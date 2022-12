Qual è il miglior sito di scacchi?

Per gli appassionati di scacchi è importante sapere dove poter giocare e allenare le proprie capacità e strategie. Chess.com è sicuramente il luogo perfetto per chi è alla ricerca del miglior sito di scacchi con oltre 70 milioni di utenti e più di 9 milioni di partite giocate ogni giorno.

In qualsiasi momento Chess.com ti permette di giocare con un avversario al tuo stesso livello, di divertirti e migliorare il tuo stile di gioco. Per garantire partite eque e corrette Chess.com applica una stringente politica sul gioco leale con la possibilità di monitorare le partite giocate sulla piattaforma. All’atto dell’iscrizione tutti i giocatori si impegnano infatti a non farsi aiutare da persone esterne e a non utilizzare strumenti che possano analizzare le posizioni durante il gioco o suggerire la mossa migliore.

leggi anche Scacchi: come sistemare la scacchiera prima di giocare

Come tenersi allenati su Chess.com

Per migliorare nel gioco degli scacchi è importante tenersi in allenamento, ma con la vita frenetica e gli impegni quotidiani può risultare difficile trovare il tempo di fare partite a scacchi. Per fortuna Chess.com ti viene in aiuto e ti permette di migliorare le tue capacità negli scacchi online, con tantissimi contenuti originali:

perfeziona la tua tattica per non lasciarti più sfuggire ghiotte occasioni in partita

utilizza le raffiche e le battaglie di problemi per confrontarti tatticamente con gli altri utenti divertendoti con modalità uniche

impara in modo interattivo con le lezioni: ce ne sono moltissime, per tutti i livelli

con le lezioni: ce ne sono moltissime, per tutti i livelli scopri nuove idee in apertura con la funzione Aperture di scacchi e varianti teoriche e con l’ Esploratore di aperture , due risorse ricchissime e costantemente aggiornate per imparare

e varianti teoriche e con l’ , due risorse ricchissime e costantemente aggiornate per imparare espandi la tua conoscenza dei termini scacchistici con un glossario di definizioni di scacchi che offre spunti interessanti a ogni tipo di giocatore

leggi gli articoli dei migliori istruttori di scacchi al mondo , ricchi di analisi e di considerazioni su storia, strategia e sui grandi campioni

, ricchi di analisi e di considerazioni su storia, strategia e sui grandi campioni segui le notizie per rimanere sempre aggiornato sui migliori giocatori e sugli eventi scacchistici più emozionanti

uno dei modi migliori per imparare è carpire i segreti dei Top Player internazionali: osservali giocare in streaming su ChessTV/IT e sul canale Twitch di ChessComIT

Il GM Hikaru Nakamura ha dichiarato: «I problemi sono il modo migliore per migliorare la propria capacità di riconoscere i pattern, e nessun sito li offre migliori di quelli di Chess.com»

Che sia per tenerti allenato o per partecipare a un campionato prestigioso durante l’anno, su Chess.com troverai regolarmente i migliori giocatori di scacchi al mondo. Iscrivendoti al club potrai partecipare a un Campionato Ufficiale, giocare in squadra e fare nuove amicizie. E per quando non sei al PC, puoi scaricare le app di Chess.com, disponibili sia per Android che iOS, continuando a giocare e a migliorare la tua tecnica direttamente da uno smartphone o da un tablet.

In collaborazione con Chess.com