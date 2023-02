Primarie Pd 2023, la DIRETTA live: risultati e notizie in tempo reale

Scocca l’ora delle primarie Pd 2023, con le operazioni di voto che in questa domenica 26 febbraio andranno avanti dalle ore 08:00 fino alle ore 20:00; subito dopo la chiusure delle urne, inizieranno ad arrivare i primi risultati ufficiali con lo spoglio che dovrebbe essere abbastanza celere.

Il popolo del Partito Democratico sarà chiamato a scegliere il nuovo segretario tra Stefano Bonaccini (attuale presidente dell’Emilia-Romagna) ed Elly Schlein (sua ex vice, ora deputata dopo essere stata in precedenza europarlamentare).

Nel dettaglio, come da regolamento (qui la guida su chi può votare e come poter partecipare al voto) alle primarie del Pd i cittadini votando per Bonaccini o per Schlein andranno a eleggere i delegati che, nominati in maniera proporzionale dalle liste dei due candidati in base ai voti presi da questi, andranno poi a nominare il nuovo segretario nel corso dell’Assemblea nazionale.

Per non perdere neanche un aggiornamento delle primarie Pd 2023, qui di seguito può essere seguita la diretta live con tutte le ultime notizie aggiornate in tempo reale mentre, a partire dalle ore 20:00, verrà dato conto dei risultati con lo spoglio live dei voti.

Primarie Pd 2023: la diretta live

09:05 Primarie, Zanda e Bersani rivelano chi voteranno Arrivano i primi segnali dalle file del Pd, alcuni deputati hanno già rivelato chi voteranno. Luigi Zanda ha confermato la sua decisione di votare Stefano Bonaccini perché “amministratore solido”. Di tutt’altro avviso Pier Luigi Bersani il quale ha scritto su Twitter che voterà Elly Schlein in quanto pensa che la deputata “segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento”.

08:10 Primarie, aperti i seggi, dove andare a votare? Sono ormai le 8:00 e le votazioni sono ufficialmente iniziate. Chi deciderà di votare, esprimendo una preferenza sul futuro (o futura) leader del Pd, tra Bonaccini e Schlein, dovrà recarsi in uno dei gazebo allestiti in tutta la penisola (ben 5.500). In caso non si conosca il presidio più vicino basterà consultare l’elenco sul sito trovaseggio.primariepd2023.it/.

7:30 Chi può votare? Per le primarie del Pd potrà votare chiunque. Non è necessario quindi che gli elettori siano iscritti al Pd per partecipare alla votazione. A stabilirlo è lo stesso regolamento ricordando che potrà votare chiunque “dichiari di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori”. Per votare occorre portare con sé un documento di identità, la tessera elettorale e due euro.

07:00 Primarie Pd, al via le votazioni: seggi aperti dalle 8 alle 20 Manca ormai solo un’ora per le votazioni delle primarie del Pd 2023. Oggi è il giorno decisivo in cui si deciderà il nuovo leader del partito tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Sono ben 5.500 i gazebo allestiti in tutta Italia per esprimere la propria preferenza. I seggi rimarranno aperti questa domenica dalle 8 alle 20 in tutta Italia. I risultati verranno comunicati nella sede nazionale del Partito democratico, al Nazareno a Roma.

I risultati

Lo spoglio dei voti delle primarie Pd 2023 inizierà alle ore 20:00; già in serata quindi avremo i risultati ufficiali di questa sfida tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

In precedenza - dal 3 al 12 febbraio - si è svolto il voto riservato ai circoli dove sono usciti fuori i due candidati che si stanno sfidando ai gazebo nel voto per la segreteria aperto anche i non iscritti al partito. In Lombardia e nel Lazio invece si è votato il 19 febbraio per non accavallarsi con le elezioni regionali.

Questi sono i risultati definitivi della prima fase delle primarie Pd 2023.

Stefano Bonaccini 79.787 voti, pari al 52,87%

79.787 voti, pari al 52,87% Elly Schlein 52.637 voti, pari al 34,88%

52.637 voti, pari al 34,88% Gianni Cuperlo 12.008 voti pari al 7,96%

12.008 voti pari al 7,96% Paola De Micheli 6.475 voti, pari al 4,29%

In questa prima fase, in totale hanno votato 132.033 iscritti.