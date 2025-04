Non dire mai queste 2 frasi a ChatGPT, c’è un problema per l’AI di OpenAI

Come investire in borsa?

Grazie agli sforzi imponenti profusi da OpenAI negli ultimi anni, oggi ChatGPT è il chatbot più conosciuto e utilizzato al mondo. Basato sui più avanzati motori di intelligenza artificiale, permette agli utenti di ottenere qualsiasi tipo di informazione, di generare immagini da zero, di far scrivere stringhe di codice e via dicendo. Un tuttofare accessibile gratuitamente e che si attiva con un singolo prompt di comandi testuale (o vocale).

Questa libertà assoluta che viene data agli utenti ha però alcune controindicazioni. A parlarne è stata la stessa OpenAI, secondo cui ci sarebbero due frasi piuttosto comuni che probabilmente anche tu hai detto almeno una volta a ChatGPT. Senza però conoscerne i retroscena, ci sono danni enormi che potrebbero venire causati all’intero sistema.

ChatGPT, quali frasi non vanno mai dette al bot Hai mai imposto un comando a ChatGPT per concludere il prompt con un “per favore”? Oppure una volta aver ricevuto una risposta esaustiva e completa, hai scritto “grazie”. Sicuramente non ne avevi idea, ma OpenAI ha affermato che due frasi così semplici e all’apparenza innocue arrecano danni enormi all’azienda, a livello economico. Lo ha confermato lo stesso Sam Altman, il CEO di OpenAI, in risposta a un utente su X. I cosiddetti gesti di cortesia costano decine di milioni di dollari all’azienda, per un meccanismo interno che è bene approfondire. Come detto, dietro i chatbot di intelligenza artificiale ci sono i modelli linguistici LLM, basati su un’infrastruttura di elaborazione ospitata nei data center. Per far sì che l’intero processo vada correttamente a buon fine, sono richieste migliaia di unità di elaborazione grafica (GPU) a prestazioni elevate. Cosa vuol dire tutto questo? Che c’è un altissimo consumo di elettricità anche per la risposta più banale che ChatGPT ci fornisce. Secondo uno studio di Futurism, anche solo una risposta di un breve paragrafo consuma fino a 0,14 kWh di energia. Il che equivale a tenere accese 14 luci LED per un’ora.