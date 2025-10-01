Quando aprono gli impianti sciistici in Italia? Le date del 2025

L’autunno è appena iniziato e già gli italiani non stanno più nella pelle per l’apertura degli impianti sciistici. Una fretta comprensibile anche per evitare la corsa alla prenotazione dei soggiorni e magari contenere la spesa, oltre che per godere finalmente di questo sport nelle più belle località d’Italia. Pressoché tutti i comprensori hanno già comunicato le date di apertura per la stagione sciistica 2025/2026, quindi vediamo di seguito il calendario completo per non perdere neanche un giorno sugli sci. Si invita comunque a consultare con attenzione le comunicazioni ufficiali prima di organizzarsi e prenotare, visto che le variabili delle condizioni meteorologiche possono cambiare le previsioni.

I primi impianti sciistici ad aprire

Cominciamo dagli impianti sciistici in Italia che aprono per primi, per i quali l’attesa è decisamente ridotta. Oltre a Passo Stelvio, Cervinia - Breuil e Venales che sono già aperti, le prossime aperture sono:

Solda/Sulden 14 novembre 2025;

Merano 2000 21 novembre 2025;

Tre Cime Dolomiti 22 novembre 2025.

Verso la fine del mese la lista si allunga notevolmente. Uno dei giorni più importanti è infatti il 29 novembre, quando apriranno gli impianti di:

Alpe Cimbra - Folgaria - Lavarone;

Aprica;

Borno;

Cavalese - Alpe Cermis;

Chamois;

Cortina d’Ampezzo ;

; Courmayeur ;

; La Thuile;

Livigno;

Madesimo;

Madonna di Campiglio ;

; Obereggen - Pampeago - Predazzo;

Passo Brocon-Marande;

Passo Rolle;

Plan de Corones;

San Pellegrino - Falcade;

Sestrière ;

; Torgnon;

Valtournenche.

Gli impianti sciistici che aprono a dicembre

Nonostante qualche apertura precoce, la stragrande maggioranza degli impianti sciistici italiani apre anche quest’anno nel mese di dicembre, soprattutto in concomitanza dell’Immacolata e delle festività natalizie. Tra questi apre le danze il 3 dicembre 2025 Pinzolo, seguito il giorno successivo da Alta Badia e Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina. Il 5 dicembre si aggiungono anche:

Alpe di Siusi/Seiser Alm;

Chiesa Valmalenco;

Fun. Speikboden/Berg. Speikboden;

Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles.

Il 6 dicembre 2025 è invece la volta di:

Abetone;

Alagna Valsesia - Monterosa Ski;

Alba - Ciampac - Buffaure;

Alpe di Mera;

Andalo - Fai della Paganella;

Antagnod;

Arabba Marmolada;

Asiago ;

; Bardonecchia;

Belpiano;

Brusson ;

; Campitello di Fassa - Col Rodella - Sellajoch;

Campo Imperatore;

Campo Staffi;

Canazei - Belvedere;

Carezza Ski;

Caspoggio - Valmalenco;

Champoluc - Monterosa Ski;

Champorcher ;

; Colere;

Comprensorio Ski Civetta;

Domobianca;

Febbio ;

; Folgarida - Marilleva;

Foppolo - Carona - Brembo Ski;

Forni di Sopra;

Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski;

Gressoney-Saint-Jean - Monterosa Ski;

Ladurns;

Lavarone - Rivetta;

Macugnaga;

Malga San Valentino / Haideralm;

Moena-Alpe Lusia-Bellamonte;

Monte Bondone;

Monte Pora;

Ollomont ;

; Ovindoli;

Passo Lanciano - Majelletta;

Passo Lavazè - Oclini;

Passo Mendola - Prati di Golf;

Pejo;

Pescegallo - Valgerola;

Piancavallo;

Piani di Bobbio e Valtorta;

Pila;

Plan Val Passiria / Pfelders;

Plose - Bressanone;

Polsa - San Valentino;

Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure;

Prato Nevoso - Mondolè Ski;

Racines Giovo;

Ravascletto / Zoncolan;

Roccaraso - Rivisondoli ;

- ; Ruffrè;

San Martino di Castrozza - Passo Rolle;

San Valentino alla Muta;

San Vigilio di Marebbe;

Santa Caterina Valfurva;

Sappada;

Sauris;

Sauze d’Oulx ;

; Sella Nevea - Kanin;

Tarvisio;

Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf;

- Monte Cavallo - Rosskopf; Bormio.

