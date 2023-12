Oroscopo 2024, quali sono i segni che faranno più soldi e avranno successo negli affari

Il 2024 è ormai alle porte e tutti si apprestano a stilare la propria lista di buoni propositi e tra gli obiettivi del 2024 non possono mancare quelli sul piano finanziario.

E se in molti si domandano come raggiungere l’obiettivo di avere successo nel mondo del lavoro, alcuni decidono di consultare anche le stelle. E secondo l’Oroscopo, il 2024 si prospetta essere un anno piuttosto interessante, adatto per avviare nuovi progetti per il futuro, e che non mancherà di riservare qualche sorpresa da un punto di vista economico per alcuni segni dello zodiaco.

Stando agli astrologi la configurazione di Plutone tra Capricorno e Acquario e Giove che passerà dal Toro ai Gemelli dovrebbe apportare un sostegno significativo a diversi segni, specialmente quelli mobili come Pesci, Gemelli, Vergine e Sagittario, coinvolti in “transiti più impegnativi”, rendendo il 2024 un anno in cui si potranno rimettere in discussione schemi e regole con Saturno ancora nei Pesci.

Ma sarà con Giove che si potranno avviare quei progetti che al momento sono ancora in bilico tra concretezza e fantasia, la transizione del pianeta dividerà l’anno a metà, sostituendo i suoi favori e accontentando molti segni; così come Mercurio che dovrebbe avere un influsso positivo specialmente per i segni di fuoco.

Ma come avere successo negli affari e guadagneranno più soldi? Sembra giunto il momento di rivelare cosa dicono le stelle sugli affari e lavoro per ogni segno, almeno a chi crede ancora nel loro potere.

1) Ariete - (21 marzo – 20 aprile)

Il 2024 porta nuovi percorsi per l’Ariete, con Marte che accrescerà la sua intraprendenza, proiettandolo verso novità significative soprattutto partire dal compleanno. Ma per crescere da un punto di vista finanziario è necessario imparare, capire che cosa serve veramente per ottenere quanto desiderato. La prima metà dell’anno sarà preziosa per accumulare informazioni, così poi da essere più forti e credibili quando le occasioni si presenteranno. Nel lavoro, si prospettano nuovi traguardi nella vita professionale, ma si dovrà fare attenzione a non essere troppo impulsivi e a considerare i rischi prima di agire. I mesi più fortunati nel lavoro saranno marzo, agosto e dicembre, favorendo il successo economico.

2) Toro (21 aprile – 20 maggio)

Stelle e pianeti avranno un ottimo ascendente sul Toro, segno molto statico, soprattutto per il primo semestre del 2024, ovvero quando Giove gli concederà le migliori occasioni per cogliere la fortuna. Toro infatti è tra i segni più fortunati del 2024, il che avrà delle ripercussioni positive da un punto di vista economico.Da giugno, però tutto sarà meno facile o scontato ed è bene arrivare preparati. L’allineamento cosmico di Giove e Urano dovrebbe portare a una piacevolissima sorpresa finanziaria, migliorando la situazione economica, ma è bene non spendere tutto e subito, soprattutto in vista di mesi più impegnativi. Nel lavoro il 2024 promette soddisfazioni, specialmente a maggio, settembre e dicembre, con focus sull’immobiliare.

3) Gemelli - (21 maggio – 21 giugno)

Saturno abbandona gli influssi positivi, portando i Gemelli a maggiore responsabilità. Fatica? Probabilmente sì, ma anche tanta, tantissima fortuna, specie da fine maggio in poi. In ogni caso le sfide che vi porrà Saturno, vi aiuteranno a rendere solidi quei desideri che covate, con un occhio di riguardo alle finanze. È insomma tempo di fare sul serio nel lavoro: i periodi favorevoli a febbraio, giugno e ottobre promettono successi economici e professionali, mentre i mesi difficili sono marzo, settembre e novembre.

4) Cancro - (22 giugno – 22 luglio)

Le stelle sono allineate a favore del Cancro: Saturno, Plutone, Giove e Urano offriranno opportunità per arricchirsi durante la prima metà dell’anno. Il primo primo semestre del 2024 è quindi il tempo giusto per considerare nuove occupazioni lavorative, per immaginarvi alle prese con nuove attività, soprattutto con l’aiuto di Giove che vi aiuterà a decidere se i vostri progetti lavorativi sono possibili e sostenibili oppure no. Fatto rimane che Cancro è tra i segni più fortunati da un punto di vista economico del 2024: sia attraverso un lascito, sia con le vostre conoscenze approfondite in un campo specifico, la ricchezza potrebbe bussare alla vostra porta. La vostra esperienza potrebbe dare buoni frutti. Sul fronte lavorativo, Saturno favorisce la maturità professionale, con periodi favorevoli a marzo, luglio e novembre.

