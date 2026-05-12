Previste 200 assunzioni nella sede torinese di questa società

MSC Technology Italia amplia il proprio hub tecnologico di Torino e annuncia un nuovo piano di reclutamento che porterà all’assunzione di 200 professionisti specializzati nel settore informatico. La società, che rappresenta la divisione tecnologica di MSC Cargo del gruppo Mediterranean Shipping Company, punta così a rafforzare ulteriormente la struttura del Lingotto, diventata negli ultimi anni uno dei principali centri europei dedicati allo sviluppo di software e sistemi digitali per la logistica e il trasporto marittimo.

L’operazione rientra in un progetto di crescita avviato nel 2020 e sostenuto da un investimento superiore ai 12 milioni di euro. Con il completamento del piano, entro il 2027 il numero complessivo degli addetti nella sede torinese dovrebbe superare quota 900. Oggi l’hub conta già circa 750 dipendenti, un incremento significativo rispetto ai circa 30 lavoratori presenti al momento dell’apertura.

MSC Technology assume: le figure ricercate

La campagna di assunzioni si concentra soprattutto su profili middle e senior, quindi professionisti che abbiano già maturato esperienza in contesti strutturati. Tra le posizioni aperte figurano sviluppatori software, architetti IT, tester, specialisti di business intelligence e ingegneri NOC dedicati al monitoraggio delle infrastrutture di rete.

Le nuove risorse lavoreranno all’interno della sede del Lingotto, uno spazio di circa 11.000 metri quadrati rinnovato e ampliato negli ultimi anni per ospitare tecnologie avanzate legate alla sicurezza informatica e alla gestione della logistica integrata.

Per attirare candidati anche da fuori regione, l’azienda ha previsto una serie di agevolazioni dedicate alla mobilità geografica. Il pacchetto comprende contributi per il trasferimento, supporto nella ricerca di un alloggio e percorsi di crescita professionale strutturati. Le assunzioni saranno a tempo indeterminato e collegate a un impegno minimo di permanenza di 39 mesi.

L’amministratore delegato Roberto Musumeci ha spiegato che l’obiettivo è consolidare Torino come riferimento europeo nel settore: “Con questo piano di assunzioni vogliamo rafforzare ulteriormente il nostro hub tecnologico di Torino, rendendolo sempre più un punto di riferimento a livello europeo per l’innovazione nel settore IT applicato alla logistica”.

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Lo sviluppo dell’hub internazionale di MSC a Torino

La crescita della struttura piemontese è stata particolarmente rapida. In pochi anni il centro tecnologico è diventato uno dei poli strategici del gruppo MSC insieme alle sedi di Warren negli Stati Uniti, Chennai in India e Riga in Lettonia. Complessivamente, le strutture tecnologiche del gruppo impiegano oggi oltre 3.000 persone.

Secondo Musumeci, la ricerca di personale qualificato rappresenta una sfida sempre più complessa. Per questo la società ha esteso la selezione prima al Piemonte, poi al resto d’Italia e infine all’estero. Attualmente nella sede torinese lavorano professionisti provenienti da 33 nazionalità diverse, un elemento che contribuisce a creare un ambiente internazionale e altamente specializzato.

L’ad ha inoltre sottolineato il valore dell’esperienza professionale nelle nuove assunzioni: “Il nostro obiettivo è costruire un polo di eccellenza capace di attrarre professionisti di grande esperienza, che possano contribuire allo sviluppo di sistemi complessi e altamente strutturati, affiancando al tempo stesso giovani talenti”.

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La collaborazione con università e Politecnico

Parallelamente alle assunzioni, MSC Technology continua a investire nei rapporti con il mondo accademico torinese. La società collabora infatti con il Politecnico di Torino e con l’Università degli Studi di Torino per favorire la formazione di nuove competenze nel settore IT e creare un collegamento diretto tra percorsi universitari e mondo del lavoro.

L’obiettivo dichiarato è combinare professionisti altamente specializzati con giovani in fase di formazione, così da sostenere nel lungo periodo le esigenze tecnologiche del gruppo MSC, dalla gestione delle reti alla cybersecurity fino allo sviluppo dei software utilizzati nelle attività logistiche internazionali.