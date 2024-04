Nuovo aumento sigarette dal 5 aprile, quali marche costeranno di più?

Nuovo aumento del prezzo delle sigarette dal 5 aprile 2024. L’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane non ha ancora provveduto a pubblicare la determinazione direttoriale con le motivazioni del cambio di prezzo, che sarà resa nota nella giornata di domani. Ma sul sito dell’Adm è presente il nuovo listino delle marche che subiranno una modifica tariffaria, quella porterà, appunto, l’aumento del costo al pacchetto a partire da domani, 5 aprile.

Aumento sigarette, per quali marche?

Si tratta del terzo aumento a cui assistiamo quest’anno, un incremento del prezzo che era stato preannunciato dalla Legge di Bilancio 2024. In tutti e tre i casi le marche interessate sono state diverse e in quest’ultimo listino di aggiornamento dei prezzi sono riportate le marche che nel 2024 ancora non avevano subito un incremento.

Vediamo quali sigarette aumentano dal 5 aprile nella tabella sottostante: