Perché la Turchia ha vietato Instagram?

Instagram, uno dei social network più popolari al mondo, è stato improvvisamente vietato in Turchia a seguito di uno scontro tra la piattaforma e il governo del paese. La Turchia ha una popolazione totale di 85 milioni di abitanti, 50 milioni dei quali sono utenti attivi di Instagram, secondo i dati della piattaforma.

Non c’era alcuna ragione ufficiale per il blocco, anche se alcuni funzionari turchi hanno chiarito che faceva seguito al divieto di Instagram di pubblicare condoglianze per la morte di leader di Hamas Ismail Haniyeh.

Haniyeh è stato ucciso mercoledì scorso da una bomba piazzata probabilmente da agenti israeliani del Mossad a Teheran. Stava partecipando all’insediamento del nuovo presidente iraniano Masoud Pezeshkian.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è un aperto sostenitore di Hamas e delle sue azioni anti-israeliane. La Turchia è uno dei pochi membri della NATO che riconosce l’esistenza dello stato palestinese e ne sostiene gli sforzi contro Israele.

Mentre la maggior parte dell’alleanza occidentale considera Hamas un’organizzazione terroristica, questo non è il caso della Turchia.

La Turchia seguirà un giorno di lutto per la morte di Ismail Haniyeh, lasciando bandiere a mezza asta in tutto il Paese.

“Abbiamo avvertito Instagram di alcuni reati”, ha detto il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Abdulkadir Uraloglu senza specificare quali fossero tali reati. “Vogliamo che vengano seguite alcune regole. Interveniamo quando ignorano le norme legali e la sensibilità del pubblico”, ha aggiunto.

“Siamo in contatto con [Instagram]. La nostra sensibilità è chiara: non appena correggeremo queste carenze, rimuoveremo il divieto. Questo è un paese con leggi e regole.”

Altri funzionari turchi, tra cui il vice capo dello staff di Uraloglu Omer Fatih Sayan, hanno criticato Instagram di X (precedentemente noto come Twitter). “Faremo ciò che è necessario per creare un social media che rispetti i nostri valori, sia privo di disinformazione, sia più pulito e più sicuro,” ha scritto Sayan.

“I social media sono una piattaforma che tutti utilizzano per molti scopi, anche per il commercio e la comunicazione”, ha scritto su X anche il sindaco di Istanbul Ekrem Imamoglu. “È inaccettabile che una piattaforma utilizzata dall’intero Paese venga arbitrariamente chiusa una mattina.”

Libertà di stampa in Turchia

La Turchia si è classificata 158 su 180 nell’indice 2024 sulla libertà di stampa redatto da Reporter Senza Frontiere. “Con l’autoritarismo che guadagna terreno in Turchia, il pluralismo dei media viene messo in discussione,” afferma il rapporto ufficiale di Reporter Senza Frontiere.

Secondo il rapporto, il governo turco controlla il 90% dei media nazionali, con una copertura non adeguata della situazione economica e politica del paese.

“Il pubblico si è rivolto, negli ultimi cinque anni, a media critici o indipendenti con diverse opinioni politiche per conoscere l’impatto della crisi economica e politica sul paese,” afferma il rapporto.

Articolo pubblicato su Money.it edizione internazionale il 2024-08-02 18:21:49. Titolo originale: Why did Turkey ban Instagram?

Da non perdere su Money.it