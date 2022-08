Perché Piero Angela non ha mai preso una laurea

Il 13 agosto 2022 Piero Angela ha lasciato il suo compito di divulgatore, dopo aver accompagnato generazioni di italiani alla scoperta della realtà e delle curiosità di questo mondo. La capacità di Piero Angela di raccontare e incuriosire gli spettatori è diventata una vera e propria istituzione, tanto che è difficile immaginare che un uomo di cultura come Piero Angela non abbia mai preso una laurea. Lui stesso confermò che seppur non fosse mai stato bocciato, semplicemente non gli interessava, poiché gli insegnanti erano noiosi. Proprio l’istituzione scolastica mediocre lo spinse a creare un modo di fare divulgazione più coinvolgente e interessante.

È proprio dalla delusione scolastica che nasce quindi il grande impegno per la divulgazione scientifica e soprattutto la divulgazione scientifica attraverso la televisione, uno strumento che fin dall’inizio Piero Angela ha utilizzato in maniera innovativa e sempre trovando un pubblico accogliente. Esempio di immensa cultura, di eccellenza italiana e senza una laurea. Ecco perché Piero Angela non si è mai laureato, ma ha comunque collezionato 12 lauree honoris causa, oltre alla medaglia d’oro della cultura italiana.

Piero Angela non si è mai laureato

Piero Angela non ha mai nascosto di non aver raggiunto l’ultima tappa del percorso d’istruzione prendendo una laurea. Durante un’intervista al Giornale, discutendo di scuola e studi, Angela confermò di non aver mai conseguito la laurea. I motivi sono legati al modo nel quale si insegnava nelle scuole. Disse infatti che, seppur non l’avessero mai bocciato, non gli interessava. “Insegnavano male, in modo noioso, pedante”, riportò al giornale.

La passione per la divulgazione per molte persone inizia proprio dopo aver frequentato la scuola e grazie all’incontro con insegnanti capaci di stimolare la curiosità. Per Piero Angela non fu così, ma anzi letteralmente l’opposto. “Credo che la mia vocazione a fare divulgazione sia nata proprio da quel disagio che provavo a lezioni”, spiegò Piero Angela.

Angela non si laureò mai, ma si iscrisse all’università. Iniziò il percorso al Politecnico di Torino, ma lasciò gli studi una volta ottenuto il posto alla Rai. “Non mi sono mai laureato, forse normale. La scuola tanti meriti, ma dipende molto dei professori che si hanno”, ha continuato Angela nell’intervista.

Piero Angela non è laureato, ma ha delle lauree: quali sono le 12 lauree honoris causa

Anche se Piero Angela non ha mai raggiunto la laurea nel percorso che aveva deciso di intraprendere prima lavorare in Rai, nel corso della sua lunga carriera di divulgazione gli sono state riconosciute diverse lauree honoris causa.

Ecco la lista di tutte le lauree honoris causa che Piero Angela ha ricevuto: