - Prati di Golf;
  • Pejo;
  • Pescegallo - Valgerola;
  • Piancavallo;
  • Piani di Bobbio e Valtorta;
  • Pila;
  • Plan Val Passiria / Pfelders;
  • Plose - Bressanone;
  • Polsa - San Valentino;
  • Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure;
  • Prato Nevoso - Mondolè Ski;
  • Racines Giovo;
  • Ravascletto / Zoncolan;
  • Roccaraso - Rivisondoli;
  • Ruffrè;
  • San Martino di Castrozza - Passo Rolle;
  • San Valentino alla Muta;
  • San Vigilio di Marebbe;
  • Santa Caterina Valfurva;
  • Sappada;
  • Sauris;
  • Sauze d’Oulx;
  • Sella Nevea - Kanin;
  • Tarvisio;
  • Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf;
  • Bormio.

Abbiamo poi l’apertura di Ghiacciaio Presena il 7 dicembre. Seguono Corno del Renon e Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie il 12 dicembre 2025, mentre il 13 si uniscono:

  • Cimone;
  • Claviere - Vialattea;
  • Frabosa Soprana - Mondolè Ski;
  • Laceno;
  • Limone Piemonte;
  • Lizzola;
  • Recoaro Mille;
  • Rhemes - Notre Dame;
  • Saint Rhemy - Crevacol;
  • Sampeyre;
  • San Vito di Cadore;
  • Sansicario - Cesana;
  • Tesero;
  • Tonezza - Alt.Fiorentini;
  • Val Sarentino;
  • Valle Vigezzo;
  • Watles.

Il 19 dicembre 2025 tocca invece a Cogne, mentre molti altri hanno scelto il giorno dopo per aprire:

  • Bielmonte;
  • Campo Felice - Rocca di Cambio;
  • Cappadocia - Campo Rotondo;
  • Corno alle Scale;
  • La Magdeleine;
  • Monte Amiata;
  • Padola Val Comelico;
  • Panarotta 2002;
  • Pescasseroli;
  • Pescocostanzo;
  • Pontechianale;
  • Prali;
  • Predaia;
  • San Colombano;
  • Scanno - Passo Godi;
  • Spiazzi di Gromo;
  • Usseglio;
  • Val d’Ultimo / Schwemmalm.

Il 26 dicembre 2025 si uniscono alla lista, a questo punto già lunga, anche Lurisia - Monte Pigna, Monte Avena, Pragelato e St. Gréé di Viola. Un’altra giornata ricca è poi quella del 27 dicembre 2025, quando aprono anche:

  • Ala di Stura;
  • Alpe Devero;
  • Alpe Giumello;
  • Auronzo di Cadore;
  • Bolbeno;
  • Camigliatello Silano;
  • Campitello Matese;
  • Campo Stella - Leonessa;
  • Campo di Giove - Maiella;
  • Careggine;
  • Casone di Profecchia;
  • Cerreto Laghi;
  • Crissolo - Monviso Ski;
  • Entracque;
  • Etna Nord;
  • Fiumalbo/Doccia;
  • Gambarie;
  • Garéssio 2000;
  • Lessinia - Malga San Giorgio;
  • Lorica Ski Area;
  • Maniva Ski;
  • Misurina;
  • Monesi di Triora;
  • Montagna Grande di Viggiano;
  • Monte Baldo;
  • Monte Livata;
  • Monte Sirino;
  • Montecampione;
  • Mottarone;
  • Nevegal;
  • Oropa - Mucrone;
  • Passo Fedaia - Marmolada;
  • Passo Penice;
  • Pian Munè - Paesana;
  • Pian Neiretto;
  • Piane di Mocogno;
  • Piano Battaglia - Madonie;
  • Piazzatorre;
  • Pratospilla;
  • Rucas di Bagnolo;
  • San Domenico di Varzo;
  • Sangiacomo di Roburent;
  • Sant’Annapelago;
  • Sarnano;
  • Scanno - Monte Rotondo;
  • Schia Monte Caio;
  • Sellata - Arioso;
  • Terminillo;
  • Trafoi;
  • Ussita - Frontignano;
  • Vallelunga/Maseben;
  • Ventasso Laghi;
  • Villaggio Palumbo - Sila;
  • Zum Zeri Passo Due Santi.

Infine, le ultime aperture del mese (e dell’anno) il 28 dicembre 2025 con:

  • Campigna Monte Falco;
  • Canosio - Pra La Grangia;
  • Monte Fumaiolo;
  • Monte San Primo;
  • Passo delle Radici;
  • Pian del Frais di Chiomonte.

Gli impianti sciistici che aprono nel 2026

Bisogna attendere l’anno nuovo per l’apertura dei rimanenti impianti sciistici, sparsi nel mese di gennaio come segue.

  • Argentera e Pian delle Betulle - Alpe di Paglio 3 gennaio 2026;
  • Teglio 4 gennaio 2026;
  • Bolognola 10 gennaio, 2026;
  • Bagolino - Gaver 11 gennaio 2026;
  • Prati di Tivo 25 gennaio 2026.

Cosa fa oggi Alberto Tomba? Ecco vita e patrimonio dell'ex campione di sci
Cosa fa oggi Alberto Tomba? Ecco vita e patrimonio dell'ex campione di sci

