Previsioni meteo ponte del 25 aprile: rischio temporali, ecco dove

Sta per iniziare un lungo ponte che terminerà martedì 25 aprile. Quattro giorni d’oro per chi lavora soprattutto in settori pubblici o in uffici da vivere al meglio. Le città d’arte ma anche i luoghi costieri faranno registrare il tutto esaurito. Ma il tempo sarà clemente oppure rovinerà il ponte? Stando alle previsioni degli esperti dovrebbe prevalere su tutta la penisola un tempo abbastanza stabile ma l’arrivo di una nuova perturbazione nella giornata di domenica potrebbe portare qualche locale pioggia. Vediamo le previsioni meteo per il ponte del 25 aprile.

Previsioni meteo ponte del 25 aprile: il fine settimana

Grazie ad un anticiclone che arriverà nella giornata di sabato 22 aprile sul nostro paese sono attese schiarite e temperature primaverili. Il tutto però potrebbe essere rovinato dall’arrivo di una perturbazione domenica 23. Partiamo con la giornata di sabato 22 aprile quando su tutto il paese ci sarà bel tempo con sole e temperature che arriveranno anche a 24 gradi. Insomma proprio un clima piacevole e ideale per una gita fuori porta.

Domenica 23 aprile una corrente di aria umida proveniente dal Nord porterà un leggero peggioramento della situazione soprattutto sulle regioni settentrionali come Lombardia e Triveneto. Neve sulle Alpi oltre i 1.600 metri. Al Sud la situazione resterà più stabile e le regioni resteranno protette dalla perturbazioni. Per questo è previsto ancora sole e temperature gradevoli.

Le previsioni per lunedì e martedì 25 aprile

Lunedì 24 aprile, giornata clou per il ponte, risentirà in parte della perturbazione arrivata al Nord domenica. Sono previsti locali acquazzoni in rapido spostamento dal Nord-Est verso la Toscana per proseguire su tutto il centro e il Sud peninsulare. Al Nord e sul Triveneto è atteso anche un peggioramento con temporali anche di forte intensità. A salvarsi dalla morsa del maltempo saranno solo le isole maggiori: Sicilia e Sardegna.

Per fortuna la perturbazione sarà soltanto passeggera perché la giornata dedicata alla Festa della Liberazione, quella del 25 aprile, vedrà un meteo in miglioramento grazie alla rimonta dell’anticiclone africano. Al mattino non sono da escludere però piogge sempre al Nord-Est e sui rilievi alpini. Dopo pranzo qualche pioggia potrà verificarsi anche su Umbria, Marche, Toscana, Abruzzo e Molise. Il Lazio dovrebbe restare indenne per la gioia dei tantissimi turisti che affolleranno la capitale.

In serata un peggioramento potrebbe avvenire anche al meridione su Calabria, Puglia e Basilicata.

Traffico da bollino rosso

Sarà un ponte del 25 aprile da bollino rosso anche sulle autostrade italiane. Si stima che circa 12 milioni di italiani si sposteranno lungo il paese in auto. I maggiori flussi sono previsti soprattutto in uscita dalle grandi città come Roma e Milano in direzione Sud. L’autostrada A1 Milano-Napoli e la A14 Bologna-Taranto saranno quelle più attenzionate dagli esperti della rete autostradale. Per l’occasione la società ha anche rimosso oltre 150 cantieri di ammodernamento ubicati lungo tutta la rete per ridurre i disagi.

"Agli utenti che si metteranno in viaggio, consigliamo di pianificare le partenze tenendo conto delle previsioni di traffico e consultando i canali di infoviabilità messi a disposizione da Aspi” - le parole di Fernando De Maria, Direttore Operations di Autostrade per l’Italia.