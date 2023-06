Poste italiane cerca laureati, al via le nuove assunzioni: chi può candidarsi, come e per dove

Poste Italiane continua la ricerca di personale e ha aperto il 23 giugno le nuove candidature. Sono 205 le posizioni disponibili nel ruolo di “consulente finanziario” (in seguito a formazione e crescita professionale). La data di scadenza è, a differenza del solito, a lungo termine.

Come spesso accade con le assunzioni in Poste Italiane, anche nell’ultima chiamata, la ricerca è per diverse Regioni del territorio. Sono alla ricerca di personale Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria e diverse altre. Nella domanda di candidatura si può inserire la preferenza territoriale.

Per poter fare domanda è necessario possedere una laurea in ambito commerciale e di ingegneria. Di seguito tutte le informazioni sulla nuova possibilità di lavoro in Poste italiane.

Lavorare per Poste Italiane, via alle assunzioni: 205 posti per laureati

Poste Italiane ha aperto le assunzioni a 205 futuri consulenti finanziari. Il bando è stato pubblicato il 23 giugno 2023 e richiede di possedere una laurea. Si cercano laureati motivati a intraprendere uno stimolante percorso di formazione e crescita professionale che permetterà loro di diventare “consulente finanziario”.

Poste Italiane sta cercando 205 figure per accompagnarle in un percorso di formazione per il ruolo di consulenti finanziari, ma per ottenere informazioni relative al lavoro specifico da svolgere durante il percorso è necessario rivolgersi all’azienda e inviare il proprio curriculum.

Durante la fase di candidatura, nella domanda, si dovranno specificare le aree di preferenze per l’assunzione. Sono alla ricerca di personale le sedi di:

Lombardia

Lazio

Veneto

Piemonte

Friuli-Venezia Giulia

Sardegna

Toscana

Liguria

Emilia-Romagna

Lavorare per Poste Italiane, 205 assunzioni: quali sono i requisiti e quali le prove

Poste Italiane è sempre alla ricerca di nuovo personale. Per poter partecipare e presentare la domanda è necessario aver ottenuto al momento della domanda il diploma di laurea. Inoltre, per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo.

Il processo di selezione avverrà in seguito all’evento di Virtual Recruiting Day, evento online di presentazione dell’Azienda. Per conoscere i dettagli è necessario rivolgere le domande direttamente ai recruiter. Basta inserire la candidatura e, in relazione alle specifiche esigenze aziendali, si verrà contattati all’evento. In seguito, in caso di superamento dell’iter, le assunzioni saranno con un contratto da dipendente.

Lavorare per Poste Italiane: come inviare la domanda ed entro quando

Il bando di assunzione è stato pubblicato il 23 giugno 2023 alle ore 13:00 e la scadenza è prevista a lungo termine, a distanza di mesi. Infatti sarà necessario inviare la domanda per la candidatura entro e non oltre il 4 settembre 2023 alle ore 23:57.

Per candidarsi la procedura non è cambiata: bisogna cliccare su “invia candidatura ora” al sito per le assunzioni di Poste Italiane. In seguito bisognerà compilare la domanda in versione digitale. Verrà quindi richiesta l’e-mail, sulla quale si riceveranno, fase dopo fase, le informazioni sul superamento o meno delle prove, mentre in seguito si potrà scegliere se importare il profilo professionale creato su LinkedIn o se dare le informazioni di contatto e di carriera direttamente sul sito.

Solo i candidati che saranno individuati nella prima fase di selezione riceveranno, a distanza di pochi giorno, un’e-mail per proseguire l’iter di selezione.