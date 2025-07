Lexie Limitless è una nota influencer di viaggi statunitense, diventata famosa proprio per i numerosi posti visitati e condivisi con il web. Di recente, parlando delle sue visite in Europa, si è lasciata andare a un’affermazione controversa. “Non dovresti mai viaggiare in questi Paesi europei” ha detto, riferendosi alle quattro località in cui ha avuto un’esperienza peggiore, in base al suo gusto soggettivo.

Spiegando il motivo di queste parole, l’influencer ha anche ammorbidito il tono e sottolineato che non sta invitando i viaggiatori a evitare queste destinazioni. Semplicemente, non hanno incontrato le sue aspettative rispetto ad altri posti. Nonostante ciò, la dichiarazione ha suscitato un’accesa polemica e grande curiosità: quali sono i Paesi in questione e perché non le sono piaciuti?

Lexie Limitless non ha apprezzato questi Paesi europei

Lexie Limitless ha visitato 44 Paesi europei e in fondo alla sua classifica personale ci sono Bielorussia, Slovacchia, Moldavia e Bulgaria. A quanto pare, l’influencer non ha apprezzato queste destinazioni perché non è riuscita a legare con la gente del posto, che le avrebbe potuto consigliare posti da visitare, locali e attività, com’è accaduto altrove. Non è riuscita a conoscere nessuno in questi viaggi, un elemento che ha influenzato notevolmente l’esperienza complessiva. Non esclude nemmeno di tornarci e concedere loro una seconda occasione, ma ammette che lo farebbe soltanto se avesse un motivo in più rispetto al solo turismo.

L’influencer di viaggi ha anche sottolineato che il turismo è “così soggettivo” e i luoghi a cui non si è sentita legata potrebbero avere un impatto differente sugli altri viaggiatori. Lexie Limitless ha inoltre menzionato l’Italia, una delle sue mete preferite, ricordando che non è giusto paragonarla a Paesi più piccoli, svantaggiati per diversità ambientale e geografica. In ogni caso, non ha apprezzato Bielorussia, Slovacchia, Moldavia e Bulgaria. I suoi Paesi preferiti sono invece la Slovenia, la Bosnia-Erzegovina e la Repubblica Ceca. Dopo lo scivolone iniziale, l’influencer ha insistito molto sul fatto che i viaggi sono esperienze personali e uniche, limitando l’impatto delle sue parole sulle destinazioni citate. Ma proviamo a capire se i gusti dell’influencer si rispecchiano nei turisti medi.