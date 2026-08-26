Offerte di lavoro in Lapponia per Natale 2026, cercano assistenti e autisti. Alloggio e viaggio pagati

Lavorare a stretto contatto con Babbo Natale, nel cuore della Lapponia. In vista della prossima stagione invernale, periodo in cui la regione finlandese raggiunge il picco di visitatori, sono state aperte nuove selezioni alle quali possono candidarsi anche i cittadini italiani.

Nel dettaglio, sulla pagina dedicata alle carriere di Workaseason sono stati pubblicati due annunci di lavoro: uno per la posizione di Santa’s Lapland Representative e l’altro per quella di Resort Assistant/Driver. Si tratta in entrambi i casi di un impiego stagionale, particolarmente interessante per chi desidera vivere un’esperienza professionale fuori dai confini nazionali in una delle destinazioni natalizie più desiderate, ma anche più costose, dalle famiglie.

Non tutti i dettagli delle offerte sono stati resi noti. Non sappiamo, ad esempio, quanto si guadagna, dal momento che l’azienda si limita a definirlo “competitivo”, né quante siano le ore di lavoro garantite. Sappiamo però che il pacchetto comprende l’alloggio gratuito, oltre al viaggio organizzato dall’azienda oppure a un contributo per raggiungere la località.

Non vengono richiesti titoli di studio specifici, ma è necessario possedere competenze adeguate al ruolo scelto. Per chi soddisfa tutti i requisiti richiesti, quindi, possibile candidarsi anche dall’Italia, ma c’è una condizione di fatto fondamentale per entrambe le offerte: una buona conoscenza della lingua inglese.

A tal proposito, di seguito vediamo tutto quello che c’è da sapere sulle posizioni aperte, anche perché, sebbene il caldo non accenni ad andarsene, la stagione invernale è ormai meno lontana di quanto possa sembrare.

Lavorare come assistente ai clienti in Lapponia

Partiamo dalla prima offerta di lavoro, quella per la posizione di Santa’s Lapland Representative, una figura che ha il compito di accompagnare e assistere gli ospiti durante il soggiorno a Saariselkä.

Niente di particolarmente complicato: la persona selezionata sarà il principale punto di riferimento per i turisti, che dovrà accogliere al loro arrivo e supportarli in caso di difficoltà. Dovrà inoltre presentare il programma del soggiorno davanti a gruppi numerosi, partecipare all’organizzazione delle cene festive e promuovere le escursioni facoltative, contribuendo a rendere l’esperienza in Lapponia il più possibile coinvolgente.

Per quanto riguarda i requisiti, non sono richiesti particolari titoli di studio, ma è necessario avere una certa esperienza nell’assistenza ai clienti e sentirsi a proprio agio nel parlare in pubblico, anche seguendo un copione.

Bisogna inoltre saper affrontare eventuali imprevisti con flessibilità e mantenere un atteggiamento cordiale anche nei momenti più intensi della stagione. Aver già svolto un lavoro stagionale rappresenta un vantaggio, ma non è indispensabile. Lo è invece una buona conoscenza dell’inglese, dal momento che il contatto con i turisti costituisce la parte centrale dell’attività.

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Lavorare come autista in Lapponia

Arriviamo poi alla seconda posizione aperta, quella di Santa’s Lapland Resort Assistant/Driver. Per semplificare si tratta di un autista: la persona selezionata dovrà infatti garantire gli spostamenti necessari al corretto funzionamento della struttura, accompagnando il personale e, quando richiesto, anche gli ospiti.

Potrà inoltre essere chiamata a occuparsi della consegna dei bagagli o di altre necessità che dovessero presentarsi durante la giornata.

Una parte importante del lavoro riguarda poi la cura dei veicoli, che dovranno essere controllati quotidianamente, liberati da neve e ghiaccio e tenuti in ordine, aggiornando anche i registri relativi a chilometraggio e manutenzione.

In questo caso il requisito fondamentale è il possesso di una patente di guida valida e senza infrazioni, oltre alla capacità di sentirsi sicuri al volante anche per buona parte del turno e spesso al buio. Aver già guidato in condizioni climatiche estreme, all’estero o su mezzi più grandi, come i minibus fino a nove posti, rappresenta un vantaggio, ma non è indispensabile, anche perché una specifica formazione pratica verrà svolta direttamente sul posto.

L’azienda cerca soprattutto una persona puntuale, organizzata e capace di lavorare in autonomia, senza dimenticare che anche per questo ruolo il contatto con gli ospiti rende necessaria una buona conoscenza dell’inglese.

Guadagni e alloggio, cosa prevedono le due offerte di lavoro?

Le informazioni sulla retribuzione rappresentano l’aspetto meno chiaro di entrambe le offerte. Workaseason si limita infatti a parlare di uno stipendio competitivo, che verrà corrisposto in euro, senza specificare l’importo né tantomeno l’orario di lavoro.

Il pacchetto previsto dall’azienda comprende però l’alloggio gratuito per l’intera durata del contratto. La sistemazione potrà essere condivisa con altri dipendenti impiegati nella stessa località oppure individuale, a seconda del ruolo assegnato.

È previsto anche il rimborso del viaggio per raggiungere la Lapponia: Workaseason potrà organizzarlo direttamente oppure riconoscere al lavoratore un contributo per sostenerne il costo. Non risultano invece indicazioni sulla fornitura dei pasti o su un’eventuale indennità destinata alle spese alimentari.

Per avere almeno un ordine di grandezza dello stipendio si può guardare alle altre offerte stagionali attualmente disponibili nella stessa zona. A Saariselkä, ad esempio, per diversi lavori nel settore turistico vengono proposte retribuzioni comprese tra 13,80 e 15 euro lordi l’ora, mentre per alcune posizioni da autista in Lapponia si parte da circa 11,30 euro lordi l’ora.

Ipotizzando un impiego a tempo pieno di 37,5 ore settimanali, si tratterebbe di circa 1.950-2.440 euro lordi al mese, con il vantaggio di non dover sostenere le spese per l’alloggio e, almeno in tutto o in parte, quelle per il viaggio.