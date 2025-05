Nuda proprietà o prestito ipotecario vitalizio? Ecco l’opzione di credito più conveniente per gli over 60

Nuda proprietà e prestito ipotecario vitalizio sono due opzioni di credito a disposizione degli over 60 per trasformare in reddito la proprietà della casa in cui vivono.

Con un’età media sempre più alta, l’Italia si colloca tra i Paesi con una delle speranze di vita più elevate al mondo. Considerando che, secondo l’Istat, circa la metà della ricchezza degli italiani è rappresentata dal patrimonio immobiliare, strumenti di credito come il prestito ipotecario vitalizio e la nuda proprietà sono destinati a diffondersi ulteriormente per rispondere alle esigenze economiche di una popolazione sempre più longeva.

Ma quale di queste due alternative conviene di più? In questo articolo analizziamo vantaggi, svantaggi e scenari in cui ciascuna opzione risulta più adatta. [...]