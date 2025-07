Nuovo divieto colpisce chi viaggia in aereo

Viaggiare in aereo sta diventando un’esperienza ogni giorno più complicata. Ritardi e cancellazioni di voli sono ormai all’ordine del giorno e a rendere ancora più difficile la situazione ci sono guasti negli aeroporti sempre più frequenti (l’ultimo in ordine cronologico quello al centro radar Enav di Milano), scioperi del personale e fenomeni climatici improvvisi che costringono gli aerei a deviare dalla rotta o addirittura a non partire.

E come se non bastasse le compagnie stanno introducendo regolamenti sempre più stringenti e nuovi divieti per i passeggeri. Uno dei quelli che sta facendo più discutere in questi giorni è la scelta di molti importanti operatori di vietare di portare in cabina il caffè caldo acquistato in aeroporto.

Proviamo a capire il perché di questa decisione e andiamo a scoprire le motivazioni addotte dagli operatori.

Le compagnie che hanno iniziato a vietare il caffè a bordo KLM, Ryanair, EasyJet e Virgin Atlantic sono quattro delle più importanti compagnie aeree e “muovono” ogni giorno milioni e milioni di passeggeri. Passeggeri che, da oggi, non potranno più portare in cabina il caffè e le altre bevande calde che hanno acquistato in aeroporto. Ai viaggiatori che si presentano con la tazza in mano viene imposto di gettarle nella spazzatura o di berne tutto il contenuto prima di salire sull’aereo. E il personale non ammette nessun tipo di eccezione.

Le motivazioni del nuovo divieto Per moltissime persone si tratta dell’ennesimo tentativo fatto dalle compagnie per aumentare le proprie vendite a bordo. Gli operatori, però, si difendono sottolineando che si tratti di una misura per migliorare la sicurezza dei passeggeri. Sono stati molti i casi in cui i viaggiatori con in mano il caffè caldo e molti bagagli hanno rovesciato la bevanda su altri passeggeri incolpevoli, causando loro ustioni anche di non poco conto. La seconda motivazione addotta è che alcune persone utilizzano le tazze di caffè per introdurre alcolici a bordo, pratica vietata dalla maggior parte delle compagnie del mondo.