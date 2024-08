Per Olimpiadi davvero inclusive, ci vorrebbe una terza categoria gender

Sta facendo discutere il mondo la durata di 46 secondi del match di boxe Carini-Khelif.

La superiorità fisica del rappresentate dell’Algeria era fin troppo evidente.

Essere sportivi significa essere leali, trasparenti e (per gli organizzatori) indire competizioni dove la selezione dei partecipanti è fatta in base a criteri che non determinino una evidente sperequazione che possa falsare l’esito della competizione stessa. [...]