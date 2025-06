Porti il cellulare in aeroporto? I tuoi dati personali sono a rischio

Ogni giorno, milioni di viaggiatori si recano in aeroporto per prendere un aereo e spostarsi verso altre destinazioni. Praticamente ognuno di essi ha con sé uno smartphone, che sia per rimanere in contatto coi propri cari, per avere il biglietto in formato cartaceo o per navigare in rete ingannando l’attesa dell’imbarco. Tutto normale, se non fosse che ci sono enormi rischi per i dati personali.

A lanciare l’allarme ci ha pensato un ente di sicurezza nazionale, secondo cui ci sarebbe un possibile rischio per tutti i viaggiatori in partenza nelle prossime settimane. C’è in particolare un’azione che andrebbe sempre evitata, altrimenti si rischia di rendere vulnerabili le proprie informazioni e di perdere dati che non dovrebbero mai finire nelle mani di malintenzionati.

leggi anche Elimina tutte le app presenti in questo elenco dal tuo smartphone

Cosa si rischia portando il cellulare in aeroporto Posizionare il proprio telefono negli scanner rischia di essere un’azione dalle conseguenze ben più gravi rispetto a quanto si pensava. Nel momento di distrazione, quando si attende che il proprio vassoio con gli affetti personali esca dal rullo, c’è il rischio che il telefono venga perso di vista e finisca nelle mani di malintenzionati. Che hanno così la facoltà non solo di rubare il dispositivo stesso, ma anche e soprattutto di accedere alle informazioni contenute al suo interno. Diversi studi interni rivelano che la maggior parte dei furti avviene nel breve lasso di tempo che passa tra il momento in cui il vassoio entra nello scanner e quello in cui il passeggio lo riprende. La confusione che nasce tra gli oggetti e la fretta di dover sgomberare l’area fanno sì che si venga a creare un ambiente perfetto per far sì che il crimine venga messo a segno. A confermare tutto questo ci sono i numeri. Pare che ogni anno vengano rinvenuti circa 100.000 oggetti smarriti, ma i furti ai posti di blocco degli aeroporti sono molto più difficili da rintracciare. Questo perché passano spesso inosservati, a causa della mancata segnalazione immediata. Addirittura la polizia aeroportuale di Los Angeles ha mostrato come, su dieci telefoni segnalati come smarriti, ben quattro erano nelle mani di qualcun altro.