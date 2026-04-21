Le serie TV sono diventate negli anni un medium di intrattenimento sempre più apprezzato a livello globale. A differenza dei film, che si sviluppano in un arco narrativo di massimo 2-3 ore, con gli show a puntate c’è la possibilità per registi e sceneggiatori di approfondire meglio la storia in tutti i suoi particolari e di permettere un miglior sviluppo dei personaggi.

Da Stranger Things a Squid Game, passando per Breaking Bad e Prison Break: le serie TV entrate nella storia, per un motivo o per un altro, sono diverse. Ma non sempre investire budget multimilionari equivale a sbancare al botteghino.

Oggi vediamo la classifica delle 20 serie TV più costose di sempre (per il momento). Le prime posizioni sono occupate da show usciti di recente, a dimostrazione del fatto che questo format sta diventando sempre più di successo.

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1. Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere è la serie TV più costosa della storia. Con un budget tra i 58 e i 60 milioni di dollari a episodio e la prima stagione che è costata 465 milioni, ha già previsto investimenti totali – tra diritti e marketing – di oltre 1 miliardo.

Prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Tolkien Estate, è ambientata migliaia di anni prima di Frodo. Viene seguita l’ascesa del male nell’oscura Seconda Era della Terra di Mezzo.

L’accoglienza è stata molto positiva. Ha registrato il record di visualizzazioni su Prime Video, seppur i giudizi tra i fan dei libri sono stati contrastanti.

Solo i diritti per produrre la serie sono costati ad Amazon 250 milioni di dollari, prima ancora di girare un singolo episodio.

2. Harry Potter

In uscita il 25 dicembre 2026 con la prima puntata, la serie TV di HBO Max su Harry Potter è già la seconda serie TV più costosa di sempre. Il budget stimato è di oltre 100 milioni a puntata, con un piano decennale di investimenti di 4,2 miliardi.

Prodotta da Warner Bros. Discovery, è il reboot fedele dei sette libri originali di J. K. Rowling, con una stagione dedicata a ogni volume.

L’accoglienza si prospetta essere altissima per il debutto. Il budget supera quello dei film originali, per garantire effetti visivi cinematografici anche in televisione.

3. Citadel

Citadel è uno show in onda su Prime Video che è costato 50 milioni di dollari a episodio, per un totale di 300 milioni per 6 puntate.

Prodotta dai fratelli Russo con AGBO e Amazon Studios, parla di due agenti d’élite che cercano di recuperare i ricordi dopo il crollo della loro agenzia di spionaggio globale.

Il debutto è stato positivo, seppur ci siano state critiche poco incoraggianti a fronte dell’investimento massiccio.

Il budget è schizzato alle stelle per via di differenze creative tra gli sceneggiatori, che hanno portato a rifare metà della serie da zero in un secondo momento.

4. Stranger Things

Serie TV iconica di Netflix conclusasi il 1° gennaio 2026, Stranger Things è già considerato uno show culto del ventunesimo secolo.

Con un budget di 30 milioni a episodio per le stagioni 4 e 5, è stata prodotta interamente da 21 Laps Entertainmente Monkey Massacre.

La trama vede un gruppo di amici a Hawkins che affronta minacce soprannaturali provenienti dal Sottosopra, tutto in salsa anni ’80.

Diventata da subito un fenomeno culturale mondiale e uno dei pilastri di Netflix, ha visto investimenti ingenti soprattutto negli ultimi anni. Per la stagione conclusiva, i protagonisti hanno ricevuto cachet da oltre 7 milioni di dollari ciascuno.

5. WandaVision

Una delle serie di punta dell’universo Marvel, WandaVision è costato circa 25 milioni di dollari a episodio.

Prodotta da Marvel Studios, parla di Wanda e Visione che vivono in una realtà fittizia basata sulle vecchie sitcom. A cambiare tutto sarà il dolore di Wanda.

È la serie TV di Marvel più premiata in assoluto, con 23 nomination agli Emmy. Inoltre, è stata la prima serie a usare il LED Wall per simulare set di diverse epoche televisive.

6. The Pacific

Con un budget di 20-21 milioni di dollari a episodio, The Pacific di HBO è tra le serie più costose della storia.

Prodotta da Playtone e DreamWorks, è ambientata nella Seconda Guerra Mondiale vista attraverso gli occhi dei Marines americani nel Pacifico.

