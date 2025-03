Quadro B 730/2025, come si inseriscono i redditi da fabbricati

Come si compila il quadro B del modello 730/2025? Si tratta del quadro di riferimento per inserire i redditi dei fabbricati. Questo quadro deve essere compilato da chiunque detenga a qualsiasi titolo il possesso di un immobile e nello specifico:

Nel seguente articolo andremo a vedere come si compila il quadro.

Come si compila il quadro B del 730/2025?

Il quadro B è composto da due sezioni:

sezione I – redditi dei fabbricato che si utilizza per dichiarare, appunto, i redditi dei fabbricati;

sezione II – dati relativi ai contratti di locazione.

Se lo spazio messo a disposizione sul modello 730 non è sufficiente per indicare tutti i dati che è necessario inserire, bisogna cliccare in alto a destra su “Aggiungi modulo” per compilare un modulo ulteriore. Cliccando sul numero del modulo, in altro a destra, si potrà passare da un modulo all’altro per la consultazione dei dati.

Come si compila la sezione I del quadro B? La sezione I va dal rigo B1 al rigo B6, per ogni immobile va compilato un rigo indicando i redditi degli immobili concessi in locazione e di quelli non concessi in locazione.

Per ciascun immobile bisogna inserire nella: Colonna 1 la rendita catastale rivalutata del 5% (in caso non si tratti di un fabbricato censito si deve indicare la rendita catastale presunta). Se si tratta di un immobile di interesse storico o artistico si deve inserire la rendita catastale ridotta del 50%;

la rendita catastale rivalutata del 5% (in caso non si tratti di un fabbricato censito si deve indicare la rendita catastale presunta). Se si tratta di un immobile di interesse storico o artistico si deve inserire la rendita catastale ridotta del 50%; Colonna 2 Utilizzo: in questo spazio va scelto uno dei codici seguenti: 1 immobile utilizzato come abitazione principale; 2 immobile, a uso abitativo, tenuto a disposizione oppure dato in uso gratuito; 3 immobile locato in regime di libero mercato; 4 immobile locato in regime legale di determinazione del canone (equo canone): 5 pertinenza dell’abitazione principale (box, cantina, ecc); 8 immobile situato in un comune ad alta densità abitativa concesso in locazione a canone “concordato”; 9 immobile che non rientra in nessuno dei casi individuati con i codici da 1 a 17; 10 abitazione o pertinenza data in uso gratuito a un proprio familiare; 11 immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione in regime di libero mercato; 12 ’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” è situato in uno dei comuni ad alta densità abitativa oppure l’immobile in parte utilizzato come abitazione principale e in parte concesso in locazione a canone “concordato” con opzione per il regime della cedolare secca, situato in uno dei comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza o sono stati interessati dagli eventi sismici del 2016; 14 immobile situato nella regione Abruzzo, dato in locazione a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; 15 immobile situato nella regione Abruzzo dato in comodato a persone residenti o con dimora abituale nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; 16 reddito dei fabbricati attribuito da società semplice imponibile ai fini Irpef ; 17 reddito dei fabbricati attribuito da società semplice non imponibile ai fini Irpef;

Utilizzo: in questo spazio va scelto uno dei codici seguenti: Colonna 3 - Periodo di possesso: va indicato per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 per l’intero anno);

- Periodo di possesso: va indicato per quanti giorni è stato posseduto l’immobile (365 per l’intero anno); Colonna 4 – Percentuale di possesso in percentuale;

– Percentuale di possesso in percentuale; Colonna 5 Codice canone da compilare solo se l’immobile è concesso in locazione;

Codice canone da compilare solo se l’immobile è concesso in locazione; Colonna 6 – Canone di locazione ca compilare se l’immobile è concesso in locazione;

– Canone di locazione ca compilare se l’immobile è concesso in locazione; Colonna 7 (Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari: 1 se l’immobile è distrutto o inagibile a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi ed è stato escluso da imposizione a seguito di certificazione da parte del Comune attestante la distruzione o l’inagibilità; 3 se l’immobile è inagibile per altre cause ed è stata chiesta la revisione della rendita; 4 se l’immobile ad uso abitativo è concesso in locazione e non sono stati percepiti, in tutto o in parte, i canoni di locazione previsti dal contratto; 5 se l’immobile è posseduto in comproprietà ed è dato in locazione soltanto da uno o più comproprietari per la propria quota; 6 se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile a uso abitativo e non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate; 7 se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile a uso abitativo e non è stato comunicato all’Agenzia delle Entrate e non sono stati percepiti; 8 se è stato rinegoziato in diminuzione l’importo del canone di locazione dell’immobile;

(Casi particolari), indicare uno dei seguenti codici relativi a situazioni particolari: Colonna 8 – Continuazione solo se si tratta dell’immobile del rigo precedente;

– Continuazione solo se si tratta dell’immobile del rigo precedente; Colonna 9 – Codice Comune indicare il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare;

– Codice Comune indicare il codice catastale del Comune dove si trova l’unità immobiliare; Colonna 11 – Cedolare Secca dove bisogna barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni;

– Cedolare Secca dove bisogna barrare la casella nel caso di opzione per l’applicazione della cedolare secca sulle locazioni; Colonna 12 – Casi particolari Imu in cui indicare uno dei seguenti codici: 1 fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, del tutto esente dall’ Imu o per il quale non è dovuta l’Imu; 2 abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu; 3 immobile a uso abitativo non locato, assoggettato a Imu, situato nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale;

– Casi particolari Imu in cui indicare uno dei seguenti codici: Colonna 13 – Altri dati in cui indicare con codice: 1 nel caso di contratti di locazione a canone “concordato”, con opzione per la cedolare secca 2 contratti di locazione a canone libero non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alla locazione breve.

– Altri dati in cui indicare con codice: