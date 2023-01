Classifica popoli più intelligenti al mondo: dov’è l’Italia?

Vorresti sapere quali sono i popoli più intelligenti al mondo. Non è facile determinare chi è il più intelligente e molto dipende da quali fattori vengono presi in considerazione.

Si potrebbe, per esempio, decidere di individuare come fattore di «intelligenza» la vittoria ai premi Nobel in un determinato Paese o il numero di scoperte scientifiche. In linea di massima, però, quando si cerca di fare una classifica dei popoli più intelligenti si fa riferimento al quoziente intellettivo (QI) delle persone che risiedono in un luogo, piuttosto che valutare altri risultati.

Sulla base dell’Intelligence Capital Index (ICI) è stata stilata la classifica dei Paesi più intelligenti al mondo. Certamente la classifica non sarà univoca, dato che i fattori che si possono tenere in considerazione sono molteplici, ma sulla base di questo studio è possibile trarre alcune conclusioni.

Ecco la classifica dei popoli più intelligenti al mondo e la posizione dell’Italia rispetto alle altre nazioni europee.

Popoli con il QI più alto al mondo: la classifica

Lo studio al quale faremo riferimento per stilare la classifica dei popoli con il quoziente intellettivo più alto al mondo è stato realizzato dal professor Richard Lynn tra il 2002 e il 2006. L’autore ha misurato il QI dei cittadini di 80 nazioni, tenendo in considerazione una serie di fattori che avrebbero determinato il primato di una nazione rispetto alle altre.

Secondo questo studio, quindi, i due popoli che hanno presentato il QI più alto (108) sono stati Hong Kong e Singapore, che occupano appunto il primo posto in classifica. Segue, a due punti di distanza, la Corea del Sud, mentre più in basso di trovano Giappone, Cina, Taiwan e l’Italia.

Ecco come si presenta la top 10 dei Paesi più intelligenti al mondo secondo il punteggio QI, indicato tra parentesi:

Hong Kong (108) Singapore (108) Corea del Sud (106) Cina (105) Giappone (105) Taiwan (104) Italia (102) Svizzera (101) Mongolia (101) Islanda (101)

Ma il quoziente intellettivo non è l’unico fattore da tenere in considerazione nel momento in cui si cercano di individuare i Paesi più intelligenti al mondo.

Classifica Paesi più intelligenti al mondo (per livello di istruzione)

Un altro studio condotto dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha preso in considerazione il livello di istruzione degli adulti, per determinare le nazioni più intelligenti del mondo.

Sulla base di questo fattore, quindi, il Canada è risultato lo Stato più intelligente al mondo, seguito dal Giappone al secondo posto e da Israele al terzo posto. Anche qui l’Italia rientra nelle prime dieci posizioni.

Paesi più intelligenti del mondo:

Posizione Paese QI 1 Hong Kong 107 2 Corea del Sud 106 3 Giappone 105 4 Taiwan 104 5 Singapore 103 6 Austria 102 6 Germania 102 6 Italia 102 6 Olanda 102 10 Svezia 101 10 Svizzera 101 12 Belgio 100 12 Cina 100 12 Nuova Zelanda 100 12 Regno Unito 100 16 Ungheria 99 16 Polonia 99 16 Spagna 99 19 Australia 98 19 Danimarca 98 19 Francia 98 19 Mongolia 98 19 Norvegia 98 19 Stati Uniti 98 25 Canada 97 25 Repubblica Ceca 97 25 Finlandia 97 28 Argentina 96 28 Russia 96 28 Slovacchia 96 28 Uruguay 96 32 Portogallo 95 32 Slovenia 95 34 Israele 94 34 Romania 94 36 Bulgaria 93 36 Irlanda 93 36 Grecia 93 39 Malaysia 92 40 Thailandia 91 41 Croazia 90 41 Perù 90 41 Turchia 90