Perché la libertà individuale è sotto attacco? Intervista a Lorenza Morello

Segnali sempre più inquietanti

Il panorama delle libertà individuali e della democrazia in Italia sembra essere in una fase di evoluzione complessa. Inizialmente, si pensava che queste libertà fossero acquisite in una democrazia avanzata, come quella italiana. Tuttavia, gli eventi recenti hanno messo in discussione questa percezione.

Uno degli aspetti più preoccupanti è il rischio per la libertà di pensiero, un principio sancito dall’articolo 21 della Costituzione italiana. Recentemente, si è assistito a episodi di sospensione di studenti per commenti sui social contro i bagni gender e interviste a quotidiani. Questi casi sollevano dubbi sulla libertà di espressione e pensiero all’interno delle istituzioni educative.

La situazione è ulteriormente complicata dalle proposte, come quella dell’assessore Bertolaso in Lombardia, di introdurre una sorta di tessera sanitaria a punti. Questa proposta ha generato polemiche, poiché alcuni temono che possa sfociare in un sistema simile al credito sociale, influenzando la libertà individuale in modo inaccettabile.

Allargando lo sguardo al contesto internazionale, la recente intervista di Putin ha sollevato dibattiti. Putin ha dichiarato di sentirsi a casa in Italia e ha enfatizzato la vicinanza tra i due paesi. Tuttavia, la questione di Navalny, un oppositore di Putin, suscita dubbi sulla natura dell’opposizione stessa, considerando il tono radicale dei suoi discorsi.

Lorenza Morello

Giurista d’impresa, e Presidente di APM (Avvocati Per la Mediazione) si occupa di aziende, internazionalizzazione e ristrutturazione del debito e ritiene da decenni che la sua “missione” sia quella di rendere il diritto più comprensibile a tutti. Aiuta le aziende e le persone a prevenire il conflitto anziché venirne travolte.

Laurea a Torino con 110 magna cum laude e premio Bruno Caccia, ha studiato a Oxford, Strasburgo, Oldenburg, Atene e Montreal. Autrice di molteplici pubblicazioni (tra le ultime “No taxation without representation”) è volto televisivo in Italia e all’estero anche grazie al suo ruolo di consulente di “Casa Italia”, su Rai Italia, in cui risponde ai quesiti e ai dubbi degli italiani nel mondo.

L’intervista

Con Lorenza Morello analizziamo in questa intervista le condizioni sempre più critiche per la libertà di pensiero ed espressione e come difendersi.