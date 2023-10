Nuovo bonus trasporti da 100 euro, ecco chi può richiedere il voucher

Il bonus trasporti da 60 euro al mese per l’acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici è un’agevolazione a livello nazionale che resterà in vigore fino al 31 dicembre 2023. Il bonus, infatti, è stato rifinanziato per poter arrivare fino a fine anno, dopo che ad agosto le coperture stanziate erano terminate.

Esistono, poi, dei benefici per i trasporti anche a livello regionale. Ci sono diverse Regioni, infatti, che prevedono l’abbonamento ai trasporti pubblici gratuito per gli studenti. Altre Regioni, invece, per incentivare la mobilità sostenibile, prevedono sconti anche piuttosto corposi sul costo dell’abbonamento a determinate categorie di cittadini.

Bonus trasporti di 100 euro

Sono 100.000 i bonus trasporti da 100 euro messi a disposizione dalla Regione Piemonte per lo sconto sul un abbonamento annuale o come rimborso di un abbonamento annuale già acquistato.

Non è rivolto a tutti ma solo a coloro che sono possessori di un veicolo diesel Euro 3, 4 o 5 (o eventuali familiari). Per ottenere il bonus è necessario presentare apposita domanda e, una volta ottenuto potrà essere utilizzato:

come sconto sull’acquisto di un abbonamento annuale;

come rimborso su un abbonamento annuale già acquistato;

per l’acquisto di abbonamenti plurimensili per studenti.

Se si è possessori di un veicolo diesel Euro 3, 4 o 5 e si è già provveduto all’acquisto di un abbonamento per se stessi o per un componente del nucleo familiare (ad esempio per un figlio studente) si potrà fruire del bonus in questione richiedendolo come rimborso proprio attraverso il canale “rimborso”.

In una città come Torino dove l’abbonamento annuale per i trasporti pubblici ha un costo di 310 euro, si pagheranno, quindi, solo 210 euro per averlo.

Come si richiede il bonus?

Per richiedere il bonus è necessario accedere alla pagina della Regione Piemonte dal 30 ottobre 2023 alle ore 9.00, con Spid, Cie o Cns, e compilare l’apposito form con i propri dati. Sarà necessario, altresì, dichiarare di essere possessori di un veicolo a gasolio Euro 3, 4 o 5.

Una volta compilato il tutto si otterrà una ricevuta con un codice che da diritto allo sconto utilizzabile dal beneficiario a partire da due giorni dopo. Il voucher può essere utilizzato sia in una biglietteria fisica che sulle piattaforme online per l’acquisto degli abbonamenti per i trasporti pubblici.

Per chi richiede il codice entro la fine di ottobre, la sua validità sarà fino al 30 novembre. Per chi lo richiede a partire dal 1° novembre, invece, la validità del voucher sarà solo per il mese di emissione e potrà essere speso solo fino alla fine del mese in cui è stato emesso.

Qual è la procedura per il rimborso?

Per chi ha già acquistato un abbonamento annuale e deve procedere con la richiesta del voucher potrà attenerlo come rimborso. Va detto, però, che la procedura rimborso resterà attiva anche dopo il 30 ottobre per chi acquista gli abbonamenti presso canali indiretti o nelle tabaccherie.

Come si ottiene il rimborso? Bisogna accedere direttamente dal canale “rimborso” e compilare l’apposito form, ma il questo caso bisogna caricare anche la ricevuta che attesti l’acquisto di un abbonamento con validità dal 1° settembre 2023. Il rimborso si riceverà, poi, tramite bonifico sull’Iban che si segnalerà in fase di compilazione della richiesta.

Bonus 100 euro è cumulabile con il bonus trasporti nazionali

La cosa interessante del voucher 100 euro per i trasporti, è che è cumulabile con altre iniziative a carattere nazionale. Se, ad esempio, chi ha diritto al voucher da 100 euro rientra anche nel diritto del bonus trasporti da 60 euro avrà diritto sull’acquisto dell’abbonamento a uno sconto di 160 euro.

Va sottolineato, però, che l’iniziativa non è cumulabile con altre a livello regionale che riguardano sempre l’acquisto di abbonamenti sui trasporti.

Il buono da 100 euro non sarà operativo solo per il 2023, ma anche per il 2024 e 2025 ed è volto a incentivare la mobilità con i trasporti pubblici soprattutto per coloro che, possedendo un veicolo Diesel Euro 3, 4 o 5 ha delle limitazioni alla circolazione per le regole antismog.