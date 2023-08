Money Pay Day, l’evento sul futuro dei pagamenti digitali

Il 15 settembre a Roma si terrà il Money Pay Day, un evento organizzato da Money.it per capire e far capire lo stato dell’innovazione dei pagamenti in Italia e il loro il futuro.

Al Money Pay Day assieme a esperti, manager e professionisti si discuterà di come paghiamo oggi e come pagheremo domani, alla luce dei trend in atto nei pagamenti digitali e affrontando come sta cambiando l’esperienza di pagamento, l’introduzione delle criptovalute come strumenti di pagamento, gli effetti che il nuovo modo di fare banca ha sul sistema dei pagamenti, senza trascurare la privacy nei pagamenti, con l’intelligenza artificiale che sta entrando nella vita quotidiana e con l’euro digitale sullo sfondo.

Il Money Pay Day, che si svolgerà nel contesto della prima Rome Future Week, presso il Binario F di Stazione Termini a partire dalle 10 del 15 settembre, sarà dunque il luogo e il momento per esplorare l’innovazione finanziaria e le tendenze nel mondo dei pagamenti digitali insieme a esperti, professionisti, imprenditori e appassionati, per condividere conoscenze e prospettive sulla trasformazione digitale che sta cambiando la nostra vita quotidiana.

Money Pay Day: i trend dei pagamenti digitali

Al Money Pay Day si parlerà dei trend dei pagamenti cercando di capire se c’è un metodo di pagamento migliore di altri, spiegando cosa significa passare dal contante alla moneta digitale e osservando la trasformazion in atto delle carte di debito e credito, che da mezzi fisici diventano virtuali, da strumenti per ottenere contante diventano metodi di gestione dei pagamenti.

I pagamenti innovativi che piacciono di più agli italiani, si sa, sono quelli di prossimità, con i dispositivi wearable, in mobilità fuori dal negozio (taxi, parcheggi, monopattini), gli strumenti per la conferma da mobile di pagamenti online (bollette, ricariche).

E poi c’è il Buy Now Pay Later, che se usato bene, è un metodo di controllo delle propria capacità di spesa e può anche essere un sostegno dei consumi in momenti di inflazione.

Tutti fenomeni che fanno capire come sta cambiando l’esperienza di pagamento. Oggi piacciono i pagamenti facilitati, cosiddetti frictionless, che sono quelli che portano alla meta (l’acquisto) nel modo più semplice e diretto possibile.

Ma ci sono anche i pagamenti dilazionati, il credito al consumo e i prestiti personali, che stanno modificando l’esperienza di pagamento.

Serve però avere il controllo della capacità di spesa e sapere qual è il proprio limite ed esistono servizi che consentono di valorizzare il proprio merito creditizio.

Al Money Pay Day i pagamenti con le criptovalute

Riserva di valore, unità di conto, strumento di pagamento: sono le tre caratteristiche delle monete che valgono anche per le criptovalute, che possono quindi diventare un conveniente mezzo di pagamento a patto che siano chiare le regole di ingaggio fra chi vende e chi compra.

Dopo un anno difficile per le criptovalute al Money Pay Day saranno esaminati i fattori e le condizioni che ci consentono di usarle per pagare i consumi o gli acquisti di beni importanti, assieme ai principali protagonisti italiani dello scenario del mondo cripto.

Money Pay Day, le nuove banche e la privacy

Complementare ai pagamenti digitali è il mondo delle banche, che siano quelle tradizionali e o le neo banche nate nel fintech.

I conti di pagamento collegati alle app, le carte prepagate virtuali, le operazioni transazionali tramite smartphone, la gestione delle spese e dei conti integrata con il conto, fanno parte del nuovo modo di fare banca che sarà analizzato al Money Pay Day.

E non potrà mancare una forte attenzione al tema della privacy.

Assieme a Guido Scorza, Componente Autorità Garante della Privacy, analizzeremo come i megatrend, in particolare quello dell’intelligenza artificiale, si intrecciano anche con il mondo dei pagamenti, dai sistemi antifrode a quelli per dare efficienza e velocità ai pagamenti, dall’anticipazione dei comportamenti dei clienti per fornire una migliore customer experience, alla prevenzione delle attività illegali.

Il tutto tenendo presente che sullo sfondo c’è l’arrivo di una moneta digitale unica europea, l’euro digitale, che pone questioni relative al controllo e alla privacy.