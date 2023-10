Quando apre davvero l’acquario di Roma

L’Acquario del laghetto dell’Eur di Roma non sarà inaugurato a dicembre 2023, come annunciato da un evento Facebook.

Sul social creato da Zuckerberg sono aumentate, infatti, le condivisioni e le iscrizioni ad un vecchio evento creato nel 2022 per l’apertura dell’Acquario di Roma all’Eur, superando quota 70mila iscritti. Se a settembre Fanpage parlava di circa 60 mila persone, oggi se ne contano addirittura 78mila.

L’evento che annunciava finalmente l’apertura dell’acquario “Sea Life” per l’8 dicembre 2023 è quindi una bufala.

In realtà la storia dell’acquario di Roma è ormai cosa nota. Da oltre vent’anni, infatti, i romani ascoltano le autorità parlare di un acquario per la Capitale. Un acquario di cui non vi è alcuna traccia, solo un enorme cartello.

Il progetto nato addirittura negli anni ’90 non è stato mai portato a termine, nonostante le strutture del Sea Life siano quasi pronte per ospitare creature marine. I lavori sono cominciati nel lontano 2008, ma ancora oggi non è certa la data di apertura. Quando aprirà veramente? Cerchiamo di trovare una risposta vera a questa domanda, per quanto possa non essere piacevole. Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla fake news e sull’acquario.

Roma Eur, l’acquario non apre a dicembre 2023: come nasce la fake news?

Purtroppo, non ci sarà alcuna inaugurazione dell’acquario romano per dicembre 2023. L’evento su Facebook che dava per certa l’apertura per Natale 2023 e che ha registrato oltre 70mila iscritti a oggi si rivela una fake news. Ma come è stato possibile?

Tutto è iniziato nel 2022 quando risultavano esserci nuovi sviluppi che avrebbero dovuto portare a un’accelerazione dei tempi di lavoro. L’ultima notizia ufficiale risale infatti a novembre 2022, quando l’amministratrice delegata di Eur Spa, Angela Cossellu, aveva dichiarato in commissione capitolina Cultura: “Se va tutto bene vorremmo aprire [l’acquario] per Natale 2023. I tempi non sono così larghi e stiamo facendo di tutto”.

Un’assoluta novità, dato che la famiglia Ricciardi, proprietaria di Mare Nostrum, la concessionaria dell’Acquario, non aveva più le finanze per portare a termine il progetto. Le parole di Cossellu traevano origine dal fatto che Mare Nostrum era in procinto di firmare un accordo nel quale si impegnava a cedere la totalità delle proprie quote al fondo inglese Zetland Capital. La società londinese a sua volta avrebbe poi messo a disposizione investimenti tali da far ripartire i lavori.

E se nel 2022 sembrava tutto pronto, in realtà sembra che per problemi burocratici e finanziari ancora non ci sia stata la firma, il che impedisce al progetto di essere portato a termine, anche se le strutture dell’acquario sono praticamente pronte, considerando che i lavori sono iniziati nel 2008.

Quando apre davvero l’acquario “Sea Life” di Roma?

Purtroppo non esiste ancora una data certa per l’apertura dell’acquario “Sea Life” al laghetto dell’Eur a Roma.

Nonostante il 1° giugno il presidente di Mare Nostrum abbia svelato al quotidiano La Repubblica l’interesse del fondo londinese Zetland Capital, che dovrebbe acquistare tutte le quote della società che ha già speso circa 120 milioni di euro per la costruzione dell’acquario romano, ancora non c’è nulla di concreto.

L’interessamento da parte del fondo inglese c’è ed è vero, ma al momento non vi sono stati eventi concreti che abbiano fatto ben sperare per una veloce risoluzione e apertura dell’acquario.

E per ora l’unico dato certo è che l’inaugurazione dell’acquario del laghetto dell’Eur non avverrà l’8 dicembre 2023: non aprirà per Natale 2023. Purtroppo, le oltre 70mila persone che hanno promesso di partecipare all’evento resteranno deluse. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti e sperare che la burocrazia italiana non ostacoli ancora l’apertura di un progetto nato negli anni ’90 e che non ha ancora visto la luce.