Perché la polvere del Sahara è un problema per i pannelli fotovoltaici

La pioggia di sabbia che sempre più di frequente arriva in Europa dal Sahara potrebbe danneggiare seriamente i pannelli fotovoltaici.

A confermarlo è stato uno studio dell’università spagnola, che ha rilevato una riduzione della produzione energetica tra il -5% e il -30% a seguito di un’ondata di sabbia sahariana. Questo fenomeno atmosferico, noto come “pioggia di sabbia”, si verifica quando venti caldi sollevano sabbia e polveri fini dal deserto del Sahara e le trasportano in Europa, dove si mescolano con le precipitazioni.

Il risultato? Una sottile pellicola marrone-arancione che si deposita su auto, terrazzi, finestre e, purtroppo, anche sui pannelli solari. Sempre più diffuso in aree mediterranee come il Sud Italia, la Spagna e il sud della Francia, questo evento naturale è diventato una nuova sfida per chi investe nell’energia solare.

I pannelli fotovoltaici, infatti, lavorano al meglio solo se puliti e ben esposti alla luce. La sabbia, anche se in apparenza innocua, compromette la loro capacità di assorbire l’irraggiamento solare. Ecco cosa accadei ai pannelli solari e come proteggerli dalla sabbia del Sahara.

La polvere radioattiva del Sahara raggiunge l'Europa

Perché la sabbia del Sahara può danneggiare i pannelli solari? La principale criticità legata alla sabbia del Sahara è la sua capacità di ridurre drasticamente l'efficienza dei pannelli fotovoltaici. Anche uno strato sottile di polvere può bloccare una parte significativa della luce solare, con un impatto diretto sulla produzione di energia. Nei casi più estremi, la perdita di efficienza può arrivare fino al 30%. A rendere il problema ancora più serio è la durata dell'accumulo: se la sabbia non viene rimossa tempestivamente, può permanere sui pannelli per giorni o settimane, riducendo costantemente la resa energetica. Inoltre, le particelle di sabbia possono diventare abrasive con il tempo. Se si depositano e si asciugano sulla superficie in vetro dei pannelli, formano uno strato difficile da rimuovere, che può causare micrograffi durante una pulizia non adeguata. Questi danni superficiali, sebbene spesso invisibili a occhio nudo, compromettono l'assorbimento della luce e, nel lungo periodo, accorciano la vita utile dei moduli. Ad esempio si è registrato che un impianto da 6 kW in Sicilia, dopo un evento di pioggia di sabbia, ha perso il 15% della propria efficienza nei giorni successivi, e si è normalizzata solo dopo una pulizia manuale. Questo dimostra come il problema non sia solo teorico, ma concreto e misurabile. A tutto ciò si aggiungono i maggiori costi di manutenzione. Chi vive in zone soggette a questi fenomeni deve investire più spesso in pulizie e controlli, con un impatto diretto sul ritorno economico dell'impianto fotovoltaico.