Considerato un vero e proprio capolavoro del genere bellico, lo show ha vinto ben 8 Emmy. La ricostruzione della battaglia di Peleliu è costata da sola quanto un intero film indipendente.

7. House of the Dragon

House of the Dragon è la prima serie TV spin-off di Game of Thrones, nonché una delle più apprezzate. Prodotta da HBO, è costata fin qui 20 milioni di dollari a singolo episodio.

La trama si incentra sulla guerra civile dei Targaryen, nota come la Danza dei Draghi, avvenuta 200 anni prima dello show originale.

Da subito un grande successo per critica e pubblico, ha saputo riportare i fan della saga nel mondo di Westeros dopo le forti lamentele per la conclusione di Game of Thrones.

Il solo costo dei draghi in CGI rappresenta circa il 40% del budget di ogni episodio.

8. One Piece

La riproposizione in live-action del manga One Piece è uno dei grandi successi di Netflix degli ultimi anni.

Costata 18 milioni di dollari a episodio per le stagioni 1 e 2, è prodotta da Tomorrow Studios e Shueisha e vede Luffy e la sua ciurma di pirati che cercano il tesoro leggendario per diventare il Re dei Pirati.

Nonostante le premesse poco incoraggianti, One Piece ha saputo riscrivere le regole dei live-action di anime e manga diventando un successo globale.

I costi sono così alti soprattutto per le navi reali che sono state costruite in scala 1:1 e per le location scelte in Sudafrica.

9. The Mandalorian

The Mandalorian è una serie TV legata al mondo di Guerre Stellari. Con un costo di 15-17 milioni di dollari per episodio, è il nono show più costoso della storia.

Prodotto da Lucasfilm, parla di un cacciatore di taglie solitario che protegge Grogu, una creatura misteriosa, ai confini della galassia.

Dopo la fine della trilogia sequel, The Mandalorian ha dato nuova linfa al franchise di Star Wars.

Tra i protagonisti c’è Pedro Pascal, che però spesso presta solo la sua voce, mentre gran parte del lavoro fisico è fatto da controfigure.

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10. See

See è una serie TV di Apple TV+ costata 15 milioni di dollari a episodio.

Prodotta da Chernin Entertainment, è ambientata in un futuro distopico dove l’umanità ha perso la vista, fino a quando non nascono due gemelli che riescono a vedere.

È stata accolta molto positivamente per via del modo in cui è costruito il mondo e per le coreografie dei combattimenti al buio.

Apple ha svuotato un intero lago in Canada per costruire un villaggio specifico per le riprese.

11. The Morning Show

Rimanendo in casa Apple TV+, altra serie TV di successo è The Morning Show. Costata 15 milioni di dollari a episodio, è stata prodotta da Media Res.

È ambientata dietro le quinte di un popolare programma di news mattutino a New York, tra problemi e tutto ciò che di negativo non si vede in diretta.

Molto seguita dal pubblico, sopratutto per via del suo cast stellare, vede la partecipazione di Jennifer Aniston e Reese Witherspoon. Le due attrici guadagnano 2 milioni di dollari a episodio ciascuna.

12. Game of Thrones

Tra le serie TV più di successo della storia, Game of Thrones si piazza di diritto nella top 20 delle più costose. Il budget di HBO speso è stato infatti di 15 milioni a episodio per la sola stagione finale.

Parla di nobili famiglia che lottano per il Trono di Spade, mentre una minaccia glaciale incombe da Nord.

Considerata da molti la serie più iconica degli anni 2010, nonostante un finale parecchio criticato, continua a far parlare di sé ancora oggi.

Gli attori principali ricevevano bonus legati alle vendite globali e alle repliche, una parte cospicua di tutto il loro cachet.

13. The Last of Us

Reboot in chiave televisiva del videogioco di Naughty Dog, The Last of Us è stata una delle serie TV più apprezzate degli ultimi anni. Con un budget di 12-15 milioni di dollari a episodio, vede la produzione di Sony Pictures Television e PlayStation Productions.

La trama vede un contrabbandiere che scorta una ragazzina immune verso un’America post-apocalittica infestata da funghi parassiti.

Considerato ad oggi il miglior adattamento di un videogioco di sempre, ha ripreso fedelmente la storia raccontata nei due videogiochi.

Pedro Pascal guadagna circa 600.000 dollari a episodio, diventando in automatico uno degli attori più pagati della televisione.

