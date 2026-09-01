Quale futuro per Shein dopo il debutto in Borsa?

Il gong è suonato alla Borsa di Hong Kong la mattina del 1° settembre 2026, chiudendo un percorso durato oltre quattro anni e passato per due fallimenti, in quel di New York e Londra, prima di approdare all’unica piazza disponibile.

Le azioni sono partite dal prezzo di collocamento di 48,56 dollari di Hong Kong, sono scese rapidamente fino a perdere il 10%, hanno dimezzato le perdite a metà giornata e hanno recuperato nel finale, chiudendo a 48,50, sostanzialmente invariate.

E fino a qui siamo davanti al profilo tipico di un collocamento prezzato correttamente e privo di entusiasmo - chi ha comprato in IPO non ha perso, ma nessuno si è precipitato a comprare.

La tranche retail è stata coperta 5,63 volte, un multiplo modesto per gli standard di Hong Kong, dove le operazioni di alto profilo raggiungono regolarmente multipli a tre cifre. Il collocamento era già interamente coperto il 25 agosto, ma con ordini provenienti in buona parte da azionisti esistenti.

L’operazione ha raccolto circa 1,7 miliardi di dollari attraverso 280 milioni di azioni, il che comunque le fa guadagnare il titolo di maggiore IPO di Hong Kong del 2026. Cosa ci aspetta da oggi in poi?

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La valutazione di Shein è crollata negli ultimi 4 anni

La capitalizzazione al debutto è di circa 26,3 miliardi di dollari. Nel 2022, in pieno boom dell’e-commerce, un round privato valutava Shein 98,2 miliardi. Nel 2023-2024 la cifra era già scesa in area 64-66 miliardi e oggi il mercato pubblico ne riconosce poco più di un quarto rispetto al picco.

Va detto con onestà che le valutazioni private non sono confrontabili con quelle pubbliche perché nascono da negoziazioni particolari, spesso con clausole di protezione per l’investitore, e nei mercati privati del 2021-2022 erano sistematicamente gonfiate. Ma una contrazione di questa ampiezza potrebbe riflettere un giudizio preciso sul modello di business da parte del mercato.

La fine del de minimis

Il modello Shein poggiava su un presupposto normativo che oggi non esiste più. Le esenzioni doganali per i pacchi di basso valore (la cosiddetta soglia de minimis) consentivano di spedire capi singoli direttamente dalla Cina al consumatore finale senza dazi e con controlli minimi. Niente magazzini locali, niente stock, niente intermediari e un prezzo finale che nessun distributore tradizionale poteva avvicinare.

Stati Uniti e Unione Europea hanno eliminato quelle esenzioni e il vantaggio strutturale è sparito di colpo, e con esso una parte consistente del margine. In altre parole, è venuto meno il presupposto su cui l’intera architettura logistica era stata costruita. A questo si sono aggiunti costi di spedizione più elevati, legati anche alle tensioni internazionali che hanno colpito le rotte marittime.

I conti dicono che la crescita si è fermata

Il prospetto dell’IPO riferisce che nel primo trimestre 2026 i ricavi sono cresciuti dell’1,1%, e per il primo semestre la società indica una dinamica sostanzialmente in linea, con margine operativo leggermente inferiore.

Una crescita praticamente nulla per un’azienda che veniva descritta come il fenomeno più dirompente del retail globale è un numero che ridefinisce il tutto, il che può farci pensare di essere di fronte a un’azienda che ha smesso di crescere.

Ci sono problemi anche sul fronte della redditività, con il gruppo passato da un utile di 395 milioni di dollari a un risultato negativo nel primo trimestre 2026. Ed ecco spiegato perché il mercato fatica ad assegnare un multiplo generoso. Un titolo che non cresce e ha margini sottili viene valutato per quello che è, ovvero un retailer e i retailer, sui mercati, valgono poco.

La concorrenza si fa spietata

Shein ha costruito il proprio vantaggio non solo sul prezzo, ma anche sulla velocità di rotazione dell’assortimento e distribuzione via social, e tutti e tre questi pilastri oggi sono sotto attacco. Temu compete sul prezzo con una struttura analoga e la stessa esposizione alle nuove regole doganali, TikTok Shop compete sulla distribuzione, e lo fa dall’interno della piattaforma dove Shein andava a comprare traffico.

Il risultato è una compressione simultanea di ricavi e margini. Una combo letale.

Quale futuro per le azioni Shein?

Nel prospetto la società indica circa 80 milioni di dollari accantonati per procedimenti e controversie in corso, da vanno un’indagine della Federal Trade Commission americana alle verifiche europee nell’ambito del Digital Services Act, fino ad arrivare ai numerosi contenziosi sulla proprietà intellettuale.

Il problema è che 80 milioni su una capitalizzazione di 26 miliardi sono davvero poca cosa. L’accantonamento copre i procedimenti noti e quantificabili e non copre lo scenario in cui un regolatore imponga modifiche al modello operativo, né quello in cui le verifiche sulla filiera produttiva (le stesse che hanno bloccato le quotazioni di New York e Londra) producano conseguenze commerciali.

Se è vero che il fatto che due tra le principali piazze finanziarie occidentali abbiano di fatto rifiutato questa società è un’informazione che il mercato di Hong Kong ha già incorporato nel prezzo, è vero anche che il titolo deve affrontare un vincolo strutturale alla sua base di investitori. Molti fondi con mandati ESG, infatti, non possono acquistare il titolo, e questo riduce strutturalmente la domanda potenziale.

Guardando al futuro, non rimane che aspettare la prima trimestrale da società quotata, ovvero il primo test di credibilità sulle stime del prospetto, nonché la scadenza dei periodi di lock-up. Gli azionisti storici hanno accettato una valutazione di un quarto del valore del 2022 e quando i vincoli di vendita decadranno si capirà se considerano il prezzo attuale un punto di partenza o un’uscita accettabile.

Occhio anche al possibile ingresso del titolo negli indici di Hong Kong e nei panieri regionali, che genererebbe acquisti automatici da parte dei fondi passivi e, infine, all’evoluzione normativa sui pacchi. Qualsiasi allentamento delle regole doganali statunitensi o europee, ad oggi assai lontano, avrebbe un impatto immediato sui margini.