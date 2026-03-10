Scegliere quale TV acquistare in casa non è mai semplice. Bisogna trovare il giusto compromesso tra dimensioni, qualità audio, alta definizione e tanto altro. In Italia si è aggiunta anche la compatibilità con lo standard DVB-T2, fondamentale per poter continuare a guardare tutti i canali gratuiti del Digitale Terrestre senza interruzioni.

Ti trovi nella stessa situazione e non sai a chi affidarti? Una grossa mano te la può dare l’ultima ricerca effettuata da Omdia che, come ogni anno, ha stilato la classifica dei migliori brand che producono televisori al mondo. C’è un marchio in particolare che, a distanza di 20 anni, continua a dominare e ad essere la scelta preferita di tutti i consumatori.

Samsung è il miglior brand produttore di TV

Secondo le ultime ricerche di mercato effettuate da Omdia, Samsung è ancora oggi la miglior azienda al mondo quando si parla di TV. La società asiatica nel 2025 si è assicurata il 29,1% di quota del mercato televisivo globale. Un risultato che la colloca al vertice del settore dal 2006.

Nel segmento dei televisori premium con prezzo superiore a 2.500 dollari, Samsung ha guidato il mercato con una quota del 54,3%. E non solo perché, dai dati emersi emerge che l’azienda mantiene la leadership anche nei segmenti con prezzo superiore a 1.500 dollari, con una quota del 52,2%.

Un risultato ottenuto soprattutto grazie al lavoro profuso dal team di ingegneri e sviluppatori dal 2006 ad oggi, con l’obiettivo di innovare continuamente la tecnologia dei display per offrire un’esperienza TV migliore. Per esempio, nel 2009 è stato introdotto il primo TV LED più sottile. Nel 2011, le prime Smart TV per offrire agli utenti un’esperienza di intrattenimento connessa. E poi TV Serif nel 2015, per rendere gli spazi domestici più eleganti.

Da qui si è proseguito fino ad arrivare alle tecnologie di oggi, con una risoluzione fino all’8K e il Micro LED che stabilisce nuovi standard in termini di luminosità, contrasto e fedeltà del colore.

I prossimi passi di Samsung

Il risultato importante ottenuto non fermerà Samsung. O almeno, questo è quanto emerge dai piani alti dell’azienda sudcoreana e dai rumors sui prossimi dispositivi in arrivo. Sicuramente un ruolo sempre più centrale lo avrà l’intelligenza artificiale, che si appoggerà su processori avanzati così da fornire prestazioni sempre affidabili.

Godendo di funzionalità intelligenti, i televisori di ultima generazione sono in grado di offrire immagini, audio e personalizzazioni ottimizzate. E non solo, perché l’azienda continua a consolidare anche le sue linee OLED e Neo QLED, con nuovi modelli che potrebbero arrivare sul mercato già nel corso del 2026.