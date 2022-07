Profezia di Kiyosaki sull’arrivo della “più grande crisi finanziaria di sempre”: quanto è affidabile?

Secondo Robert Kiyosaki, imprenditore e scrittore statunitense, la più grande crisi finanziaria di sempre è in arrivo. Sono in molti a ritenere tale affermazione vera e più che ragionevole. Già alcuni mesi fa Kiyosaki scriveva che il momento migliore per prepararsi a un incidente è prima dell’incidente, dando per scontato che da marzo sarebbe stato possibile incappare in una crisi finanziaria profonda.

Il più grande incidente della storia del mondo sta arrivando, dice. L’autore si riferisce alla cosiddetta mean reversion per spiegare come mai non bisogna temere il mercato. Secondo Gabriele Galletta, CEO di Investimento custodito, mean reversion è un concetto potente, ma poco compreso.

Ma qual è la profezia di Kiyosaki? I mercati finanziari stanno per affrontare una brutale recessione. La profezia è importante prima di tutto per gli investitori, non perché devono temerla, ma perché è il momento di prepararsi ad affrontarla. Il più grande crollo della storia sta arrivando, dice Kiyosaki e le prove sono già tutte visibili con l’inflazione alle stelle in moltissimi dei paesi occidentali e non solo. Robert Kiyosaki si prepara quindi ad acquistare Bitcoin, una mossa che aspettava da tempo di poter fare.

Sono innumerevoli le profezie che si susseguono nel corso dell’anno sulla fine del mondo, tra complotti e cospirazioni. Ma la profezia finanziaria di Kiyosaki è piuttosto attendibile. Ecco perché.

La profezia di Kiyosaki sulla crisi finanziaria è affidabile: ecco cosa dicono i dati

Secondo Gabriele Galletta, CEO di Investimento custodito, risk Manager, analista Finanziario ed esperto di finanza, Robert Kiyosaki ha ragione quando afferma che la più grave crisi finanziaria di sempre è in arrivo. Questo perché “se analizziamo il grafico (fig 1.), notiamo come le deviazioni dello S&P500 dal suo trend di crescita esponenziale non siano mai state superate senza scossoni”.

Fig. 1 Grafico deviazioni S&P500

“Il mercato torna al trend di crescita sempre, senza eccezioni, dopo ogni crisi finanziaria”, continua Galletta. Per questo si può affermare che ogni crisi (fig. 1) è stata peggiore della precedente e Kiyosaki ha ragione nell’affermare che prossimamente ci sarà la crisi finanziaria più grave della storia, almeno su carta.

Fig. 2 Grafico crisi finanziarie

Quando arriverà la crisi della profezia di Kiyosaki?

La profezia di Robert Kiyosaki è quindi piuttosto attendibile, ma su i tempi si può discutere. Infatti è nell’attesa di una crisi, viste le condizioni mondiali politiche e non solo, che si genera e perfeziona la ricetta perfetta per una crisi mai vista prima.

Allo stesso tempo serve un buon tempismo, dice sempre l’autore, nell’anticipare i mercati stessi. La regola d’oro è sempre la stessa: non avere paura di investire o perdere è l’unico modo per permettere al mercato di respirare e non subire una pesante crisi.

Secondo Kiyosaki siamo di fronte a un imminente depressione, all’iperinflazione e a futuri disordini civili negli Stati Uniti. Nel Paese l’inflazione ha raggiunto il record massimo degli ultimi quarant’anni, viaggiando verso il 10%, dopo aver toccato quota 9,1%. Il prezzo della vita è in forte aumento, così come il potere d’acquisto è in calo.

La strategia di Kiyosaki per i bitcoin: l’acquisto solo a 1.100 dollari

Robert Kiyosaki ha quindi deciso che investirà nei Bitcoin. Da tempo afferma di aspettare il momento propizio. Nel corso dei mesi ha affermato di aspettare che il prezzo calasse sotto i 35 mila, poi 24 mila e infine sotto i 9 mila.

Lo scorso mese invece Kiyosaki ha decretato che aspetterà la discesa verso i 1.100 dollari prima di acquistare, inquadrando la discesa del valore di questi.