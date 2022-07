Nuova Porsche 911 GT3 RS: anteprima mondiale il 17 agosto

Nuova Porsche 911 GT3 RS sarà svelata ufficialmente in anteprima mondiale il prossimo 17 agosto 2022. Un progetto incredibile per una coupé dalle prestazioni elevatissime, si tratta della sorella maggiore dell’apprezzata 911 GT3, modello che eredita dalla 911 RSR e dalla 911 GT3 R GT il know how maturato nelle competizioni.

Andreas Preuninger, responsabile della gamma di modelli GT: “La nuova Porsche 911 GT3 RS risulta ancora più ottimizzata per l’utilizzo in pista rispetto ai modelli precedenti. Il potente sei cilindri boxer da quattro litri, con potenza di circa 500 CV, si è dimostrato particolarmente adatto per essere utilizzato durante i track day e gli eventi sportivi dei club. È per questo che per lo sviluppo della nuova 911 GT3 RS ci siamo concentrati soprattutto sull’aerodinamica e sul telaio".

Nuova Porsche 911 GT3 RS: oltre i 500 cavalli

Porsche 911 GT3 RS

Il marchio sportivo di Stoccarda non ha ancora svelato nulla in merito alla futura generazione della GT3, possiamo partire dal modello precedente per arrivare a diverse conclusioni.

La versione 2021 era spinta da un 6 cilindri da 4 litri con distribuzione 4 valvole per cilindri, un propulsore aspirato capace di sprigionare una potenza di 520 cavalli a 8.250 giri al minuto per una coppia massima di 470 Nm a 6.000 giri al minuto.

Grazie a un peso di circa 1.430 kg, il rapporto peso/potenza era di 3,1 kg/cv.

Lunga 4,562 metri, larga 1,852 metri e alta 1,271 metri, la GT3 2021 montava cerchi da 20 e 21 pollici con pneumatici a sezione differenziata e impianto frenante con dischi in carbonio-ceramica da 380 mm all’anteriore e da 380 mm al posteriore con pinze rispettivamente a 6 e 4 pistoncini.

La 911 GT3 RS 2021 raggiungeva una velocità massima dichiarata di 312 kmH7 per uno 0 - 100 km/h in 3,2 secondi e uno 0 - 200 km/h in 10,6 secondi. Interessanti anche altri due valori, quello sui 400 metri coperti, sempre con partenza da fermo, in 11,2 secondi e quello sul chilometro, in 20,5 secondi.

Porsche 911 GT3 RS

La nuova versione supererà i 520 cavalli, difficile ipotizzare se sarà ad aspirazione naturale o sovralimentata, di sicuro manterrà intatta la proverbiale maneggevolezza che rende una Porsche unica al mondo.

La nuova Porsche 911 GT3 RS sarà disponibile sul mercato italiano in un numero limitato di esemplari.