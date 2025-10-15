Abbonati

Economia e Finanza

Quotazioni

Risparmio e Investimenti

Fintech

Fisco e Tasse

Lavoro e Diritti

Imprese

Formazione Finanziaria

Attualità

Green

Lifestyle

Motori

Tecnologia

Progetti speciali

Video

Strumenti

Nuovi prezzi Disney Plus in Italia dal 12 novembre, ecco quanto paghi in più l’abbonamento

Alessandro Nuzzo

15 Ottobre 2025 - 22:17

Dopo il mercato USA anche in Italia Disney Plus ha aggiornato il proprio listino. Ecco i nuovi prezzi.

Nuovi prezzi Disney Plus in Italia dal 12 novembre, ecco quanto paghi in più l’abbonamento

Seguici su

Puntuale come un orologio svizzero, anche nel 2025, a un anno esatto dal precedente rincaro, Disney Plus ha deciso di aumentare i prezzi dei propri abbonamenti mensili e annuali. L’aumento è stato annunciato inizialmente negli Stati Uniti e, poche settimane dopo, è arrivato anche in Italia. I già clienti Disney Plus hanno ricevuto l’e-mail informativa sulle nuove tariffe e sul rinnovo automatico a partire da novembre, salvo disdetta anticipata.

L’aumento scatterà a novembre per chi è già abbonato al servizio, mentre dal 30 settembre la piattaforma ha aggiornato le tariffe sul proprio sito ufficiale. Ecco nel dettaglio i nuovi prezzi di Disney Plus.

Disney Plus, ecco i nuovi prezzi

Dal 30 settembre Disney Plus ha modificato i listini sul sito ufficiale. Il pacchetto Disney Plus Standard con pubblicità, da 5,99 € al mese, è salito a 6,99 €. Il pacchetto Disney Plus Standard, che costava 9,99 €, ora è a 10,99 € per l’abbonamento mensile, mentre quello annuale passa da 99,90 € a 109,90 €.

Infine, il pacchetto Disney Plus Premium, che costava 13,99 €, è salito a 15,99 € al mese. L’annuale, invece, passa da 139,90 € a 159,90 €. In sostanza, i rincari oscillano tra 1 e 2 euro mensili a seconda del piano scelto. Per i nuovi abbonati, dal 30 settembre questi sono i nuovi prezzi, mentre per chi era già iscritto l’adeguamento scatterà più tardi. Nel dettaglio:

  • gli utenti con pacchetto mensile, se l’abbonamento è stato attivato prima del 30 settembre 2025, vedranno applicato il nuovo prezzo dal 4 novembre (salvo disdetta);
  • gli utenti con pacchetto annuale, sottoscritto prima del 30 settembre 2025, subiranno la variazione a partire dal 25 novembre 2025 (salvo disdetta).

leggi anche

Come avere Disney Plus gratis
Come avere Disney Plus gratis

Perché Disney Plus aumenta i prezzi

L’azienda ha giustificato questo nuovo aumento, a distanza di soli dodici mesi dal precedente, con la necessità di investire per offrire il miglior intrattenimento possibile. Nella realtà, Disney punta a migliorare i margini di profitto. Lanciato nel 2019 come servizio streaming low cost con contenuti di punta come Star Wars, Marvel, Pixar e i classici Disney, ha raggiunto 150 milioni di iscritti in pochi anni. Il problema è che solo nel 2024 ha registrato il suo primo trimestre in utile.

Bob Iger, tornato alla guida di Disney nel 2022 come amministratore delegato, è stato chiaro: l’era della crescita a tutti i costi è finita, ora l’obiettivo è la redditività. Nel mondo dello streaming questo significa due cose: ridurre i costi, puntando su produzioni più selettive e meno licenze, oppure aumentare i ricavi medi per utente. In altre parole: più pubblicità e abbonamenti più cari.

Resta da capire l’impatto che questo nuovo rincaro avrà sugli abbonamenti. Non sempre un aumento, anche minimo, viene accolto positivamente dagli utenti, soprattutto a distanza di un solo anno dal precedente. Un esempio arriva da Netflix, che dopo i rincari ha perso in Italia la leadership dello streaming a vantaggio di Prime Video, oggi primo in classifica. Disney, invece, si mantiene al terzo posto.

leggi anche

Riapre uno dei cinema più importanti d’Italia. Il merito è tutto di Netflix
Riapre uno dei cinema più importanti d'Italia. Il merito è tutto di Netflix

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Argomenti

# Streaming
# Disney+

Iscriviti a Money.it

Money Awards Logo

Le votazioni ai Money Awards sono aperte!

Registrati su Money.it e vota la tua azienda preferita ai People's Money Awards 2025!

Vota ora
FT logo

Ecco come i brand emergenti stanno conquistando quote di mercato a danno delle aziende del lusso

Inditex cresce più del rivale H&M e vanta un margine EBITDA oltre il (…)

14 ottobre 2025

Perché i progressisti dovrebbero preoccuparsi del calo dei tassi di natalità?

Studi recenti mostrano che la mancanza di preoccupazione della sinistra per (…)

10 ottobre 2025

L’intelligenza artificiale può davvero riscrivere le regole della ricerca farmaceutica?

Tra costi crescenti e fallimenti clinici, l’IA promette di accelerare i (…)

7 ottobre 2025

Prepararsi al crash prima dell’età dell’oro dell’intelligenza artificiale

La storia delle rivoluzioni tecnologiche mostra un ciclo di bolle, (…)

3 ottobre 2025

La forza delle minoranze e la debolezza delle maggioranze: il paradosso delle democrazie

Dal caso Wimbledon a dazi e debito pubblico, come le democrazie liberali (…)

30 settembre 2025

Dal codice all’empatia: come l’IA sta cambiando il nostro modo di relazionarci

Dall’assistente virtuale al consulente personale, l’intelligenza artificiale (…)

26 settembre 2025

SONDAGGIO
Termina il 17/10/2025 Useresti l’euro digitale?
VOTA ORA

Selezionati per te

Gemini batte ChatGPT. L'intelligenza artificiale di Google ha ora un grande vantaggio

Computer e Internet

Gemini batte ChatGPT. L’intelligenza artificiale di Google ha ora un grande vantaggio
Allarme Gmail, dal 10 ottobre leggerà le tue email. Come bloccare tutto

Computer e Internet

Allarme Gmail, dal 10 ottobre leggerà le tue email. Come bloccare tutto

Correlato