5) Leone - (23 luglio – 23 agosto)

Ogni cosa potrebbe andare meglio nella seconda metà dell’anno per il Leone, per il quale il 2024 non inizia con grandi successi lavorativi o economici. Dovrete quindi sforzarvi per non perdere la strada e la fiducia. Mercurio però vi sosterrà a lungo e in ambito pratico, economico, intellettuale, consentendovi di sfoggiare le vostre doti e qualità. Da un punto di vista lavorativo grandi cambiamenti potrebbero essere in arrivo per la seconda parte del 2024, specialmente ad aprile, agosto e dicembre, mentre i mesi difficili per il lavoro saranno febbraio, maggio e novembre.

6) Vergine - (24 agosto – 22 settembre)

La volontà della Vergine è di trovare stabilità, ma il 2024 ha in serbo molto di più. Quest’anno sarà un periodo di grande crescita personale e professionale. La vostra attenzione ai dettagli e la vostra precisione vi aiuteranno a raggiungere risultati eccezionali, ma dovrete fare attenzione a non diventare troppo critici. Nel lavoro, occhi puntati su Giove che da fine maggio abiterà proprio là dove si decidono le vostre sorti professionali: collaborazioni nuove richiedono savoir-faire, con successi a maggio, settembre e dicembre, e attenzione a marzo, giugno e novembre. Sfruttate dunque i primi mesi per aprirvi a certe possibilità lavorative ed economiche.

7) Bilancia - (23 settembre – 22 ottobre)

Si aprono prospettive di cambiamenti radicali nella vita quotidiana della Bilancia Nel lavoro, Plutone stimola nuove opportunità professionali, e il bilancio economico risulta positivo. Il trino Giove-Plutone e la congiunzione Sole-Venere potrebbero portarti un riconoscimento per il tuo talento e quindi un riconoscimento sociale. Periodi fortunati a febbraio, giugno e ottobre, mentre mesi difficili sono marzo, agosto e novembre.

8) Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Il 2024 porta d*58iversi cambiamenti per gli Scorpione. Saturno vi libererà da influenze passate, permettendo di affrontare nuove opportunità e stabilizzarvi da un punto di vista economico. Sarà importante tenere in considerazione l’estate, un tempo in cui si tende a distaccarsi e che invece potrebbe portare nuove offerte di lavoro o una promozione. Periodi cruciali: marzo, luglio e novembre.

9)Sagittario - (23 novembre – 21 dicembre)

Il 2024 offre al Sagittario l’opportunità di rinascere. Nel 2024 Giove e Saturno renderanno intenso e importante il lavoro per il vostro segno, chiedendovi di essere solidi e essenziali nella prima metà dell’anno, domandandovi di essere disposti ad accettare cambi di idea nella seconda. Non solo nella vita privata quindi ma anche nel lavoro ci saranno cambiamenti positivi, con nuovi progetti lavorativi e viaggi all’estero. Mercurio sembra migliorare il vostro rapporto con la professione dall’11 marzo al 17 maggio, dai primi di luglio fino al 10 settembre e ancora dal 3 novembre in poi. Periodo fortunato: marzo, agosto e novembre. Attenzione nei mesi difficili: giugno e settembre.

10) Capricorno - (22 dicembre – 20 gennaio)

Il Capricorno vivrà una metamorfosi nel 2024 con l’uscita di Plutone dal segno. Importanti cambiamenti professionali sono in arrivo. La prima metà dell’anno è molto favorevole per voi. Plutone potrebbe sconvolgere e trasformare completamente il vostrosettore finanziario. Da lì a diventare ricco? Perché no? Le stelle vi incoraggiano a rimanere ottimista e ad accogliere questi cambiamenti con mente aperta. Periodi chiave: maggio, settembre e dicembre. Attenzione a conflitti con colleghi. Preoccupazioni per la salute: aprile, luglio e ottobre.

11)Acquario - (21 gennaio – 19 febbraio)

Tra Marte e Saturno si direbbe che i primi mesi siano quelli più ricchi di promesse, più carichi di successi economici. Il primo pianeta terrà alte le energie e le ambizioni fino a fine marzo, mentre il secondo vi aiuterà ad essere concreti e risolutivi. Il 2024 è quindi un anno eccezionale per l’Acquario. Plutone porta trasformazioni profonde, soprattutto nel lavoro Attenzione invece a luglio e a novembre, ai mesi delicati.

12)Pesci - (20 febbraio – 20 marzo)

Saturno entra nella vita dei Pesci nel 2024, portando maturità e stabilità. Considerate che il grande Giove abiterà la vostra casa della professione da giugno in avanti, smuovendo e amplificando ogni situazione, con successo lavorativo e con possibili riconoscimenti. Periodo favorevole: luglio e novembre. Attenzione nei mesi difficili: giugno, settembre e dicembre.