Mutuo a tasso fisso o variabile. Tutte le differenze spiegate

Acquistare una casa è una delle tappe più importanti nella vita di una persona e, nella maggior parte dei casi, il passaggio finanziario centrale è rappresentato dalla scelta del mutuo. Gli istituti di credito offrono un ampio ventaglio di offerte, ma il dilemma principale per chi deve scegliere è: meglio il tasso fisso o quello variabile?

Nella maggior parte dei casi non si approfondiscono neanche le differenze tra le due tipologie di mutuo, ma comprenderle potrebbe aiutare a prendere una decisione che condizionerà la gestione del bilancio familiare per i decenni successivi. Se da un lato il mutuo con tasso fisso offre la certezza assoluta della rata immutabile nel tempo, quello a tasso variabile consente di raccogliere le opportunità offerte dai cicli economici favorevoli a fronte del rischio di possibili rincari.

In questo articolo analizzeremo nel dettaglio come funzionano entrambe le opzioni, mettendo a confronto indicatori di riferimento e livelli di rischio per fornire tutte le informazioni necessarie a compiere una scelta più consapevole per la gestione delle proprie disponibilità economiche.

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Come funziona il mutuo a tasso fisso?

Il mutuo con il tasso fisso è un finanziamento con un tasso di interesse stabilito al momento della firma del contratto. Il tasso rimane bloccato per tutta la durata del piano di ammortamento e questo significa avere una rata di importo costante composta da una quota capitale e una quota di interessi.

Questo mutuo offre a chi lo richiede la protezione totale da futuri rincari del costo del denaro e di conoscere l’importo esatto di ogni singola rata dal primo all’ultimo mese. La cosa sicuramente facilita la gestione del budget familiare.

Anche se i tassi di interesse salgono, la rata del mutuo a tasso fisso resta costante. Si tratta della scelta ideale per chi deve chiedere un finanziamento molto lungo o per chi ha entrate fisse e non vuole correre rischi.

Rispetto al mutuo a tasso variabile nella fase di partenza il tasso fisso può risultare più alto, e anche se i tassi di mercato dovessero scendere drasticamente dopo la firma, la rata originaria non beneficierebbe del calo.

Come funziona il mutuo a tasso variabile?

Nel mutuo a tasso variabile il tasso di interesse applicato non resta fisso, ma cambia nel tempo. La rata, di conseguenza, sale o scende seguendo i movimenti del mercato finanziario.

Il tasso di interesse che, solitamente, si paga nel mutuo a tasso variabile è la somma di due quote:

una quota è basata sull’indice di riferimento (che in Europa è l’Euribor), ovvero il tasso con cui le banche si prestano i soldi tra loro che sale o scende in base alle decisioni della BCE;

(che in Europa è l’Euribor), ovvero il tasso con cui le banche si prestano i soldi tra loro che sale o scende in base alle decisioni della BCE; una quota basata sullo spread, ovvero il rincaro che la banca applica al costo del denaro e che viene deciso al momento della firma del contratto e resta fisso per tutta la durata del mutuo.

Anche se lo spread resta fisso, l’Euribor sale e scende in base alle oscillazioni dei mercati e alle decisioni della BCE.

In base al contratto scelto la variazione del tasso di interesse cambia in modi diversi e può essere:

rata variabile classica : in questo caso la variazione è a ogni scadenza (ogni mese, ogni tre mesi o ogni sei mesi) in base all’indice del momento. Se i tassi salgono si paga di più, se scendono si paga di meno;

: in questo caso la variazione è a ogni scadenza (ogni mese, ogni tre mesi o ogni sei mesi) in base all’indice del momento. Se i tassi salgono si paga di più, se scendono si paga di meno; rata costante con durata variabile: in questo caso a cambiare non è l’importo della rata mensile, che resta costante nel tempo, ma la durata totale del mutuo. Se i tassi salgono il mutuo si allunga, se scendono si finisce di pagare prima.

Il mutuo a tasso variabile segue il flusso dei tassi e proprio per questo è ideale se si ha un reddito solido o un margine di risparmio che consente di assorbire eventuali rincari della rata.

Confronto mutuo a tasso fisso e variabile

Nella seguente tabella comparativa mettiamo a confronto il mutuo a tasso fisso e quello a tasso variabile per valutare le differenze fondamentali tra i due finanziamenti.

Parametro Mutuo a Tasso Fisso Mutuo a Tasso Variabile Indice di riferimento IRS (EURIRS) di durata pari a quella del mutuo + spread della banca Euribor (a 1, 3 o 6 mesi) oppure Tasso BCE + spread della banca Andamento della rata Costante e bloccata per tutta la durata del piano di ammortamento Fluttuante: sale o scende periodicamente in base all’andamento dei mercati Vantaggi Certezza matematica della spesa mensile. Pianificazione familiare al riparo da inflazione o crisi finanziarie. Mantenimento delle condizioni vantaggiose se i tassi salgono Tasso di partenza storicamente spesso più basso rispetto al fisso. Possibilità di risparmio se i tassi di interesse di mercato scendono. Maggior quota capitale abbattuta nelle fasi di tassi bassi Svantaggi Tassi d’ingresso generalmente superiori rispetto al variabile. Nessun beneficio se i tassi di mercato scendono (salvo surroga) Incertezza e rischio finanziario nel medio-lungo periodo. Rischio di rincari significativi della rata in fasi d’inflazione o rialzi BCE Regole e funzionamento Il tasso viene definito alla firma del contratto e rimane invariato fino all’estinzione della posizione Il tasso si aggiorna a scadenze prefissate (es. mensile o trimestrale) secondo la quotazione dell’indice di riferimento Limiti e opzioni di tutela In caso di calo dei tassi di mercato, l’unico modo per aggiornare le condizioni è richiedere una surroga o una rinegoziazione È possibile sottoscrivere varianti per limitare i rischi, come il Variabile con CAP (tetto massimo al tasso) o a Rata Costante (varia la durata del finanziamento) Profilo ideale del mutuatario Chi ha un reddito fisso, una ridotta propensione al rischio e desidera la massima stabilità economica nel tempo Chi ha una buona flessibilità finanziaria, redditi medio-alti in grado di assorbire eventuali rincari o chi pianifica di estinguere il mutuo in tempi brevi

Livelli di rischio

Tra le due tipologie di mutuo il livello di rischio cambia in modo sostanziale poiché si sposta su due soggetti diversi: la banca nel mutuo a tasso fisso, il mutuatario nel mutuo a tasso variabile.

Nella seguente tabella riassumiamo i livelli di rischio: