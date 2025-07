Passaporto e niente tasse. I Cairabi offrono la cittadinanza se compri casa

Se acquisti una casa investendo almeno 200.000 dollari, ti offriamo la cittadinanza e un passaporto che garantisce l’accesso senza visto a un massimo di 150 Paesi, inclusa l’area Schengen europea. È questo il cuore del programma di Cittadinanza tramite Investimento (CPI) promosso da cinque Paesi dei Caraibi Orientali: Antigua e Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts e Nevis e Santa Lucia.

Gli annunci immobiliari che includono il passaporto si moltiplicano, e negli ultimi mesi la domanda è cresciuta vertiginosamente, soprattutto da parte di cittadini statunitensi. Ma non si tratta solo del rilascio del passaporto e del conseguente permesso di soggiorno nel Paese: quel documento consente anche l’accesso senza visto a numerose nazioni nel mondo, Italia compresa. Inoltre, chi sceglie di acquistare casa può godere di panorami mozzafiato, mare cristallino e una popolazione vivace.

Le isole caraibiche offrono anche importanti vantaggi fiscali: in molti casi non sono previste imposte sulle plusvalenze, sulle successioni e, in alcune giurisdizioni, nemmeno sul reddito. Un elemento che sta spingendo sempre più persone a trasferirsi stabilmente nella regione. Tutti e cinque i programmi immobiliari consentono inoltre di mantenere la cittadinanza d’origine.

Boom di richieste dagli Stati Uniti Ad Antigua, gli agenti immobiliari faticano a gestire le migliaia di richieste che arrivano ogni giorno. Uno di loro ha raccontato: «Al momento, il 70% delle richieste proviene da cittadini statunitensi. L’anno scorso, in questo periodo, ricevevamo solo richieste per immobili di lusso o da qualche investitore interessato al CBI. Ora tutti dicono: “Voglio una casa con cittadinanza”. Non ne abbiamo mai vendute così tante». Dietro questo fenomeno ci sono l’instabilità politica globale e il desiderio di avere un passaporto riconosciuto e ben accettato a livello internazionale. Sempre più cittadini americani, soprattutto appartenenti ai ceti più abbienti e abituati a viaggiare senza restrizioni, stanno valutando seriamente il trasferimento ai Caraibi. I passaporti caraibici sono apprezzati dagli imprenditori per la loro utilità nei viaggi internazionali e, in alcuni casi, offrono maggiori garanzie in termini di sicurezza. Alcuni statunitensi, ad esempio, preferiscono viaggiare con un passaporto emesso da un Paese considerato politicamente neutrale. Molti acquirenti non vedono l’acquisto solo come un’opportunità conveniente, ma come un vero cambio di vita, con l’intenzione di trasferirsi definitivamente sull’isola. Oltre agli americani, tra i principali richiedenti ci sono cittadini di Ucraina, Turchia, Nigeria e Cina.