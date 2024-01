Il PIL USA raddoppia le aspettative: recessione un lontano ricordo

L’economia statunitense continua a prosperare grazie a tassi di interesse elevati, con i dati sul PIL per l’ultimo trimestre che raddoppiano le aspettative del mercato. L’economia USA rimane la più stabile del mondo, nonostante anni di crisi costante e le imminenti elezioni nazionali.

Il PIL negli Stati Uniti è cresciuto del 3,3% nell’ultimo trimestre del 2023. Wall Street aveva scontato una magra crescita dell’1,5%, il che significa che l’economia statunitense ha più che raddoppiato le aspettative. Per l’intero anno 2023, il PIL americano è aumentato del 2,4%, battendo ancora una volta la previsione iniziale di una crescita dell’1,9%.

In effetti, i mercati e gli analisti credevano tutti che una recessione fosse certa nel 2023, anche solo per pochi trimestri. Il rapido aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, che hanno raggiunto i 5,25 punti, è stato indicato come il principale colpevole di una crisi imminente.

Lo scorso marzo, l’improvviso crollo di tre importanti banche statunitensi in meno di 90 giorni ha alimentato questi timori. Anche la Federal Reserve ha considerato inevitabile una recessione, ma ha continuato ad aumentare i tassi per combattere l’inflazione.

Con l’inizio del 2024 anche la battaglia contro l’inflazione è quasi finita. I prezzi al consumo stanno scendendo molto velocemente, con l’inflazione core in calo dell’1,8% da dicembre 2022.

Cosa aspettarsi per il 2024

La Federal Reserve ora guarda avanti. Con la recessione quasi certamente evitata, la Fed sta valutando quando iniziare con i tagli dei tassi. Secondo i membri e gli analisti della Fed, già nel 2024 potrebbero essere attuati 5 tagli dei tassi.

Ma i mercati non dovrebbero sentirsi troppo ottimisti riguardo al futuro. Il 2024 è un anno elettorale negli Stati Uniti, il che significa che anche una lieve (anche se improbabile) recessione potrebbe spodestare Joe Biden dalla Casa Bianca.

Inoltre, lo scenario geopolitico globale è troppo instabile per fare qualsiasi previsione. La Cina è sul piede di guerra contro Taiwan, anche se è alle prese con i suoi problemi interni. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente continuano senza una fine in vista e potrebbero ancora interrompere le catene di approvvigionamento globali in settori economici critici.

Il 2024 sarà anche un anno elettorale per molti dei principali attori internazionali. Ad esempio, chiunque governerà nell’Unione Europea, nel Regno Unito e nell’India cambierà sicuramente l’equilibrio globale.

Finora gli Stati Uniti sono riusciti a gestire le diverse aree di crisi. Mantengono localizzata la guerra in Medio Oriente e l’amministrazione Biden sta facendo pressioni per continuare a sostenere l’Ucraina.

Tuttavia, una vittoria di Trump potrebbe rappresentare una seria minaccia per l'equilibrio internazionale.