Perché Dua Lipa ha fatto causa a Samsung per 15 milioni di dollari?

La popstar britannica Dua Lipa ha avviato un’azione legale contro Samsung chiedendo un risarcimento di almeno 15 milioni di dollari (circa 13 milioni di euro). Al centro della controversia c’è una fotografia della cantante che il colosso sudcoreano dell’elettronica avrebbe utilizzato sulle confezioni di una quota significativa dei televisori venduti negli Stati Uniti nel corso del 2025.

L’impiego dell’immagine sarebbe avvenuto senza alcuna autorizzazione e senza il riconoscimento di alcun compenso alla celebre artista britannica. La causa è stata depositata lo scorso venerdì 8 maggio presso la Corte distrettuale federale per il Distretto Centrale della California e contesta a Samsung diverse violazioni della normativa statunitense in materia di proprietà intellettuale e diritti della personalità.

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Perché Dua Lipa ha fatto causa a Samsung

L’immagine contestata ritrae la cantante dietro le quinte, prima di un’esibizione al festival Austin City Limits che si è tenuto in Texas nel 2024. Secondo l’atto di citazione, Lipa detiene personalmente i diritti d’autore di quella fotografia, elemento che rappresenta uno dei punti centrali della controversia. Samsung avrebbe stampato l’immagine sulla parte frontale delle scatole di cartone che contengono i televisori, riproducendola anche sullo schermo dell’apparecchio raffigurato sulla confezione, così da suggerire visivamente un possibile legame promozionale con l’artista.

I legali della cantante sostengono che Samsung avrebbe sfruttato l’identità “attentamente costruita ed estremamente preziosa” di Lipa per promuovere le vendite dei televisori, utilizzando un’immagine protetta dal diritto d’autore senza autorizzazione. La citazione puntualizza che il volto della cantante sarebbe stato impiegato in modo prominente all’interno di una campagna di marketing di massa relativa a un prodotto di consumo senza alcun corrispettivo economico e senza alcuna possibilità di controllo sull’utilizzo.

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Cosa prevede l’azione legale

Secondo la ricostruzione contenuta nell’atto di citazione, Lipa si sarebbe accorta della presenza della propria immagine sulle confezioni nel giugno 2025 e avrebbe immediatamente chiesto a Samsung di interromperne l’utilizzo. La risposta dell’azienda, però, è stata descritta come “sprezzante e indifferente”. I legali parlano esplicitamente di “ripetute richieste” alle quali Samsung non avrebbe dato seguito, comportamento che avrebbe spinto la cantante ad avviare il procedimento giudiziario.

L’azione legale contesta a Samsung la violazione del diritto d’autore, del marchio, del diritto allo sfruttamento commerciale della propria immagine previsto dalla normativa californiana e una violazione del Lanham Act federale in materia di concorrenza sleale. La popstar ha chiesto al tribunale l’emissione di un’ingiunzione permanente che impedisca a Samsung qualsiasi ulteriore utilizzo dell’immagine. A questa richiesta si aggiunge il risarcimento dei danni effettivi quantificati in almeno 15 milioni di dollari, oltre ai danni punitivi e alle spese legali.

L’azienda sudcoreana, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche sulla vicenda e non ha risposto alle richieste di commento avanzate dalla stampa internazionale.

Il valore dell’immagine personale

Un passaggio rilevante della causa riguarda l’impatto commerciale generato dall’immagine di Lipa sulle confezioni. A sostegno della tesi, i legali richiamano alcuni commenti pubblicati sui social network dai fan della cantante, che dimostrerebbero come il pubblico abbia percepito l’utilizzo della fotografia come una forma di sponsorizzazione implicita. Un utente ha scritto che avrebbe acquistato quel televisore solo per la presenza di Dua Lipa sulla confezione, mentre un altro ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di comprare una TV ma di aver cambiato idea dopo aver visto la scatola. Online il prodotto sarebbe stato ribattezzato “la scatola TV di Dua Lipa”.

L’atto di citazione sottolinea quanto la cantante sia stata “altamente selettiva” nella scelta delle sue partnership commerciali e di Lipa abbia costruito nell’ultimo decennio uno dei “marchi artistici più riconoscibili a livello internazionale”. Tra le aziende con cui ha collaborato figurano Apple, Porsche, Versace, Bulgari, Chanel, Yves Saint Laurent e Puma, mentre più recentemente è diventata ambasciatrice globale di Nespresso. Secondo i legali, la condotta di Samsung “vanifica il duro lavoro svolto nella costruzione di un marchio di successo" e priva la cantante della possibilità di controllare e monetizzare la propria immagine.