Perché le azioni Generali scattano al rialzo a Piazza Affari

Sessione al rialzo per le azioni del colosso assicurativo italiano Generali, che si confermano tra le migliori dell’indice Ftse Mib della sessione di oggi, martedì 2 dicembre 2025, riavvicinandosi ai massimi che sono stati testati nel mese di maggio di quest’anno.

A far scattare i buy sulle azioni del Leone di Trieste - tornato protagonista delle notizie di cronaca, a causa dell’inchiesta che la Procura di Milano ha avviato sul CEO di MPS Luigi Lovaglio, sul presidente di Delfin e di EssilorLuxottica Francesco Milleri e sull’imprenditore romano Francesco Gaetano Caltagirone - è il doppio upgrade arrivato nelle ultime ore sul target price delle azioni.

I titoli del Leone salgono così sul Ftse Mib di Piazza Affari di oltre il 2%, oscillando attorno a quota 34,65 euro.

Doppio premio sulle azioni Generali con maxi upgrade target price-rating firmato da BofA

La doppia promozione fioccata sulle azioni Generali porta la firma dell’analista Michael Huttner di Berenberg e degli analisti di Bank of America.

L’esperto di Berenberg ha in particolare rivisto al rialzo il target price sulle azioni Generali dai 36,10 euro precedenti a quota 37,50 euro, confermando il rating Buy sulle azioni.

Un premio sui titoli del Leone di Trieste è arrivato anche dalla divisione di ricerca di BofA, che ha alzato il target price da 34 euro a 39 euro, migliorando anche il rating, che è stato alzato di diversi gradini, passando da “Underperform” a “Buy”.

Qualche giorno fa ha puntato ancora più in alto Farooq Hanif, analista di JPMorgan, annunciando per Generali, a fronte di un giudizio anche in questo caso pari a “Buy”, un target price pari a 40 euro.

Perché Bank of America ha alzato il target price su azioni Generali del 15%. C’entrano i dividendi?

Tornando al giudizio di Bank of America, che ha fatto fioccare subito i buy sulle azioni nella sessione odierna di Piazza Affari, gli analisti del colosso di Wall Street hanno motivato la decisione di alzare il target price di ben il 15% con la presenza di alcuni fattori. Tra questi, il “ basso valore del payout ratio ”, che lascia spazio a sorprese positive, così come il fatto che le azioni Generali sono sottovalutate rispetto ai titoli delle società rivali, elemento che avalla la prospettiva di eventuali operazioni straordinarie come, anche, la possibilità di distribuzioni di dividendi extra a favore degli azionisti.

Bank of America ritiene inoltre che la crescita della liquidità in eccesso del campione assicurativo italiano contribuirà all’ulteriore rialzo degli utili e dei dividendi, fiutando la possibilità di un aumento del buyback azionario, ovvero del riacquisto delle azioni proprie da parte di Generali, fino a 1 miliardo di euro.

Azioni Generali, il messaggio dal consensus degli analisti e il trend dei titoli a Piazza Affari

Per quanto riguarda in generale il consensus degli analisti per le azioni Generali, il target price per le azioni è pari in media a 34,11 euro, dunque in ribasso rispetto ai 34,60 euro circa a cui le azioni, quotate sul Ftse Mib di Piazza Affari, viaggiano nella seduta di oggi di Piazza Affari.

Il target price più basso è di 27 euro, mentre quello più alto vede protagonisti i 40 euro su cui scommette JPMorgan.

Tra i 14 analisti che hanno avviato una copertura sui titoli del Leone, 4 hanno una valutazione sulle azioni pari a “Buy”, mentre 5 hanno un giudizio “Hold”. Tra i rating, spiccano anche due giudizi “Strong Buy”, due “Sell”, e un “Underperform”.

Negli ultimi cinque giorni di contrattazioni a Piazza Affari, i titoli sono saliti di oltre il 3%, estendendo i guadagni dell’ultimo mese e anche degli ultimi tre mesi di contrattazioni a un rialzo superiore a +5%.

YTD, ovvero dall’inizio del 2025, le azioni del Leone sono balzate di oltre il 27% mentre su base annua la performance è di un rialzo superiore a +25%.