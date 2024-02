Perché con i populisti al governo l’economia va meglio?

Se sei così intelligente – dice un detto non molto intelligente – perché non sei ricco? Bene, gli americani stanno adattando questa domanda per Donald Trump. “Se era così pessimo, perché noi eravamo ricchi?” Anche gli elettori che lo guardano con paura e disgusto ricordano che come presidente ha supervisionato un boom non inflazionistico. Naturalmente, gran parte di quel “risultato” è stato un incidente di tempistica. Aveva ricevuto una benevola eredità economica da Barack Obama. Se n’era andato da tempo quando l’invasione dell’Ucraina ha sconvolto il commercio globale di materie prime vitali.

Ma, e questo è il peggio che si possa dire, Trump non ha sprecato quella fortuna. Quattro anni di violazione delle regole e di istigazione delle mafie non hanno causato alcun danno concreto agli standard di vita degli Stati Uniti.

Consideriamo ora un altro leader controverso che sarà eletto quest’anno. Dopo un decennio di Narendra Modi, l’India ha la quinta produzione mondiale, rispetto alla decima. Potrebbe scalzare il Giappone dal terzo posto prima della fine degli anni 2020. Considerato il potenziale dell’India nel 2014, un governo diverso avrebbe potuto ottenere più o meno la stessa performance. Tuttavia, come nel caso di Trump, il punto è che, anche se il boom era sempre previsto, il presunto autoritarismo di Modi non lo ha fermato. Mentre gli osservatori internazionali classificavano l’India da “libera” a “parzialmente libera”, la sua economia è cresciuta vertiginosamente. [...]