Poste Italiane rilancia OPAS su TIM, aumentata la parte cash. Quanto riceverà chi aderirà all’offerta

Alla fine Poste Italiane ha annunciato il rilancio dell’OPAS su TIM, decidendo di aumentare la parte in cash offerta agli azionisti di Telecom Italia. Massima attenzione al trend delle azioni Telecom Italia e Poste Italiane, quotate entrambe sul Ftse Mib di Piazza Affari.

La notizia è arrivata a seguito della riunione del CDA di Poste avvenuta ieri, lunedì 7 settembre 2026, che si è conclusa con la decisione di incrementare il corrispettivo dell’OPAS attraverso “il riconoscimento di una componente aggiuntiva in denaro pari a Euro 0,30 per ciascuna Azione TIM portata in adesione all’Offerta”.

Il nuovo corrispettivo dell’OPAS di Poste Italiane su TIM

L’incremento implica che, al perfezionamento dell’offerta, per ciascuna Azione TIM portata in adesione, il corrispettivo sarà incrementato della componente aggiuntiva in denaro e sarà così costituito:

0,218 azioni ordinarie Poste di nuova emissione.

di nuova emissione. Componente in denaro già prevista 1,67 euro, che sarà aumentata della componente aggiuntiva in cash pari a 0,30 euro e che dunque sarà pari complessivamente a 1,97 euro per azione.

Poste Italiane rinuncia a condizione soglia. L’OPAS sarà riaperta dal 21 al 25 settembre

Poste Italiane ha annunciato anche che rinuncerà alla condizione soglia, il che significa che la società guidata dal CEO Matteo Del Fante “acquisterà tutte le Azioni Oggetto dell’Offerta portate in adesione all’Offerta anche qualora si trattasse di un quantitativo di Azioni Oggetto dell’Offerta inferiore al

66,67% dei diritti di voto esercitabili nelle assemblee dell’Emittente”.

La decisione implica che l’OPAS di Poste su Telecom Italia, che scade venerdì 11 settembre, sarà riaperta dal 21 al 25 settembre 2026.