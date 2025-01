Perché Ryanair ha chiesto 15.000 euro di danni a un passeggero

Zuckerberg come Musk. Il vero motivo per cui Meta dice addio al fact checking

Ryanair ha deciso di avviare un’azione legale nei confronti di un passeggero con tanto di richiesta di risarcimento danni da 15.000 euro. La compagnia low cost irlandese ha definito il comportamento dello stesso «imperdonabile e violento» e per questo meritevole di risarcimento. Per capire il motivo bisogna fare un passo indietro al 9 aprile scorso quando il volo FR7124 partito da Dublino e diretto a Lanzarote, è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza verso Porto. Il tutto a causa del comportamento violento di un passeggero a bordo.

A bordo dell’aereo viaggiavano 160 passeggeri che hanno subito inutili disagi perdendo anche un giorno di vacanza restando a terra fino a notte. «È inaccettabile che i passeggeri, molti dei quali stanno partendo con la famiglia o gli amici per godersi una rilassante vacanza estiva, subiscano inutili disagi e una riduzione dei giorni di vacanza a causa del comportamento indisciplinato di un passeggero» - ha dichiarato un portavoce di Ryanair.

Per pernottamenti, spese dei passeggeri e costi di atterraggio, Ryanair ha dovuto pagare 15.000 euro ed ora tramite azione legale spera di recuperare la cifra spesa ottenendo il risarcimento dal passeggero. «Abbiamo intentato un procedimento civile per recuperare i suddetti costi da questo passeggero», ha fatto sapere la compagnia.

Così Ryanair ha assunto una politica di tolleranza zero nei confronti di chi, con comportamenti ingiustificati, crea un danno non solo per la compagnia ma anche per le centinaia di passeggeri che per quel motivo hanno perso un’intera giornata di vacanza. «La speranza - ha detto ancora la compagnia - è che questa azione scoraggi ulteriori comportamenti di disturbo sui voli, in modo che i passeggeri e l’equipaggio possano viaggiare in un ambiente confortevole e rispettoso».

Non è da escludere che anche i singoli passeggeri possano chiedere i danni al passeggero per il ritardato atterraggio del volo nell’aeroporto di destinazione. Tantissimi turisti hanno perso un intero giorno di vacanza a causa di quel comportamento. Cosa sia successo in volo non è chiaro, non si capisce il perché il passeggero abbia iniziato ad assumere comportamenti scorretti e violenti.

Ryanair 54a compagnia al mondo nel 2024

Non un 2024 positivo per la compagnia irlandese che, secondo la classifica delle migliori e peggiori compagnie al mondo nel 2024 stilata da Air Help, è al 54esimo posto. Ogni anno AirHelp, società leader in materia di assistenza passeggeri e risarcimenti aerei, redige la classifica delle migliori e peggiori compagnie aeree. Lo fa prendendo in analisi 109 compagnie calcolando un punteggio finale tenendo conto di tre parametri: puntualità, opinione dei clienti ottenuti attraverso sondaggi in 54 paesi e l’elaborazione dei reclami. La compagnia irlandese è 54esima su 109 con un punteggio di 6,33. Pecca sopratutto nell’elaborazione dei reclami dove ha ottenuto un punteggio di 5,3. Miglior compagnia al mondo è la Brussels Airlines, seguita da Qatar Airways e United Airlines.