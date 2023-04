Opportunità di lavoro Coop, via libera a 500 assunzioni di giovani: cosa sappiamo

La Coop è pronta ad assumere 550 giovani con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato.

È questa una delle prerogative presenti nel contratto di espansione firmato da Coop Alleanza 3.0 il 13 aprile 2023 presso il ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Oltre a garantire nuove assunzioni la Cooperativa ha garantito prepensionamenti e un ulteriore supplemento di ore formative per i propri dipendenti.

Un impegno che prevede un investimento complessivo di ben 40 milioni di euro per sostenere il ricambio generazionale dei propri dipendenti, offrendo nuove opportunità lavorative ai giovani e possibilità di crescita all’interno dell’azienda per i dipendenti già operativi nelle centinaia di negozi posseduti dalla Cooperativa.

A oggi Coop Alleanza 3.0 è la più grande cooperativa del sistema Coop, la quale riunisce ben 94 cooperative di consumatori, di cui 7 grandi. Con quasi 400 negozi e oltre 16 mila lavoratori, Coop è presente da nord a sud in ben nove regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, Puglia, Basilicata e, tramite società controllate, anche nel Lazio. Ciò vuol dire che le possibilità di crescita e di espansione sono ancora numerose ed è bene che i giovani le sfruttino.

Coop, 550 assunzioni giovani: cosa prevede il contratto

Il contratto firmato da Coop ha l’obiettivo di sostenere il ricambio generazionale all’interno dell’amministrazione e reparti Coop. Infatti, prevede la possibilità del prepensionamento per 1.000 dipendenti a cui mancano massimo cinque anni per la pensione anticipata o di vecchiaia e contemporaneamente predispone l’assunzione con contratti di apprendistato o a tempo indeterminato di 550 giovani.

Non solo. Oltre a rimpinguare i reparti, il contratto prevede anche una crescita del personale interno con l’avvio entro l’anno di “cento percorsi di carriera di persone con potenziale”, percorsi che ogni azienda dovrebbe sostenere, mostrando fiducia nelle capacità dei propri dipendenti, piuttosto che vedere in loro solo un numero.

Inoltre, il contratto accelera anche la possibilità per 800 dipendenti in part-time di incrementare il proprio orario di lavoro, in particolare nei reparti freschi e freschissimi. L’investimento di 40 milioni di euro serve, infine, anche a dare impulso alla formazione di tutti i 16 mila lavoratori di Coop, in linea con il contratto integrativo. Si tratta di 320.000 ore di formazione in più rispetto a quelle già erogate.

Coop, 550 assunzioni giovani: come candidarsi

Stando a quanto dichiarato dalla Cooperativa, nelle prossime settimane sarà avviata la selezione per direttori, capi reparto e addetti alle vendite oltre che per figure specializzate di sede.

Le offerte di lavoro Coop sono, generalmente, rivolte a candidati con e senza esperienza. Ciò che viene richiesto ai dipendenti è di saper essere flessibili e dinamici, dotati di capacità organizzative e di spirito commerciale, oltre a essere disponibili a lavorare sia full time che part-time, anche in turni comprendenti i fine settimana e i giorni festivi

Se non si vuol perdere tale opportunità lavorativa è naturale domandarsi come candidarsi. Bisogna sapere che periodicamente il sito di Coop aggiorna le offerte lavorative presenti sul territorio nazionale ed è quindi un bene - se si è in cerca di lavoro - controllare di tanto in tanto il portale della Cooperativa.

Infatti, la Cooperativa ha come principale strumento di raccolta delle candidature i portali riservati alle carriere e selezioni di Coop Lavora con noi, relativi a ciascuna macroarea, aggiornati continuamente con le posizioni aperte nei supermercati presenti nelle aree di riferimento e in sede.

Da questa pagina è possibile raggiungere tutte le aree web Lavora con noi delle diverse cooperative ed è attraverso il servizio web i giovani in cerca di lavoro possono prendere visione delle opportunità professionali disponibili nelle regioni di interesse e inserire il proprio curriculum vitae nel data base aziendale e rispondere online agli annunci di interesse. È proprio sui curriculum raccolti che avverrà la selezione.