Offerta di lavoro da 2.000 euro al mese, si cercano disperatamente operai: come candidarsi

Offerta di lavoro consistente, ma nessuna persona che si candidi. Così un imprenditore si lamenta del fatto che offre 2.000€ al mese agli operai, ma nessuno si è ancora candidato. La vicenda diventa famosa prima nel locale e ora anche a livello nazionale. Sembra infatti che questa azienda del Veneto sia alla continua ricerca di 10 operai, considerati però introvabili. L’azienda afferma di cercare lavoratori disperatamente, tanto da offrire uno stipendio da 2.000€ al mese, ma molti degli operai assunti spariscono presto mettendosi in malattia.

Secondo l’imprenditore, sono due anni che si fatica a trovare operai in Veneto. Secondo l’uomo infatti il problema sarebbero le trasferte, perché l’azienda richiede di spostarsi in vari cantieri in giro per l’Italia, con tanto di vitto alloggio pagati. Secondo l’imprenditore, da quanto emerge nella sua intervista a diverse testate giornalistiche nazionali, la colpa sarebbe del Reddito di Cittadinanza e dei giovani svogliati che preferisco andare in palestra o vedersi con la fidanzata invece che lavorare.

Dopo le prime interviste sembra che siano arrivati alcuni curriculum all’azienda Stevanato - che si occupa di lavori nel campo dell’infrastrutture - ma sembra che la situazione in generale non sia cambiata. L’offerta di lavoro da 2.000€ al mese pare quindi non invogliare abbastanza e l’azienda cerca ancora disperatamente operai. Ecco come candidarsi.

Imprenditore cerca operai, offre 2.000€ ma non si candida nessuno: la colpa del RdC e non solo

Un’azienda veneta offre un lavoro da operaio pagato mensilmente 2.000€, eppure nessun giovane è disposto a lavorarci. Secondo l’imprenditore a capo dell’azienda, Elia Stevanato, la colpa risiederebbe non solo nel Reddito di Cittadinanza, ma anche in un comportamento accomodante delle famiglie. Insomma secondo l’imprenditore i giovani oggi non sono disposti a lavorare in trasferta, neanche con vitto e alloggio pagato, neanche con uno stipendio mensile di 2.000€. “Se lo avessero offerto a me a 19 anni avrei fatto i salti mortali”, dice Stevanato.

L’imprenditore dell’azienda di Salzano racconta infatti che la maggior parte dei suoi dipendenti stanno diventando principalmente quelli del meridione. Stevanato ha affermato che chi parla male del sud dovrebbe prima conoscerlo meglio, perché “c’è tanta gente che ha voglia di lavorare e viene in Veneto solo per questo”. Al contrario i giovani locali, continua l’imprenditore, rifiutano di mettersi in gioco.

Tutta colpa del Reddito di Cittadinanza dunque? Secondo l’imprenditore questo non andrebbe dato ai giovani, ma solo alle persone in difficoltà oltre una soglia minima di età che non trovano lavoro e le persone disabili che non hanno la possibilità di lavorare e mantenersi autonomamente. Aggiunge però che gran parte del problema è dato dal “comportamento accomodante” delle famiglie, che non spingono i giovani al lavoro. Per questo Stevanato lancia un appello ai giovani chiedendo loro di mettersi in gioco, imparare un mestiere ed evitare così di arrivare a un’età avanzata senza competenze, dove davvero poi diventerebbe difficile trovare lavoro.

Imprenditore cerca operai, offre 2.000€: come candidarsi

Il soccorso all’imprenditore sprovvisto di operai è stato affisso all’ingresso della sede dell’azienda un cartellone, definito ironico, nel quale si annuncia la ricerca di operai con una freccia. Per potersi candidare l’azienda non ha aperto sul proprio sito una richiesta specifica, ma si può inserire una candidatura autonoma.

Al sito (https://stevanato.com/lavora-con-noi/) è possibile identificarsi completando gli spazi con nome e cognome, e-mail e telefono, oltre a raccontare le motivazioni dietro la volontà di lavorare nell’azienda. In fondo alla pagina è possibile anche caricare il proprio curriculum. Sul sito inoltre sono presenti diversi numeri di telefono per raggiungere l’azienda telefonicamente, via fax o tramite un’e-mail per poter inviare direttamente una richiesta di lavoro.