Perché le CBDC sono inutili?

Le valute digitali delle banche centrali sono una cattiva idea che non scomparirà. Esistono modi più semplici e diretti per risolvere i problemi che si ritiene risolvano le CBDC. Eppure più di 130 paesi in tutto il mondo stanno esplorando queste valute.

I fautori delle CBDC le sostengono per l’inclusione finanziaria, come un modo per fornire servizi finanziari digitali a chi non dispone di servizi bancari. Tuttavia, paesi come l’India hanno dimostrato che esistono modi più pratici per farlo. Fornire ai residenti un identificatore digitale univoco, imporre alle banche di fornire conti a basso costo e senza fronzoli e installare un sistema per facilitare le transazioni interbancarie tramite telefoni cellulari. Voilà: problema risolto. [...]