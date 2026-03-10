Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Qual è la società di TV migliore al mondo?

Pasquale Conte

10 Marzo 2026 - 21:20

Vuoi comprare una nuova TV ma non sai a chi affidarti? È uscita una classifica che conferma il marchio migliore, è in vetta da vent’anni consecutivi.

Qual è la società di TV migliore al mondo?

Scegliere quale TV acquistare in casa non è mai semplice. Bisogna trovare il giusto compromesso tra dimensioni, qualità audio, alta definizione e tanto altro. In Italia si è aggiunta anche la compatibilità con lo standard DVB-T2, fondamentale per poter continuare a guardare tutti i canali gratuiti del Digitale Terrestre senza interruzioni.

Ti trovi nella stessa situazione e non sai a chi affidarti? Una grossa mano te la può dare l’ultima ricerca effettuata da Omdia che, come ogni anno, ha stilato la classifica dei migliori brand che producono televisori al mondo. C’è un marchio in particolare che, a distanza di 20 anni, continua a dominare e ad essere la scelta preferita di tutti i consumatori.

leggi anche

Digitale Terrestre, addio a questi canali dalla lista gratuita
Digitale Terrestre, addio a questi canali dalla lista gratuita

Samsung è il miglior brand produttore di TV

Secondo le ultime ricerche di mercato effettuate da Omdia, Samsung è ancora oggi la miglior azienda al mondo quando si parla di TV. La società asiatica nel 2025 si è assicurata il 29,1% di quota del mercato televisivo globale. Un risultato che la colloca al vertice del settore dal 2006.

Nel segmento dei televisori premium con prezzo superiore a 2.500 dollari, Samsung ha guidato il mercato con una quota del 54,3%. E non solo perché, dai dati emersi emerge che l’azienda mantiene la leadership anche nei segmenti con prezzo superiore a 1.500 dollari, con una quota del 52,2%.

Un risultato ottenuto soprattutto grazie al lavoro profuso dal team di ingegneri e sviluppatori dal 2006 ad oggi, con l’obiettivo di innovare continuamente la tecnologia dei display per offrire un’esperienza TV migliore. Per esempio, nel 2009 è stato introdotto il primo TV LED più sottile. Nel 2011, le prime Smart TV per offrire agli utenti un’esperienza di intrattenimento connessa. E poi TV Serif nel 2015, per rendere gli spazi domestici più eleganti.

Da qui si è proseguito fino ad arrivare alle tecnologie di oggi, con una risoluzione fino all’8K e il Micro LED che stabilisce nuovi standard in termini di luminosità, contrasto e fedeltà del colore.

I prossimi passi di Samsung

Il risultato importante ottenuto non fermerà Samsung. O almeno, questo è quanto emerge dai piani alti dell’azienda sudcoreana e dai rumors sui prossimi dispositivi in arrivo. Sicuramente un ruolo sempre più centrale lo avrà l’intelligenza artificiale, che si appoggerà su processori avanzati così da fornire prestazioni sempre affidabili.

Godendo di funzionalità intelligenti, i televisori di ultima generazione sono in grado di offrire immagini, audio e personalizzazioni ottimizzate. E non solo, perché l’azienda continua a consolidare anche le sue linee OLED e Neo QLED, con nuovi modelli che potrebbero arrivare sul mercato già nel corso del 2026.

leggi anche

Digitale Terrestre, questi canali TV sono spariti per sempre
Digitale Terrestre, questi canali TV sono spariti per sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Tecnologia
# LG
# Samsung
# TV

Seguici su

FT logo

Perché il petrolio a 200 dollari al barile non è più impensabile?

Cosa succede se il flusso di petrolio si ferma davvero? Il prezzo sarebbe (…)

9 marzo 2026

Sorpasso clamoroso. L’Italia supera il Regno Unito in un indicatore chiave

Smentiti i segnali di crisi dell’Italia che ora sorpassa il Regno (…)

5 marzo 2026

Il piano del Regno Unito per usare i soldi dei pensionati per investimenti rischiosi

Addio pensioni tradizionali? Ecco che fine faranno le pensioni degli (…)

2 marzo 2026

Il piano dell’Italia per tagliare i costi delle bollette svelato dal Financial Times

Paghiamo la CO₂ due volte? Il piano che può riscrivere il mercato elettrico (…)

26 febbraio 2026

Chi possiede Bitcoin divorzia più spesso. L’analisi del Financial Times

Quando l’amore finisce e le crypto spariscono: perché la nuova frontiera dei (…)

24 febbraio 2026

Esclusivo. Eni cerca partner per entrare nel business miliardario del trading energetico

Eni svela i piani per il ritorno nel business più redditizio del settore. (…)

19 febbraio 2026

SONDAGGIO
Termina il 17/03/2026 Il petrolio supererà i 200$ al barile?
VOTA ORA

Trading online
in Demo

Fai Trading Online senza rischi con un conto demo gratuito: puoi operare su Forex, Borsa, Indici, Materie prime e Criptovalute.

Money.it Prova gratis

Selezionati per te

Digitale Terrestre, questi storici canali Rai verranno presto rimossi

Tecnologia

Digitale Terrestre, questi storici canali Rai verranno presto rimossi
Digitale Terrestre, a sorpresa tutti questi canali sono stati eliminati

Tecnologia

Digitale Terrestre, a sorpresa tutti questi canali sono stati eliminati

Correlato

Come funziona Pluto TV, quanto costa e cosa si vede gratis

Tecnologia

Come funziona Pluto TV, quanto costa e cosa si vede gratis