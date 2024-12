Milleproroghe 2025, ecco la bozza del decreto. Tutte le novità

Il decreto Milleproroghe dovrebbe arrivare all’esame del Consiglio dei Ministri lunedì 9 dicembre, ma intanto sono state diffuse le bozze che contengono le novità in arrivo. Il decreto, composto da 20 articoli, agisce in materia di Pubblica Amministrazione, salute e sport.

La misura che appare più importante, tra quelle contenute, è lo slittamento dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025 dell’obbligo di stipulare contratti di assicurazione contro le calamità naturali per alcune categorie di imprese, ma ci sono novità anche per quel che riguarda le multe per chi non si è vaccinato contro il Covid e slittamenti per la costituzione delle consulte dei tifosi.

Il decreto Milleproroghe viene, ogni anno, approvato a dicembre per allungare tutte quelle misure in scadenza a fine anno che, senza un intervento, andrebbero a decadere.

Il Milleproroghe, quindi, arriva prima della Legge di Bilancio 2025 e prima del decreto fiscale.

Slittamento dell’obbligo assicurativo imprese

Nella bozza del decreto è presenta lo slittamento al 31 marzo 2025 dell’obbligo di assicurazione contro i danni derivanti da calamità naturali, come alluvioni e terremoti, per le imprese. L’obbligo, previsto dalla Legge di Bilancio 2024 era in attesa di un decreto attuativo, ma secondo quanto contenuto nel Milleproroghe farebbe slittare l’obbligo dal 31 dicembre 2024 al 31 marzo 2025.

Proroga sospensione multe no vax

Nel decreto potrebbe essere prevista una proroga alla sospensione delle sanzioni per coloro che non si sono vaccinati contro il Covid ignorando, quindi, gli obblighi di legge.

La bozza del decreto farebbe slittare il termine per la sospensione dei procedimenti che porterebbero alle sanzioni per violazione degli obblighi sanitari dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

Contratti a termine, proroga alle causali meno rigide

La norma che consente alle aziende di sottoscrivere con i dipendenti contratti a termine della durata di più di 12 mesi viene rinnovata per un altro anno e fino al 31 dicembre 2025. Il tetto dei 12 mesi può essere superato per i contratti a termine che rispondono a precise esigenze di natura organizzativa e produttiva.

Rinviata la consulta dei tifosi

I tifosi non vedevano l’ora, ma il loro ingresso nei consigli di amministrazione dei club è stata rimandato di un anno. La costituzione di un organo consultivo, la consulta dei tifosi appunto, nei consigli di amministrazione delle società sportive professionistiche slitta dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025.

La consulta avrebbe il compito di dare pareri non vincolanti per tutelare gli interessi dei tifosi e deve essere formata da almeno 3 tifosi ma non più di 5. La carica dura 3 anni, dopodiché si deve procedere a nuova elezione tra gli abbonati alla società sportiva. Attesa dal 2021, la misura ha rischiato di essere cancellata lo scorso ottobre quando Forza Italia ha presentato un emendamento, a firma di Claudio Lotito, patron della Lazio, che chiedeva di depennare l’articolo che prevede la costituzione della consulta dei tifosi.

Permessi di soggiorno per gli ucraini

I permessi di soggiorno per i cittadini ucraini che sono fuggiti dalla guerra, sono in scadenza il 31 dicembre 2024. Questi permessi di soggiorno, su richiesta dell’interessato, possono essere allungati fino al 4 marzo 2026. Nella bozza si legge, però, che tali permessi di soggiorno «perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell’adozione, da parte del Consiglio dell’Unione europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea».

Regime Iva terzo settore, lo slittamento

Il nuovo regime di esenzione Iva per le operazioni degli enti associativi vede la decorrenza dell’applicazione slittare dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026.

Sostegni turismo, arriva il rinnovo

I contributi destinati al settore turistico sono prorogati fino al 31 dicembre 2025. Le imprese del comparto turistico potranno richiedere contributi a fondo perduto e credito di imposta nei comuni che si trovano in comprensori o aree sciistiche della dorsale appenninica.

Tirocinio magistrati

Tutti i magistrati che sono risultati idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre 2024 possono procedere nella carriera facendo un tirocinio ridotto di 12 mesi. Il Milleproroghe estende quanto già previsto per i magistrati idonei ai concorsi banditi il 29 ottobre 2019 e il 1° dicembre 2021, ma in questo caso il tirocinio è ridotto da 18 a 12 mesi.

Sanità

Rimane in sospeso la norma per stabilire i livelli essenziali di assistenza (Lep) che sono legati all’autonomia differenziata. La norma riguarda un articolo relativo all’attività istruttoria per determinare i suddetti livelli essenziali svolta dal Comitato presieduto da Sabino Cassese che resta in carica fino al 31 dicembre 2024. L’ipotesi è una proroga alla durata della carica, anche se l’articolo sui Lep è in attesa di nuovo testo.