Perché non ho ricevuto tutto il rimborso del 730

Perché non si riceve con la prima busta paga utile tutto il rimborso fiscale spettante? Ricevere un importo inferiore rispetto a quello indicato nel prospetto di liquidazione del modello 730 potrebbe generare nei contribuenti dubbi e preoccupazioni. Anche se il modello 730, infatti, evidenzia il credito complessivo maturato grazie alle detrazioni e alle deduzioni, in alcuni casi la cifra accreditata in busta paga può essere sensibilmente più bassa a causa di specifici vincoli operativi e fiscali.

Una delle cause principali di un accredito parziale del rimborso va ricercata nella mancanza di capienza fiscale del datore di lavoro: in questo caso il pagamento potrebbe essere effettuato dal sostituto d’imposta a rate, distribuendo la somma residua nelle buste paga successive.

Le motivazioni di un rimborso parziale o azzerato, tuttavia, potrebbero avere anche altre cause come la presenza di debiti o cartelle esattoriali o trattenute derivanti dai controlli preventivi dell’Agenzia delle Entrate. Comprendere la motivazione che ha portato a ricevere un rimborso più basso è utile per capire se la liquidazione delle somme è stata solo rinviata o se invece non spetta altro, oltre quanto già ricevuto.

Capienza fiscale del sostituto d’imposta

Il motivo più frequente che porta a ricevere un rimborso ridotto è il pagamento rateale da parte del sostituto d’imposta. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico, infatti, eroga il rimborso utilizzando le trattenute Irpef che trattiene in quello specifico mese a tutti i suoi dipendenti.

Se l’azienda ha pochi dipendenti o molti crediti Irpef da pagare, i fondi mensili potrebbero non essere sufficienti a erogare il rimborso a tutti i dipendenti che ne hanno diritto. Il datore di lavoro, quindi, è costretto a rimborsare solo una percentuale dei rimborsi nella prima busta paga disponibile (quella di luglio o agosto) e rimandare il resto ai mesi successivi rateizzando l’importo nelle buste paga dei propri dipendenti fino a dicembre.

Per comprendere questo meccanismo facciamo un esempio concreto. Un’officina ha tre dipendenti, Marco, Anna e Lucia. Per i tre lavoratori il datore di lavoro versa allo Stato, ogni mese, le trattenute Irpef pari a 1.500 euro.

Quando arriva il prospetto di liquidazione del 730 risulta che Marco deve ricevere un rimborso di 300 euro, Anna di 200 euro e Lucia, che ha ristrutturato casa, di 2.000 euro.

A fronte di 1.500 euro di trattenute effettuate ci sono 2.500 euro di rimborso da pagare ai dipendenti. Il datore di lavoro non può anticipare quei soldi di tasca propria perché per legge fa solo da tramite per lo Stato. Il datore di lavoro distribuisce ai dipendenti i 1.500 euro disponibili in modo proporzionale. I restanti 1.000 euro non sono perduti, l’azienda li pagherà, sempre in modo proporzionale nelle buste paga successive con le trattenute del mese seguente.

L’esempio che abbiamo portato riguarda una piccola azienda, ma se l’azienda è grande e i dipendenti che attendono il rimborso sono tanti la rateizzazione dei rimborsi potrebbe essere anche più frazionata e durare fino al mese di dicembre.

Presenza di cartelle esattoriali

Prima di accreditare il rimborso al contribuente l’Agenzia delle Entrate verifica che il cittadino non abbia debiti iscritti a ruolo. Se sono presenti cartelle esattoriali superiori a 500 euro l’Agenzia delle Entrate Riscossione avvia la procedura di compensazione volontaria o coatta e il rimborso viene trattenuto, tutto o in parte, per saldare i debiti.

Da sottolineare che questo meccanismo si applica soltanto quando il rimborso viene erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate e non quando passa dal sostituto d’imposta.

Controlli preventivi del Fisco

In caso di controlli preventivi sulla dichiarazione dei redditi non si verifica un rimborso parziale: se il 730 fa scattare l’allarme dei controlli, il rimborso in busta paga viene azzerato completamente a luglio. Tutta la pratica passa in mano all’Agenzia delle Entrate, che pagherà l’intera cifra (o la cifra ricalcolata) direttamente sul conto corrente del cittadino nei mesi successivi. In questo caso dall’esito dei controlli potrebbe risultare un rimborso di importo inferiore rispetto a quello inizialmente previsto dal modello trasmesso.

730 rettificativo o integrativo

Se si presenta un 730 con omissioni o errori è possibile inviare un 730 rettificativo o integrativo per correggere le informazioni sbagliate. Se il primo modello era stato già elaborato, il datore di lavoro potrebbe aver già inserito il primo rimborso nella busta paga di luglio. Quando riceve il nuovo modello correttivo (es. a settembre o ottobre), il datore applicherà un secondo conguaglio, che andrà a modificare, bloccare o ridimensionare la cifra rimanente, generando un effetto «parziale» rispetto a quanto il lavoratore si aspettava inizialmente.