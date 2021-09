Nuova Peugeot 208 PureTech 75 è disponibile anche in allestimento Allure e Allure Pack. La motorizzazione più apprezzata in Italia è oggi disponibile anche con un livello di equipaggiamento superiore, una versione dalla ricca dotazione di accessori e dal look coinvolgente.

Nuova Peugeot 208 PureTech 75 con allestimento Allure e Allure Pack è già ordinabile in Italia a un prezzo di listino di 18.700 e 19.500 euro.

Ha un aspetto accattivante, dimensioni compatte e contenuti all’avanguardia, a quasi due anni da suo debutto nel nostro paese, sono oltre 40.000 gli automobilisti che l’hanno scelta.

Nuova Peugeot 208 PureTech 75: dotazione full per i neopatentati

Nuova Peugeot 208 PureTech 75

Nonostante sia disponibile con motorizzazioni estremamente variegate e con potenze comprese tra i 75 e i 136 cavalli, la PureTech 75 continua a esser la versione più scelta e amata.

Tante le motivazioni che sono alla base di questa preferenza, dai ridotti costi di gestione, su questa motorizzazione il bollo annuo è mediamente di 165 euro (regione Lombardia), ai bassi consumi, nel ciclo combinato WLTP la casa del Leone dichiara una media di 5,1 litri per 100 chilometri, ovvero quasi 20 km/l, un primato soffiato a tante motorizzazioni Diesel. L’omologazione Euro 6d e la possibilità di esser guidata anche da neopatentati sono plus non da poco.

Uno stile sportivo che non ha penalizzato l’ottima capacità di carico, ben 265 litri, il tutto a fronte di una buona abitabilità interna.

Due nuovi allestimenti, già a partire dalla Allure la ricca dotazione di serie prevede:

climatizzatore automatico;

alzacristalli elettrici posteriori;

retrovisore interno elettrocromatico;

specchi retrovisori esterni regolabili elettricamente;

freno di stazionamento elettrico;

avviamento senza chiave;

sensori parcheggio posteriori;

cerchi in lega leggera da 16 pollici modello SOHO;

fari posteriori a LED;

privacy glass posteriori.

Nuova Peugeot 208 PureTech 75

La Allure Pack aggiunge alla dotazione della Allure:

Peugeot Connect SOS & Assistance;

frenante autentica d’emergenza;

telecamera posteriore VisioPark;

Peugeot i-Cockpit.

leggi anche Nuova Peugeot 308: massima visibilità con i fari Matrix LED

Nuova Peugeot 208 PureTech 75: motore 3 cilindri e cambio manuale

A spingere la compatta cinque porte francese è un tre cilindri in linea da 1.2 litri capace di una potenza massima di 75 cavalli a 5.750 giri al minuto per 118 Nm di coppia disponibile già a partire dai 2.750 giri al minuto. Omologata Euro 6d è dotata di sistema di accensione/spegnimento Stat&Stop e di cambio manuale a cinque rapporti.

Ha un peso in ordine di marcia di 1.055 chili, lunga 4,055 metri, larga 1,74 metri e alta 1,43 metri, ha un passo di 2,54 metri. Sul fronte delle prestazioni pure, Peugeot dichiara una velocità massima di 170 km/h per uno 0 - 100 km/h in 13,2 secondi ed emissioni di CO2 nel ciclo combinato WLTP di 114 - 131 grammi per chilometro.

Foto Nuova Peugeot 208 PureTech 75