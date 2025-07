Non solo petrolio, ecco cos’altro gestisce іl fоndо dі іnvеѕtіmеntо ѕаudіtа

L’Arabia Saudita non è solo petrolio. Il combustibile fossile non è una risorsa infinita e, per questo, il ricco Paese arabo ha compreso che la sua economia non può più basarsi esclusivamente sull’oro nero. È proprio per questo motivo che, soprattutto per volontà del principe ereditario Mohammed bin Salman, l’Arabia Saudita ha lanciato un ambizioso programma denominato Saudi Vision 2030, con l’obiettivo di diversificare gli investimenti e rendere l’economia del regno sempre meno dipendente dal petrolio.

Si tratta di un programma strutturato e lungimirante, fondato su ingenti investimenti immobiliari, piani di riqualificazione urbana e strategie di acquisizione di asset in alcune delle più importanti società internazionali. Con Saudi Vision 2030, l’Arabia Saudita punta anche a ripulire la propria immagine internazionale, attrarre ricchi investitori stranieri e presentarsi come un nuovo polo globale di benessere, innovazione e sviluppo sostenibile.

Superata quota 1 trilione di dollari di asset gestiti La diversificazione degli investimenti avviene principalmente tramite il Public Investment Fund (PIF), il fondo sovrano saudita attraverso il quale il governo realizza i suoi investimenti strategici. Secondo l’ultimo rapporto annuale, il PIF ha raggiunto un traguardo significativo: la gestione di asset per 1 trilione di dollari, con un aumento del 18% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, accanto alla crescita del patrimonio gestito, il fondo ha registrato un calo degli utili. Secondo il report 2024, l’utile netto è sceso del 60% rispetto all’anno precedente, passando da 17 miliardi di dollari nel 2023 a 6,9 miliardi. Il PIF ha attribuito questo calo all’impatto dei tassi d’interesse elevati, all’inflazione e alla svalutazione di specifici investimenti. Il fondo ha precisato che le svalutazioni sono principalmente conseguenza di revisioni nei piani operativi e di un aumento significativo dei costi stimati per alcuni progetti. Nonostante queste difficoltà, il PIF ha alzato il proprio obiettivo patrimoniale al 2030 a 2.670 miliardi di dollari, con un incremento di quasi il 43% rispetto al target iniziale di 1.870 miliardi. Una revisione ambiziosa, soprattutto considerando le sfide attuali: il prezzo del petrolio in calo, i ritardi nei mega-progetti e la revisione al ribasso dei budget per alcune opere infrastrutturali.