Abbiamo poi l’apertura di Ghiacciaio Presena il 7 dicembre. Seguono Corno del Renon e Vigo di Fassa - Pera - Ciampedie il 12 dicembre 2025, mentre il 13 si uniscono:

Cimone;

Claviere - Vialattea ;

- ; Frabosa Soprana - Mondolè Ski;

Laceno;

Limone Piemonte;

Lizzola;

Recoaro Mille;

Rhemes - Notre Dame;

Saint Rhemy - Crevacol;

Sampeyre ;

; San Vito di Cadore;

Sansicario - Cesana;

Tesero;

Tonezza - Alt.Fiorentini;

Val Sarentino ;

; Valle Vigezzo;

Watles.

Il 19 dicembre 2025 tocca invece a Cogne, mentre molti altri hanno scelto il giorno dopo per aprire:

Bielmonte ;

; Campo Felice - Rocca di Cambio;

Cappadocia - Campo Rotondo;

Corno alle Scale;

La Magdeleine;

Monte Amiata ;

; Padola Val Comelico;

Panarotta 2002;

Pescasseroli;

Pescocostanzo;

Pontechianale ;

; Prali;

Predaia;

San Colombano;

Scanno - Passo Godi;

Spiazzi di Gromo;

Usseglio ;

; Val d’Ultimo / Schwemmalm.

Il 26 dicembre 2025 si uniscono alla lista, a questo punto già lunga, anche Lurisia - Monte Pigna, Monte Avena, Pragelato e St. Gréé di Viola. Un’altra giornata ricca è poi quella del 27 dicembre 2025, quando aprono anche:

Ala di Stura ;

; Alpe Devero;

Alpe Giumello;

Auronzo di Cadore;

Bolbeno;

Camigliatello Silano;

Campitello Matese ;

; Campo Stella - Leonessa;

Campo di Giove - Maiella;

Careggine;

Casone di Profecchia;

Cerreto Laghi;

Crissolo - Monviso Ski;

Entracque;

Etna Nord ;

; Fiumalbo/Doccia;

Gambarie;

Garéssio 2000 ;

; Lessinia - Malga San Giorgio;

Lorica Ski Area;

Maniva Ski;

Misurina;

Monesi di Triora ;

; Montagna Grande di Viggiano;

Monte Baldo;

Monte Livata;

Monte Sirino;

Montecampione ;

; Mottarone;

Nevegal;

Oropa - Mucrone;

Passo Fedaia - Marmolada;

Passo Penice ;

; Pian Munè - Paesana;

Pian Neiretto;

Piane di Mocogno;

Piano Battaglia - Madonie;

Piazzatorre;

Pratospilla ;

; Rucas di Bagnolo;

San Domenico di Varzo;

Sangiacomo di Roburent;

Sant’Annapelago;

Sarnano;

Scanno - Monte Rotondo;

Schia Monte Caio;

Sellata - Arioso;

Terminillo ;

; Trafoi;

Ussita - Frontignano;

Vallelunga/Maseben;

Ventasso Laghi;

Villaggio Palumbo - Sila;

Zum Zeri Passo Due Santi.

Infine, le ultime aperture del mese (e dell’anno) il 28 dicembre 2025 con:

Campigna Monte Falco;

Canosio - Pra La Grangia;

Monte Fumaiolo;

Monte San Primo;

Passo delle Radici;

Pian del Frais di Chiomonte.

Gli impianti sciistici che aprono nel 2026

Bisogna attendere l’anno nuovo per l’apertura dei rimanenti impianti sciistici, sparsi nel mese di gennaio come segue.