Previsioni meteo, quando arriva l’autunno?

L’estate 2023 è stata l’estate dei record, con le temperature più calde mai registrate a luglio 2023, mentre agosto si è rivelato essere un mese altalenante, con improvvisi picchi di caldo e improvvisi anticicloni che hanno portato maltempo e un abbassamento delle temperature in tutta la penisola.

E se con l’inizio di settembre la speranza era che il meteo si stabilizzasse, lasciando avanzare un autunno, ci si augura, piovoso ma non temporalesco, questo è ancora lontano.

Anzi a partire da domenica 10 settembre il clima e le temperature estive dovrebbero tornare a farsi sentire in tutta la penisola, con un fine settimana rovente come secondo del mese di settembre.

Un week end caldo da far sì che “sembrerà di essere ancora ad agosto”, come spiega Antonio Sanò, fondatore del sito ilMeteo.it.

Ma per metà mese, qualcosa potrebbe cambiare. È quindi opportuno conoscere il quadro meteorologico delle prossime settimane, per sapere quando tirar fuori gli ombrelli e dare definitivamente - si spera - il benvenuto all’autunno. Ecco cosa dicono le previsioni meteo.

Previsioni meteo, torna l’estate ma dove e fino a quando?

Non solo bel tempo. Il secondo fine settimana di settembre (8, 9 e 10 settembre) è a tutti gli effetti un week end estivo, tanto che in alcune regioni è sembrato tornare indietro alle temperature tipiche di agosto.

Come spiegato da Il Meteo.it da oggi e per i prossimi giorni è previsto un innalzamento delle temperature. Da domenica 10 settembre, quindi, le temperature inizieranno a salire anche di 5 gradi in più con il risultato che gran parte dell’Italia vivrà una nuova “settimana rovente”.

Sono infatti previste punte di 35-36 gradi in Toscana, fino a 34 gradi in Pianura Padana, Umbria, Lazio e Sardegna, mentre al Sud non saranno raggiunti valori record per settembre, seppur spesso saranno registrate temperature intorno ai 33 gradi diffusi complice anche il maltempo.

Infatti venerdì 8 settembre sono stati registrati gli ultimi addensamenti al Sud con qualche rovescio tra Calabria e Sicilia. L’uragano mediterraneo che navigava ancora minaccioso sullo Ionio meridionale, puntando deciso verso la Libia, si allontanato dall’Italia solo sul finire di questo week end di settembre, quando è tornata l’alta pressione anche del Sud, portando un deciso miglioramento salvo residui timidi addensamenti e qualche “refolo di vento in Sicilia” scrive il Quotidiano nazionale.

Previsioni meteo, quando arriva l’autunno?

Sembra quindi che per adesso gli italiani godranno - o malediranno - ancora per qualche giorno il caldo estivo che ha avvolto la penisola. Ma qualcosa sta cambiando all’orizzonte.

I primi cambiamenti potrebbero, infatti, registrarsi già a partire da martedì 12 settembre. Come si può leggere su 3 b Meteo, l’ex uragano Franklin, che si sta gradualmente avvicinando all’Europa occidentale, “fungerà da richiamo per la saccatura nord atlantica che lo ingloberà del tutto”.

E come spiegano gli esperti, ciò dovrebbe comportare che “il cavo d’onda costituito dalla fusione tra l’ex uragano Franklin e la depressione d’Islanda” transiti velocemente sull’Europa centrale tra mercoledì 13 e giovedì 14 settembre, trasportando con sé una perturbazione.

Perturbazione che, stando ai risultati delle ultime analisi, sembrerebbe essere destinata anche ad una parte dell’Italia, portando con sé piogge e temperature decisamente più vicine a quelle autunnali.

Da questa perturbazione, i meteorologi de Il Meteo.it ipotizzano un “passaggio di testimone” tra l’estate e l’autunno. Un passaggio che dovrebbe avvenire gradualmente intorno a domenica 17 settembre.

L’autunno potrebbe quindi iniziare con qualche giorno in anticipo, il 17 settembre, rispetto all’equinozio di autunno che si tiene il 21 settembre e che dovrebbe sancire l’entrata ufficiale nell’autunno. Ma su questo i meteorologi attendono conferme, intanto con la possibilità che la perturbazione giunga in Italia, la prossima settimana, sarà bene tenere a portata di mano un piccolo ombrello.