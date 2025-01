Nuove date iscrizioni scuola 2025-2026

Rinviate le date di apertura delle iscrizioni per la scuola per l’anno scolastico 2025-2026. Studenti e genitori dovranno attendere prima di completare le pratiche burocratiche legate agli studi.

Le iscrizioni scolastiche ogni anno sono un momento cruciale per le famiglie italiane, poiché segnano l’inizio di un nuovo percorso educativo per molti alunni. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) ha tuttavia deciso recentemente una modifica delle date, concedendo di fatto più tempo alle famiglie.

Questo cambiamento, che sposta la scadenza da gennaio al mese di febbraio, ha colto di sorpresa genitori e scuole, già abituati a un calendario consolidato. La decisione, secondo il Ministero, mira a garantire una maggiore attività di orientamento e a consentire una scelta più ponderata delle istituzioni scolastiche.

Tuttavia, le tempistiche insolite hanno creato incertezza, soprattutto in quegli istituti che avevano già chiuso gli open day prima delle festività natalizie. Vediamo nel dettaglio come procedere e quali sono le novità di quest’anno per la scuola.

Quando si aprono le iscrizioni per l’anno scolastico 2025-2026?

Lo slittamento delle iscrizioni, annunciato con poco preavviso, rappresenta un cambiamento significativo rispetto agli anni precedenti, in cui il periodo era tradizionalmente compreso tra l’8-31 gennaio. Quest’anno però le iscrizioni alle scuole per l’a.s. 2025-2026 si apriranno ufficialmente il 21 gennaio, alle 8.00, e si chiuderanno il 10 febbraio alle 20.00.

Secondo una nota ufficiale del Ministero, il rinvio ha lo scopo di garantire alle famiglie più tempo per orientarsi - benché di fatto il tempo fornito è di soli altri 10 giorni rispetto alla precedente scadenza - e alle scuole per proporre iniziative volte a far conoscere meglio la propria offerta formativa.

Nonostante l’intento positivo, alcune scuole si sono trovate in difficoltà, avendo già concluso le attività di orientamento.

leggi anche La classifica delle lingue più parlate al mondo nel 2025

Iscrizioni scuola a.s. 2025-2026: cosa fare

La finestra per le iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2025-2026, come anticipato, sarà aperta dal 21 gennaio-10 febbraio 2025. Una modifica significativa, d’altra parte però i genitori - che si occupano di queste trafile burocratiche - saranno contenti di sapere che è anche l’unica vera sostanziale modifica.

Infatti, la procedura di iscrizione resta invariata per le scuole primarie e secondarie di I e II grado. I genitori, accedendo alla piattaforma digitale Unica tramite SPID, CIE, CNS o eIDAS, possono compilare la domanda fornendo:

i dati dell’alunno (incluso il codice fiscale);

i dati familiari, come recapiti e contatti d’emergenza;

indicare fino a tre istituti scolastici, uno come scelta principale e due come alternative, per aumentare le possibilità di assegnazione in caso di indisponibilità di posti.

Dopo aver compilato e verificato la domanda, questa va inviata tramite la piattaforma, che consente di monitorarne lo stato anche tramite l’app IO.

Tra le opzioni di studio, si conferma il liceo Made in Italy, introdotto lo scorso anno ma ancora poco richiesto, insieme ai percorsi “4+2”, che prevedono quattro anni di studi tecnici o professionali seguiti da due anni presso gli ITS Academy, centri di formazione terziaria professionalizzante.

Le famiglie possono controllare lo stato della domanda in ogni momento. I possibili aggiornamenti includono:

inoltrata : ricevuta dalla scuola principale);

: ricevuta dalla scuola principale); restituita : richiede modifiche o integrazioni;

: richiede modifiche o integrazioni; accettata : iscrizione confermata;

: iscrizione confermata; smistata: trasferita a una scuola alternativa per mancanza di posti.

Eventuali problemi possono essere risolti contattando direttamente le segreterie scolastiche, purché entro il termine del 10 febbraio. Inoltre, è bene ricordare che le iscrizioni online non includono la scuola dell’infanzia, per cui è richiesta una domanda cartacea da presentare presso le segreterie.

Infine, è importante ricordare che l’ordine di presentazione della domanda non influisce sull’ammissione, poiché ogni istituto applica criteri di precedenza specifici, deliberati dai Consigli di Istituto, come la vicinanza geografica o particolari esigenze familiari.