14. The Crown

Con un budget di 13 milioni di dollari a episodio, The Crown è uno show diventato presto un cult per i milioni di abbonati a Netflix di tutto il mondo.

Prodotta da Left Bank Pictures, parla della storia del regno della Regina Elisabetta II tra vita privata, scandali e politica pubblica.

Acclamata dal pubblico per la fedeltà storica a livello estetico e per la recitazione dei protagonisti, è costata molto soprattutto per i dettagli.

Qualche esempio? La replica dell’abito da sposa di Lady Diana nella stagione 4 è costata oltre 40.000 dollari.

15. E.R. - Medici in prima linea

Tornando indietro negli anni, tra le serie TV più costose di sempre c’è E.R. - Medici in prima linea. Il budget era di 13 milioni di dollari a episodio, con il picco raggiunto nel 1998.

Prodotta da Constant c Productions, vede la storia delle vite frenetiche dei medici del pronto soccorso di Chicago.

Per molti è stato lo show capace di ridisegnare il medical drama in chiave moderna. Quando George Clooney stava per andarsene, NBC pagò una cifra altissima per trattenere lo show.

16. Band of Brothers

Band of Brothers è uno show di HBO arrivato a costare fino a 12,5 milioni di dollari a episodio nel 2001. Per la produzione di due nomi di spicco come Steven Spielberg e Tom Hanks.

Viene raccontata la storia della Easy Company, partendo dal paracadutismo in Normandia fino ad arrivare alla fine della guerra.

L’accoglienza è stata subito positiva e ancora oggi rimane una serie amatissima, con un punteggio di 9,4 sulla piattaforma di recensioni IMDb.

Secondo quanto emerso, vennero usate più munizioni a salve in questa serie che in tutta la vera Seconda Guerra Mondiale.

17. The Get Down

The Get Down è uno show oggi considerato un flop, per via dei costi elevati e della cancellazione prematura. Costata 11 milioni di dollari a episodio per una sola stagione, è stata prodotta da Sony Pictures Television.

La storia si incentrava sulla nascita dell’hip-pop nel Bronx degli anni ’70 e il cast era composto da attori di spicco come Jaden Smith (figlio di Will Smith).

Per via dei costi eccessivi, la serie TV fu cancellata dopo una stagione nonostante la critica l’avesse inizialmente accolta positivamente.

Il regista Baz Luhrmann imposte standard visivi altissimi, tanto che il budget raddoppiò rispetto alle previsioni iniziali.

18. Friends

Considerata la madre delle sitcom, Friends è ancora oggi una delle serie TV più costose della storia. Per la stagione 10, ogni episodio costò 10 milioni di dollari.

Prodotta da Bright/Kauffman/Crane Productions, parla di sei amici a New York che vivono le loro vite tra amori, carriera e caffè.

Inutile dire che l’accoglienza era e rimane super positiva, tanto da essere definita la sitcom più famosa di sempre.

Il budget era così alta soprattutto per via dei cachet riservati ai sei protagonisti, ossia 1 milione di dollari a puntata. Numeri altissimi per una sitcom che superava i 20 episodi a stagione.

19. Marco Polo

Marco Polo è uno show andato in onda su Netflix con la produzione di The Weinstein Company. Costata 9-10 milioni di dollari a episodio, è la 19esima più costosa in assoluto.

Racconta le avventure di un giovane Marco Polo, arrivato alla corte di Kublai Khan in Cina.

L’accoglienza non rispettò le attese, tanto da venire cancellata dopo sole due stagioni. Con questo show, Netflix avrebbe perso circa 200 milioni di dollari.

A detta della critica, fu il primo tentativo da parte di Netflix di ricreare una sorta di Game of Thrones in chiave alternativa.

20. Sense8

Chiude la classifica Sense8, un altro show televisivo cancellato nonostante l’accoglienza positiva degli spettatori. Costato 9 milioni di dollari a episodio, è stato prodotto da J. Michael Straczynski e dalle sorelle Wachowski.

La trama vede otto sconosciuti in giro per il mondo che scoprono di essere connessi mentalmente.

Diventata un culto tra i fan, tanto da scatenare polemiche e manifestazioni dopo la cancellazione, era considerata dai produttori troppo costosa per il rientro economico.

Per la registrazione delle puntate, la troupe girava realmente in 9 città diverse del mondo contemporaneamente, facendo così lievitare i costi di logistica.