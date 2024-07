Qual è la migliore acqua in bottiglia per rapporto qualità prezzo? Classifica 2024

Qual è la migliore acqua in bottiglia? Quali sono i prodotti migliori per rapporto qualità prezzo e, in assoluto, per le loro priorità?

In Italia, il consumo di acqua minerale in bottiglia è particolarmente elevato, con una media pro capite di 252 litri all’anno, posizionando il nostro Paese al primo posto in Europa per consumo, dove la media è di 106 litri. Un fenomeno che si traduce nell’interesse verso le qualità organolettiche e salutari delle acque in bottiglia e nella classifica delle acque migliori.

Abbiamo raccolto i risultati dei test condotti da Gambero Rosso e Altroconsumo lo scorso anno, identificando le migliori acque minerali in bottiglia, sia naturali che effervescenti.

Migliore acqua in bottiglia: la classifica di Altroconsumo

Nello studio di Altroconsumo sulle migliori acque naturali disponibili nei supermercati sono stati analizzati 38 campioni di diverse marche, valutando la presenza di metalli, sali minerali, completezza dell’etichetta e impatto ambientale.

Migliore acqua naturale per rapporto qualità prezzo

Altroconsumo ha così stilato una classifica delle migliori acque naturali in bottiglia per rapporto qualità prezzo:

Smeraldina Monti di Deu - 0,39 euro al litro Rocchetta - 0,33 euro al litro Recoaro - 0,20 euro al litro S.Bernardo - 0,31 euro al litro San Benedetto - 0,21 euro al litro Alpe Guizza - 0,09 euro al litro Lauretana - 0,33 euro al litro

L’acqua sarda Smeraldina ha ottenuto il punteggio più alto (73) secondo Altroconsumo. Questo marchio, fondato nel 1985 da Giovanni Maria Solinas, proviene da una sorgente situata a Tempio Pausania, in Gallura. L’acqua sgorga a 300 metri di profondità in una montagna sacra chiamata Monti di Deu (montagna di Dio), dove il granito puro la filtra e arricchisce di proprietà uniche. Nel 2019, Smeraldina è stata premiata come miglior acqua imbottigliata del mondo al Berkeley Springs International Water Tasting.

La seconda posizione nella classifica è occupata dall’acqua umbra Rocchetta, che ha ottenuto 72 punti, lo stesso punteggio della Recoaro (3°). Questa acqua, con il suo basso contenuto di sali minerali, è un’oligominerale molto leggera. Viene assorbita rapidamente dal sistema digerente e velocemente trasportata ai reni, dove stimola efficacemente la diuresi.

La terza classificata proviene dalla Conca di Smeraldo, una riserva naturale protetta situata ai piedi delle Piccole Dolomiti. Qui, tunnel scavati all’inizio del secolo scorso permettono ancora di accedere all’acqua pura che si infiltra nella roccia. Questa acqua ha un basso contenuto di sodio e offre un equilibrio perfetto di sali minerali e oligoelementi, conferendole un gusto delicato.

Migliore acqua in bottiglia: la classifica di Gambero Rosso

L’indagine è stata eseguita tramite blind test su un campione di 56 acque lisce, effervescenti naturali e non addizionate di gas, disponibili per l’acquisto presso la grande distribuzione. In parole più semplici, parliamo di acqua in bottiglia che si può facilmente trovare al supermercato.

I parametri, basati su parametri discrezionali come gusto, leggerezza e armonia, ha portato all’individuazione di due diverse classifiche.

Migliore acqua naturale in bottiglia

San Bernardo Maniva San Benedetto Acqua Viva Boario Dolomiti Fiuggi Sorgente Flaminia Cottorella San Benedetto Ecogreen

Nella categoria delle acque lisce, San Bernardo ha ottenuto il punteggio più alto, riconosciuta per la sua leggerezza e armonia. Questa acqua, proveniente dalle Alpi Marittime, si distingue per il basso residuo fisso e il contenuto equilibrato di minerali, rendendola particolarmente adatta per il consumo quotidiano e per chi segue diete a basso contenuto di sodio.

Al secondo posto troviamo Maniva, un’acqua minerale alcalina che sgorga dalle montagne della Lombardia. La sua particolare composizione chimica, ricca di bicarbonato, la rende ideale per facilitare la digestione e per chi pratica sport, grazie al suo effetto alcalinizzante che aiuta a contrastare l’acidosi metabolica. San Benedetto, un marchio ben noto, si è classificato terzo per la sua consistenza e il gusto neutro, che la rende versatile per ogni tipo di consumo.

Migliore acqua effervescente naturale in bottiglia

Clavdia Egeria Acqua di Nepi Ferrarelle Sangemini Lete Uliveto Santagata Grazia Sorgente Monte Cimone

Per quanto riguarda le acque effervescenti, Clavdia ed Egeria si sono posizionate al vertice della classifica. Clavdia, con le sue bollicine fini e persistenti, è apprezzata per la sua freschezza e la capacità di stimolare il palato, rendendola perfetta per accompagnare pasti ricchi e saporiti. Egeria, d’altro canto, è conosciuta per il suo equilibrio tra effervescenza e sapidità, che la rende adatta non solo per il consumo a tavola, ma anche come acqua da degustazione.

NB: Acqua San Pellegrino e Acqua Panna non sono state inserire nei test per evitare conflitti di interessi commerciali con Gambero Rosso.

Il mercato dell’acqua in Italia

L’importanza dell’acqua minerale nella dieta quotidiana non si limita solo alla semplice idratazione. Ogni tipo di acqua possiede una propria composizione unica di minerali, che può influire significativamente sulla salute. Ad esempio, le acque ricche di calcio e magnesio possono contribuire alla salute delle ossa e al funzionamento muscolare, mentre quelle con un alto contenuto di bicarbonato possono aiutare a regolare il pH del corpo e favorire la digestione.

In Italia, la vasta gamma di fonti di acqua minerale riflette la diversità geologica del territorio. Le acque provenienti dalle Alpi, dagli Appennini e da altre catene montuose italiane offrono una varietà di profili minerali che possono soddisfare le diverse esigenze e preferenze dei consumatori. Questa diversità è uno dei motivi per cui l’acqua minerale italiana è così apprezzata a livello nazionale e internazionale.

Inoltre, la crescente attenzione verso uno stile di vita sano e consapevole ha portato a un aumento della domanda di acque minerali con caratteristiche specifiche, come le acque a basso contenuto di sodio o quelle arricchite con minerali particolari. I consumatori sono sempre più informati e attenti alle etichette, cercando acque che non solo dissetano, ma che apportano anche benefici specifici alla salute.

Il mercato dell’acqua minerale in Italia è quindi un settore in continua evoluzione, che risponde alle esigenze di un pubblico sempre più esigente e consapevole. Le classifiche e i test come quelli di Gambero Rosso giocano un ruolo importante nel guidare i consumatori nella scelta dell’acqua più adatta alle loro necessità, evidenziando le peculiarità e i benefici di ogni marca.